Boca visita a San Pablo con la misión de sellar su pase a las semifinales

Con el 1-0 de la ida a favor, el Xeneize buscará defender la ventaja en Brasil con el regreso de sus titulares y de Álvaro Montero en el arco.

Boca Juniors llega a San Pablo con la ventaja mínima obtenida en La Bombonera y la necesidad de cerrar la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El equipo de Diego Martínez defenderá el 1-0 conseguido en la ida con un plantel casi completo, ya que recupera a varios titulares que habían sido preservados.

El arco será custodiado por Álvaro Montero, quien regresa tras cumplir su suspensión y aporta experiencia en partidos de alta exigencia en Brasil. Su presencia es clave para un Xeneize que sabe que cualquier error puede complicar el trámite ante un San Pablo que necesita revertir la serie y que jugará con el aliento de su público en el Morumbí.

Desde el cuerpo técnico cordobés se espera un partido de alta intensidad. Martínez anticipó que el equipo saldrá a jugar con la misma convicción que en Buenos Aires, pero con la inteligencia necesaria para manejar los tiempos. "No venimos a defender el resultado, venimos a jugar el partido", fue el mensaje que dejó en la previa, aunque la realidad indica que un empate con goles le serviría a Boca para avanzar.

En el mediocampo, el regreso de jugadores con mayor recorrido permitirá mayor equilibrio entre defensa y ataque. La línea de cinco que tanto rindió en la Copa se perfila como la alternativa más segura, aunque el DT evaluará hasta último momento el estado físico de los que volvieron de la Selección.

San Pablo, por su parte, llega urgido. Necesita ganar por dos goles de diferencia para pasar directamente o forzar una definición por penales. El equipo brasileño mostró mejoría en las últimas fechas del Brasileirão, pero en la Libertadores le costó generar situaciones claras de gol contra un Boca que cerró bien los espacios.

La historia reciente entre ambos en Brasil no es favorable al Xeneize, pero el plantel actual muestra una madurez distinta. Los más experimentados, como Luis Advíncula y Marcos Rojo, ya saben lo que es jugar estas instancias y serán los encargados de transmitir calma en un estadio que suele ser hostil.

El partido se jugará este martes por la noche en el Morumbí y definirá uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores. Boca sabe que tiene una oportunidad concreta de llegar a las instancias decisivas y sueña con volver a pelear el título continental.

Desde Córdoba, donde Talleres y Belgrano también siguen con atención lo que sucede en el fútbol argentino, el cruce genera expectativa. Un Boca en semifinales volvería a poner al país con dos equipos entre los cuatro mejores del continente, algo que no ocurre con frecuencia.