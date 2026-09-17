Lionel Messi se consagró campeón con Inter Miami tras vencer a Cruz Azul

El astro argentino marcó de cabeza y dio una asistencia en el debut de Kily González como DT. Inter Miami se impuso 2-0 en el Nu Stadium y sumó el trofeo 48 en la carrera de Messi.

Lionel Messi volvió a hacer lo que mejor sabe: decidir un partido y ganar un título. En el debut de Marcelo "Kily" González como director técnico, Inter Miami venció 2-0 a Cruz Azul en el Nu Stadium y se consagró campeón de la Leagues Cup.

El rosarino abrió el marcador con un cabezazo preciso y luego asistió a Casemiro para el segundo tanto, redondeando una noche redonda para el equipo de Florida. Con este trofeo, Messi alcanzó los 48 títulos en su carrera, un número que sigue creciendo a los 39 años y que lo mantiene como el futbolista más ganador de la historia.

El partido tuvo el sello de siempre: Messi apareció en los momentos clave. El primer gol llegó por vía aérea, algo poco habitual en él pero que demostró que su lectura del juego y su timing siguen intactos. La asistencia para Casemiro fue pura calidad, con un pase filtrado que dejó al brasileño mano a mano.

Kily González, ex compañero de Messi en la Selección y con pasado en Talleres de Córdoba, vivió su estreno en el banco con una victoria que le da aire fresco al proyecto. El técnico cordobés apostó por un equipo compacto y rápido en transición, y el resultado acompañó.

Para Inter Miami, este título no es solo un trofeo más. Llega en un momento en que el equipo busca consolidarse en la MLS y en las competencias internacionales, con Messi como estandarte indiscutido. El público local, que llenó el estadio, celebró como si fuera una final de verdad.

Messi, una vez más, demostró que el paso del tiempo no le quita brillo. A pesar de las lesiones que lo han acompañado en los últimos meses, su influencia en el campo sigue siendo decisiva. Cada vez que toca la pelota, el partido cambia de ritmo.

Desde Córdoba, donde el fútbol se vive con pasión, este tipo de noticias se siguen con atención. Kily González, hijo de la cantera cordobesa, suma su primer título como entrenador en un equipo que tiene al mejor jugador del mundo. No es poca cosa.

El trofeo 48 de Messi se suma a una lista que incluye todo lo imaginable: Mundial, Copas América, Champions, Ligas y ahora también la Leagues Cup. La pregunta que queda flotando es hasta cuándo seguirá sumando. Por ahora, la respuesta es clara: mientras el cuerpo responda y la pelota lo obedezca.