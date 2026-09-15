La Justicia autorizó la Asamblea Extraordinaria de Belgrano

El juez Eduardo Chiavassa rechazó el pedido de suspensión y habilitó la realización de la cumbre que debatirá la reforma estatutaria del club. La asamblea se llevará a cabo este martes en el estadio Julio César Villagra.

La Justicia de Córdoba dio luz verde para que Belgrano realice su Asamblea Extraordinaria este martes 15 de septiembre de 2026. El juez Eduardo Chiavassa rechazó el pedido de suspensión presentado por un grupo de socios y confirmó que la cumbre se desarrollará en el estadio Julio César Villagra, en barrio Alberdi.

La decisión judicial despeja el camino para que los socios del club de barrio Alberdi debatan y eventualmente aprueben el proyecto de reforma estatutaria que viene trabajando la comisión directiva. Se trata de uno de los puntos más importantes en la agenda institucional de los últimos meses, ya que busca modernizar el marco normativo del club y adaptarlo a las nuevas realidades del fútbol argentino.

Desde la dirigencia de Belgrano confirmaron que se tomaron todas las medidas de seguridad y logísticas necesarias para garantizar el normal desarrollo de la asamblea. Se espera una importante concurrencia de socios, ya que el temario incluye cambios sustanciales en la forma de gobierno, los derechos de los asociados y la estructura económica del club.

El pedido de suspensión que fue rechazado por el juez Chiavassa argumentaba supuestas irregularidades en la convocatoria y en el proceso de difusión del proyecto de reforma. Sin embargo, la Justicia consideró que no existían elementos suficientes para frenar la asamblea y priorizó el derecho de los socios a expresarse en el marco previsto por el estatuto vigente.

En el club reina expectativa por lo que pueda resolverse este martes. La reforma estatutaria es vista por la actual gestión como una herramienta clave para fortalecer la institucionalidad de Belgrano y prepararlo para los desafíos deportivos y económicos que se avecinan, especialmente tras el regreso a la Primera División y la consolidación en la elite del fútbol nacional.

La asamblea comenzará a las 18 en el estadio de Alberdi y se transmitirá a través de los canales oficiales del club para aquellos socios que no puedan asistir en forma presencial. Se espera que, una vez finalizada, las autoridades brinden detalles sobre los resultados de la votación y los próximos pasos a seguir.