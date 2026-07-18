Lionel Messi: cuántos goles lleva en su carrera y cómo se reparten

El astro rosarino acumula más de 850 goles oficiales en clubes y selección. Un repaso actualizado por etapa, competiciones y récords que lo ubican entre los máximos goleadores de la historia.

Lionel Messi sigue escribiendo su historia. A sus 38 años, el capitán de la Selección argentina y figura del Inter Miami acumula 859 goles oficiales en su carrera, según los registros actualizados a junio de 2025. La cifra incluye partidos con Newell’s, Barcelona, PSG, Inter Miami y la Selección nacional.

El grueso de esa marca se gestó en el Barcelona, donde jugó 17 temporadas y convirtió 672 goles en 778 partidos. Allí rompió todos los récords posibles: seis Botas de Oro, ocho Balones de Oro y la marca histórica de goles en una sola temporada (73 en la 2011-12).

En la Selección argentina lleva 112 goles en 191 partidos. Ese número lo convirtió en el máximo goleador histórico de la Albiceleste, superando ampliamente a Gabriel Batistuta. Los goles en la camiseta nacional llegaron en Copas América, Eliminatorias, Mundiales y amistosos. El tanto más importante, claro, fue el que abrió el marcador en la final del Mundial de Qatar 2022.

Desde su llegada al PSG en 2021, Messi sumó 32 goles en 75 partidos. En París ganó dos Ligue 1 pero no logró la Champions que tanto buscaba. En julio de 2023 se mudó a la MLS para vestir la 10 del Inter Miami. Allí ya lleva 43 goles en 56 encuentros, además de varios títulos locales y la Leagues Cup.

Cómo se reparten los goles de Messi

Barcelona : 672 goles (778 PJ)

: 672 goles (778 PJ) Inter Miami : 43 goles (56 PJ)

: 43 goles (56 PJ) PSG : 32 goles (75 PJ)

: 32 goles (75 PJ) Selección argentina: 112 goles (191 PJ)

Si se suman los goles en amistosos y partidos no oficiales que algunas bases de datos incluyen, la cifra supera los 900. Pero el conteo riguroso, con partidos oficiales de ligas, copas nacionales e internacionales y Eliminatorias/Mundiales, se mantiene en torno a los 859.

Vayamos a la planilla: Messi convirtió 91 goles de tiro libre en su carrera, 64 de penal y más de 150 asistencias que derivaron en goles de compañeros. Su promedio de conversión histórico ronda el 0,78 goles por partido, un número que pocos han igualado en la historia del fútbol.

El 10 rosarino no solo persigue números. Cada tanto que convierte sigue siendo noticia en todo el mundo y alimenta la eterna discusión sobre quién es el mejor de la historia. Mientras Cristiano Ronaldo sigue sumando en Arabia Saudita, Messi disfruta de un fútbol más relajado en Miami pero sin bajar el nivel.

Los que lo vieron crecer en Rosario, los que lo sufrieron en España y los que ahora lo disfrutan en Estados Unidos coinciden en algo: el pibe que debutó en Primera con 16 años nunca dejó de ser un obsesivo del gol. Y a esta altura, cada red que se mueve parece un capítulo más de una historia que todavía no tiene final escrito.

El marcador dice 859. La cancha, que todavía le quedan varios. Y el hincha, que mientras Messi juegue, siempre va a haber un gol más por venir.