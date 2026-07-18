La AFA anuncia a Betano como sponsor principal de la Liga Profesional

La Asociación del Fútbol Argentino oficializó a la casa de apuestas Betano como Naming Sponsor de la Liga Profesional de Fútbol. El acuerdo, que reemplaza al anterior con la aseguradora que daba nombre al torneo, busca fortalecer los ingresos del fútbol argentino.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó este miércoles de manera oficial a Betano como el nuevo Naming Sponsor de la Liga Profesional de Fútbol. El anuncio se realizó a través de un comunicado en el sitio oficial de la entidad y marca el inicio de una nueva etapa comercial para la principal competencia del fútbol argentino.

Según el acuerdo, la casa de apuestas Betano pasará a dar nombre al torneo, que a partir de ahora se denominará Liga Profesional Betano. Este tipo de patrocinios de naming son habituales en el fútbol sudamericano y ya se ven en varias ligas de la región, donde las casas de apuestas han ganado terreno como principales inversores.

El vínculo llega después de la finalización del contrato con la aseguradora que venía acompañando a la Liga Profesional desde su creación en 2020. En los últimos años, el fútbol argentino había visto cómo varios clubes y competencias cerraban acuerdos con empresas del rubro de las apuestas online, un sector en fuerte expansión tanto en el país como en el continente.

Desde la AFA destacaron que el acuerdo con Betano “fortalece el crecimiento y la profesionalización de la competencia”. Aunque no se divulgaron cifras oficiales del contrato, se estima que el monto supera ampliamente al del sponsor anterior, algo que permitiría inyectar recursos frescos a los clubes que participan del torneo.

El anuncio se produce en un momento donde la Liga Profesional transita una temporada con 30 equipos y un calendario cargado, que incluye además la Copa de la Liga y las competencias internacionales. Para los dirigentes, el ingreso de un sponsor de este calibre representa un alivio económico en medio de las dificultades financieras que atraviesa gran parte del fútbol local.

Betano, que ya tiene presencia en otros mercados sudamericanos y europeos, desembarca en la Argentina con un acuerdo que incluye visibilidad en camisetas, cartelería, transmisiones televisivas y activaciones digitales. Fuentes cercanas a la negociación indicaron que el contrato tendrá una duración inicial de tres años, con opción a renovación.

Desde el lado deportivo, el acuerdo no modifica el formato ni el calendario de la Liga, que continuará con su esquema de dos torneos por año. Sin embargo, sí genera expectativa entre los clubes, que esperan que parte de ese dinero llegue a mejorar las finanzas de las instituciones, muchas de las cuales arrastran deudas y problemas de liquidez.

Lautaro Fenoglio, cronista de Última Hora Diario, analizó el movimiento: “No es magia: es laburo. El fútbol argentino necesita recursos para sostenerse, y las casas de apuestas están dispuestas a pagar por la visibilidad. El desafío pasa por que ese dinero se distribuya de manera transparente y realmente llegue a fortalecer el deporte de base y los clubes del interior”.

El anuncio se suma a otros acuerdos comerciales que la AFA viene cerrando en los últimos meses, en un intento por diversificar sus ingresos más allá de los derechos de televisión. Para los hinchas, el cambio de nombre será lo más visible: a partir de la próxima fecha, los partidos se jugarán bajo la marca de la nueva sponsor.

Queda por ver cómo impactará este tipo de patrocinios en la percepción del público. Mientras algunos lo ven como una necesidad económica inevitable, otros cuestionan la cercanía entre el fútbol y las apuestas, sobre todo en un país donde el juego online crece de manera exponencial. La AFA aseguró que el acuerdo incluye cláusulas de responsabilidad social y campañas de juego responsable.