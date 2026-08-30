Cómo denunciar un bache o semáforo roto en Córdoba: la guía completa y actualizada

Te explicamos paso a paso las vías oficiales, apps, números de contacto y plazos de respuesta para reportar baches, semáforos averiados o problemas en el espacio público de la ciudad de Córdoba. Información práctica que sirve por años.

Vivir en una ciudad implica convivir con sus imperfecciones. Un bache que se agranda después de cada lluvia, un semáforo que no funciona y genera caos en una esquina o una alcantarilla tapada pueden pasar de molestia a peligro real. En Córdoba Capital, el municipio ofrece varias formas de denunciar estos problemas, pero saber cuál usar y cómo seguir el trámite marca la diferencia entre que te respondan en días o que el reclamo quede perdido en el sistema.

La novedad de los últimos años es que ya no hace falta ir hasta una oficina municipal ni esperar que atiendan un teléfono fijo. Hoy podés iniciar el trámite desde el celular en menos de un minuto, con foto y geolocalización, y recibir un número de seguimiento que te permite controlar el avance. Pero no todos los canales son iguales: algunos resuelven más rápido que otros según el tipo de problema.

Las tres vías principales para denunciar en Córdoba

La más efectiva y recomendada por el municipio es la aplicación Córdoba Te Escucha. Está disponible gratis en Play Store y App Store. Una vez instalada, abrís la app, tocás “Nueva denuncia”, seleccionás la categoría (calles y veredas, semáforos o alumbrado público) y el sistema te pide que marques el punto exacto en el mapa. Podés sacar una foto directamente desde la app o subir una de la galería. Al final generás un código QR y un número de expediente que llega por mail y por WhatsApp si lo vinculás.

La segunda opción es el **Centro de Atención Ciudadana **. Funciona las 24 horas y es útil si no tenés internet o preferís hablar con una persona. El operador te pedirá dirección exacta, descripción del problema y, si es posible, tu número de contacto. Te asignan un número de reclamo que deberías anotar. Según datos de la gestión actual, los reclamos por semáforos rotos suelen resolverse en 48 a 72 horas porque están tercerizados, mientras que los baches en calles asfaltadas pueden demorar entre 7 y 15 días hábiles según la zona.

La tercera vía es el portal web oficial del municipio. Entrás a cordoba.gob.ar, vas a la sección “Trámites y Servicios” y buscás “Denuncias y Reclamos”. El formulario es similar al de la app pero sin geolocalización automática. Sirve como respaldo si querés hacer el trámite desde una computadora.

Qué información tenés que dar para que te tomen en serio

Sea cual sea el canal que elijas, la clave está en ser preciso. Indicá:

Dirección exacta o cruce de calles (mejor si agregás altura)

Tipo de problema (bache profundo, semáforo que no enciende ninguna luz, semáforo intermitente, pozo con agua estancada, etc.)

Si representa un peligro (ej.: está en carril de colectivo, cerca de un colegio, genera inundación)

Una o dos fotos claras que muestren el tamaño y la ubicación

Cuanto más concreta sea la descripción, más rápido se asigna a la cuadrilla correspondiente. Los baches en barrios del norte y noroeste de la ciudad suelen resolverse más rápido que los del sur y sudoeste, aunque eso no está escrito en ningún lado.

Seguimiento: cómo saber si realmente lo arreglaron

Una vez que tenés el número de reclamo, podés consultarlo en la misma app Córdoba Te Escucha o llamando al 0800. El sistema te dirá si está “en trámite”, “asignado” o “finalizado”. Si pasan más de 20 días sin novedad y el problema sigue, podés hacer un “reclamo de reclamo” adjuntando el número anterior. Eso suele acelerar las cosas.

Además, varias comunas vecinales tienen sus propios grupos de WhatsApp donde los vecinos reportan y los delegados municipales responden. No reemplaza el canal oficial, pero sirve para poner presión cuando el trámite se duerme.

Casos particulares que merecen atención

Semáforos : si el problema es grave (cruces peligrosos como avenida Colón y General Paz o rutas de mucho tránsito), mencioná que se trata de un riesgo vial. Estos casos suelen derivarse directamente a la Dirección de Tránsito y se resuelven antes.

: si el problema es grave (cruces peligrosos como avenida Colón y General Paz o rutas de mucho tránsito), mencioná que se trata de un riesgo vial. Estos casos suelen derivarse directamente a la Dirección de Tránsito y se resuelven antes. Baches en calles de tierra : el municipio los considera “mantenimiento de caminos” y la respuesta puede demorar más. En esos casos, también podés contactar a la comuna correspondiente de tu barrio.

: el municipio los considera “mantenimiento de caminos” y la respuesta puede demorar más. En esos casos, también podés contactar a la comuna correspondiente de tu barrio. Problemas que se repiten: si el mismo bache vuelve a aparecer cada tres meses, vale la pena mencionarlo en la denuncia. Eso ayuda a que evalúen cambiar el material o la metodología en esa zona.

Consejos para que tu denuncia tenga más peso

Hacelo el mismo día que detectás el problema. Cuanto más fresca la información, mejor. Subí fotos con referencia (cartel de calle, auto estacionado, persona para dar escala). Si vivís en barrio cerrado o country, verificá primero si el problema está dentro o fuera de la jurisdicción privada. Compartí el número de reclamo en los grupos de vecinos: a veces la cantidad de reportes iguales acelera la respuesta. Si el problema genera un accidente o daño material, guardá todo (fotos, número de reclamo) porque puede servir para un reclamo por daños y perjuicios.

La ciudad de Córdoba no tiene un solo botón mágico que arregle todo al instante, pero sí un sistema que funciona cuando se usa de manera inteligente. Saber elegir el canal correcto, dar datos precisos y hacer seguimiento es lo que separa al vecino que se queja en redes del que logra que le arreglen la calle.

En un contexto donde el presupuesto municipal es finito y las lluvias cada vez más intensas generan más roturas, tu denuncia individual se convierte en una herramienta de gestión urbana. No es solo “avisar que hay un pozo”. Es ayudar a priorizar dónde poner el asfalto y los técnicos.

La próxima vez que veas un bache que te obliga a hacer zigzag o un semáforo que parpadea sin sentido, abrí la app o llamá al 0800. El cambio empieza con ese primer clic o esa llamada. Y ahora ya sabés exactamente cómo hacerlo para que no quede en la nada.