Belgrano aprobó la modernización integral de su estatuto en Asamblea Extraordinaria

El club de barrio Alberdi superó las trabas judiciales y consiguió los votos necesarios para reformar su reglamento. El oficialismo logró avanzar con una actualización que moderniza la estructura institucional de la entidad.

En una jornada clave para el futuro institucional, Belgrano de Córdoba aprobó esta noche la modernización integral de su estatuto durante la Asamblea Extraordinaria realizada en el estadio Julio César Villada, en barrio Alberdi.

El oficialismo consiguió los dos tercios de los votos requeridos tras sortear las distintas trabas judiciales que habían demorado el proceso. De esta manera, el club celeste actualiza un reglamento que databa de hace varias décadas y que ya no se ajustaba a las exigencias del fútbol moderno, tanto en lo deportivo como en lo administrativo.

La reforma incluye modificaciones en la estructura de gobierno, la incorporación de herramientas de transparencia y control, y la adaptación a las nuevas normativas de la AFA y de la Conmebol respecto a la profesionalización de los clubes. Según los impulsores del proyecto, el nuevo estatuto busca profesionalizar la gestión, fortalecer la participación de los socios y garantizar una administración más eficiente en un contexto donde los clubes deben competir con estructuras cada vez más complejas.

La Asamblea se desarrolló con una importante concurrencia de socios y bajo un clima de debate respetuoso, aunque no exento de tensiones propias de un proceso que venía siendo postergado. Una vez superadas las observaciones judiciales que habían frenado intentos anteriores, el oficialismo logró reunir el respaldo necesario para avanzar con la votación.

Entre los puntos centrales del nuevo estatuto se destacan la creación de un consejo de administración más ágil, la incorporación de mecanismos de rendición de cuentas periódica y la actualización de los requisitos para ser socio y para participar en las elecciones. También se incorporan cláusulas específicas sobre responsabilidad social, inclusión y el rol del fútbol femenino y las divisiones formativas dentro de la estructura del club.

Desde la dirigencia destacaron que esta reforma no solo moderniza el marco legal de Belgrano, sino que también lo posiciona mejor de cara a los desafíos que impone el fútbol argentino actual, donde la gestión profesional y la transparencia son cada vez más exigidas por sponsors, entes reguladores y los propios hinchas.

El proceso de reforma había comenzado meses atrás con un trabajo conjunto entre dirigentes, asesores legales y representantes de diferentes sectores del club. La aprobación de esta noche cierra una etapa de debates internos y abre otra de implementación, que demandará ajustes operativos en los próximos meses.

Para los socios de Belgrano, esta actualización representa un paso concreto hacia una institución más adaptada al siglo XXI, sin perder la esencia de club de barrio que lo caracteriza desde su fundación. La modernización del estatuto llega en un momento en el que el Pirata busca consolidar su presencia en Primera División con una estructura institucional a la altura de sus ambiciones deportivas.