James Rodríguez fue ofrecido a un club argentino para disputar la Copa Libertadores

El mediocampista colombiano James Rodríguez, sin club tras su paso por el São Paulo, fue ofrecido a un equipo de la Liga Profesional para sumarse a la Copa Libertadores 2025. No se trata ni de Boca ni de River.

El nombre de James Rodríguez volvió a sonar con fuerza en el mercado de pases del fútbol argentino. Según información de Bolavip, el talentoso mediocampista colombiano de 33 años fue ofrecido a un club de la Liga Profesional para disputar la Copa Libertadores 2025, aunque no se trata ni de Boca Juniors ni de River Plate.

James terminó su vínculo con el São Paulo de Brasil en diciembre de 2024 y, por el momento, se encuentra sin equipo. Su representante, Jorge Mendes, ya habría iniciado contactos con varios clubes sudamericanos, y uno de la Argentina aparece en la lista de posibles destinos.

Desde el entorno del jugador confirman que la prioridad es encontrar un equipo que le garantice minutos y un rol protagónico, algo que no tuvo en su última etapa en Brasil. El hecho de que el ofrecimiento sea específicamente para la Copa Libertadores sugiere que se trataría de un club que ya clasificó a la fase de grupos o que disputará las fases previas.

Vayamos a la planilla: en su paso por el São Paulo, James disputó 21 partidos, convirtió solo un gol y aportó tres asistencias. Números modestos para su talento, pero que se explican en parte por las lesiones musculares que lo limitaron y por un rol secundario en el esquema de Dorival Júnior primero y de Luis Zubeldía después.

El jugador que alguna vez fue el mejor del mundo en su puesto busca ahora un último gran capítulo en Sudamérica. Su experiencia en grandes torneos internacionales (Mundiales, Eurocopas y Copas Libertadores) lo convierten en un refuerzo de jerarquía para cualquier equipo argentino que sueñe con llegar lejos en el certamen continental.

No es la primera vez que el nombre de James se vincula con la Argentina. En 2021 ya había surgido un interés concreto desde River, aunque nunca prosperó. Esta vez el ofrecimiento llega en un momento distinto de su carrera: con 33 años, busca minutos de elite antes de decidir su futuro definitivo.

Desde Última Hora Diario intentamos confirmar con fuentes de los principales clubes clasificados a la Libertadores 2025 (Boca, River, Estudiantes, Talleres, Independiente, Huracán, entre otros), pero por el momento ninguna admitió haber recibido el ofrecimiento de manera formal. Eso no descarta que la operación pueda avanzar en las próximas semanas, sobre todo si el club en cuestión tiene un cupo libre en la lista de extranjeros.

James Rodríguez sigue siendo un jugador que genera expectativa. Su zurda mágica, su visión de juego y su capacidad para definir partidos en momentos clave siguen intactas cuando está sano. La pregunta ahora es si algún equipo argentino está dispuesto a apostar por él y a construir un equipo alrededor de su talento para la Copa Libertadores.

El mercado de pases recién empieza a moverse. Habrá que ver si este ofrecimiento se convierte en una negociación concreta o si, como ha ocurrido otras veces, queda solo en rumor de verano. Por ahora, James espera una propuesta que le permita volver a brillar en el continente donde nació futbolísticamente.