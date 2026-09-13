Las Panteras cayeron ante Brasil y se quedaron sin plaza olímpica en el Sudamericano

El seleccionado argentino de voley femenino perdió la final ante las locales y deberá buscar el boleto a Los Ángeles 2028 por otra vía. La cordobesa Bianca Cugno fue máxima anotadora e integró el equipo ideal del torneo.

Las Panteras cayeron en la final del Sudamericano de voley femenino ante Brasil y se quedaron sin la plaza olímpica para Los Ángeles 2028. El partido definitorio, jugado en territorio brasileño, terminó con victoria para las locales, que se aseguraron el cupo directo a los Juegos Olímpicos.

El equipo argentino, que venía de una buena campaña, no pudo cerrar el torneo con un triunfo que hubiera significado el regreso a una cita olímpica. Ahora, el camino hacia la máxima competencia del deporte deberá construirse a través de otros torneos clasificatorios o del ranking mundial.

Pese a la derrota en la definición, hubo una noticia positiva para el voley cordobés: la opuesta Bianca Cugno, nacida en Córdoba, fue la máxima anotadora del campeonato y además integró el equipo ideal del Sudamericano. Su rendimiento individual confirma el buen momento que atraviesa y su importancia dentro del plantel nacional.

El certamen continental volvió a dejar en evidencia la brecha que existe entre Argentina y Brasil en la disciplina. Las brasileñas, históricamente dominantes en la región, contaron con el apoyo del público local y con un nivel superior en los momentos clave del partido.

Para Las Panteras, el balance del torneo es agridulce. Llegaron a la final con aspiraciones concretas de clasificar a los Juegos, pero el resultado final las obliga a replantear la estrategia de cara a los próximos ciclos competitivos. El cuerpo técnico ya analiza los próximos compromisos que permitirán sumar puntos en el ranking y mantener viva la ilusión olímpica.

Bianca Cugno, con su destacada actuación, se convirtió en una de las figuras del equipo. Su capacidad para anotar desde el ataque y su presencia en la red fueron clave en varios partidos del certamen. Que una jugadora cordobesa integre el equipo ideal del Sudamericano es un orgullo para el deporte provincial y un estímulo para las nuevas generaciones que se forman en los clubes de la provincia.

El voley argentino femenino sabe que el camino a Los Ángeles 2028 será largo y exigente. Sin embargo, la experiencia acumulada en este Sudamericano servirá como base para corregir errores y fortalecer el grupo. El foco ahora pasa a los torneos que otorgan puntos para el ranking mundial y a las instancias clasificatorias que aún quedan por delante.

Desde el punto de vista táctico, el partido ante Brasil mostró las virtudes y las limitaciones del equipo nacional. Argentina compitió de igual a igual en algunos tramos, pero falló en la definición de los puntos importantes, algo que Brasil aprovechó con eficacia. El análisis de estos detalles será fundamental para el trabajo que viene.