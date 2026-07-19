El duro golpe que recibió Juan Román Riquelme antes del duelo de Boca contra Banfield

El presidente de Boca Juniors sufrió un fuerte impacto en la previa del partido por la Liga Profesional. Cómo fue el incidente y el estado actual del ex ídolo xeneize.

Un incidente inesperado sacudió la previa del partido entre Boca Juniors y Banfield por la Liga Profesional. Juan Román Riquelme, actual presidente del club, recibió un durísimo golpe que lo dejó visiblemente afectado minutos antes del inicio del encuentro en La Bombonera.

Según testigos presentes en el estadio, el golpe se produjo en un sector interno del club cuando Riquelme se dirigía hacia el palco presidencial. El impacto fue en la zona del rostro y, aunque no trascendieron detalles médicos oficiales de inmediato, fuentes cercanas al club indicaron que el ex enganche fue asistido por personal sanitario en el momento.

El hecho ocurrió en un clima de alta tensión por el clásico del fin de semana anterior y la presión que vive el equipo dirigido por Fernando Gago. Riquelme, que suele seguir los partidos de cerca desde la platea, tuvo que ser atendido y se mostró con evidentes signos de dolor, según imágenes que circularon rápidamente en las redes.

Desde el entorno de Boca confirmaron que el presidente se mantuvo en el estadio para presenciar el partido, aunque con visible molestia. No se informó si sufrió alguna lesión de mayor consideración ni si debió recibir puntos o algún tratamiento específico.

El partido contra Banfield tenía para Boca la necesidad de sumar de a tres para mantenerse cerca de los primeros puestos. El golpe a Riquelme se sumó a una jornada ya cargada de nerviosismo en el club de la Ribera.

Riquelme, ídolo máximo de la hinchada xeneize, ha tenido un rol protagónico en la dirigencia desde que asumió la presidencia. Su presencia en cada partido genera expectativa y, en ocasiones, también polémica. Este incidente, si bien parece fortuito, se convirtió en uno de los temas de la jornada en el mundo Boca.

Hasta el momento no hubo parte médico oficial emitido por el club. Se espera que en las próximas horas se brinden más precisiones sobre el estado de salud de Riquelme y si el golpe le dejará secuelas visibles o lo obligará a modificar su agenda de las próximas semanas.

El partido finalmente se disputó con normalidad, aunque la imagen del presidente con el rostro afectado dio la vuelta a los portales deportivos del país en cuestión de minutos. La hinchada, como es habitual, mostró su apoyo al ídolo a través de las redes sociales.