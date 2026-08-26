El día más cálido de la semana: a cuánto llegará la temperatura este miércoles en Córdoba

La nubosidad se reducirá y permitirá mayor presencia del sol. Las máximas alcanzarán los 30 grados en el centro y noroeste de la provincia, según el pronóstico.

Este miércoles 26 de agosto de 2026 se presentará como el día más cálido de la semana en gran parte de la provincia de Córdoba, con máximas que podrían llegar a los 30 grados en el centro y noroeste, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La nubosidad que dominó los primeros días de la semana seguirá presente, aunque con una mayor irrupción del sol que elevará las temperaturas. En la ciudad de Córdoba se espera una máxima de 28 grados, mientras que en localidades del norte y oeste provincial el termómetro podría tocar los 30 grados durante la tarde.

El mínimo para este miércoles oscilará entre 10 y 12 grados en la capital, con una jornada que se presentará mayormente despejada a partir del mediodía. El viento soplará leve del sector norte, sin generar mayores molestias.

Según informó El Doce, el jueves comenzará a ingresar un frente frío que hará descender las temperaturas de manera notable. Para ese día se anticipan máximas de apenas 18 a 20 grados en el centro provincial, con probabilidad de lluvias aisladas hacia el sur.

El viernes y el sábado mantendrán el descenso térmico, con máximas que no superarían los 17 grados en Córdoba capital. Recién hacia el domingo podría haber una leve recuperación, aunque las mañanas continuarán frescas con mínimas cercanas a los 5 grados en el interior.

Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil recomendaron tomar precauciones ante el cambio brusco de temperatura, especialmente para personas mayores y niños. Se espera que la amplitud térmica sea marcada durante toda la semana.

El pronóstico para el resto de la provincia indica que el noroeste, con localidades como Cruz del Eje y Dean Funes, será el sector más beneficiado por el calor de este miércoles, mientras que en el sur, cerca de Río Cuarto, la máxima rondará los 26 grados.

Este tipo de variaciones abruptas son habituales en la transición del invierno a la primavera en la región central del país y refuerzan la importancia de consultar diariamente el pronóstico para planificar actividades al aire libre.