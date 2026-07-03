Llega a Buenos Aires el principal acusado del triple femicidio narco en Rosario

Uno de los principales sospechosos del asesinato de tres mujeres en Villa Gobernador Gálvez, considerado ladero de 'Pequeño J', será trasladado esta noche desde Santa Fe. El caso conmociona por su presunto vínculo con el narcotráfico.

Uno de los principales sospechosos del triple femicidio ocurrido en Villa Gobernador Gálvez llegará esta noche a la Ciudad de Buenos Aires, donde quedará a disposición de la Justicia federal. Se trata de un hombre identificado como estrecho colaborador de 'Pequeño J', uno de los cabecillas del narcotráfico en el sur de Rosario.

El traslado se concretará bajo fuerte operativo de seguridad, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae. Las tres víctimas, todas mujeres, fueron asesinadas de múltiples disparos el fin de semana pasado en una vivienda de la zona sur santafesina, en un hecho que rápidamente se vinculó a una disputa por el control territorial del narcomenudeo.

El detenido, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, es considerado clave en la investigación. Según los primeros indicios, habría participado activamente en la planificación y ejecución del triple crimen, que dejó tres mujeres muertas en una casa del barrio Las Flores.

Desde la fiscalía federal a cargo de la causa se trabaja con la hipótesis de que se trató de un ajuste de cuentas entre bandas ligadas al narcotráfico. 'Pequeño J', señalado como jefe de una de las facciones más violentas de la región, acumula varios pedidos de captura y ya tiene condenas por delitos vinculados al tráfico de drogas.

El arribo del sospechoso a Buenos Aires responde a una decisión estratégica de la Justicia para alejarlo del ámbito de influencia de su organización y garantizar su integridad física durante el proceso. Se espera que en las próximas horas declare ante el juez federal, donde se profundizará su rol en el femicidio.

Este caso se suma a la escalada de violencia narco que vive Rosario y su zona metropolitana. En lo que va del año, la provincia de Santa Fe registra decenas de homicidios vinculados al narcotráfico, muchos de ellos con ejecuciones a plena luz del día y con alto grado de crueldad.

Fuentes cercanas a la pesquisa indicaron que el triple femicidio habría sido ordenado para enviar un mensaje claro a rivales en la comercialización de drogas. Las víctimas, de entre 25 y 40 años, no tendrían antecedentes penales pero estarían ligadas familiar o sentimentalmente a integrantes de una banda contraria.

El operativo de traslado involucrará personal de la Policía Federal, Gendarmería y fuerzas locales, con rutas controladas y un helicóptero de apoyo. Una vez en Capital Federal, el acusado será alojado en un penal de máxima seguridad mientras avanza la instrucción.

En paralelo, la investigación busca capturar a otros dos prófugos que también formarían parte del grupo ejecutor. La fiscalía no descarta que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre la mecánica del crimen y los autores materiales.

El triple femicidio generó fuerte repudio en Villa Gobernador Gálvez y en todo el Gran Rosario, donde organizaciones de mujeres y vecinos marcharon para pedir justicia y mayor presencia estatal en los barrios más calientes.