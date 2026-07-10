Claudio Tapia confirmó que la Selección Argentina jugará dos partidos en La Bombonera

El presidente de la AFA anunció que el equipo de Scaloni volverá a jugar en el estadio de Boca Juniors en 2025. Los dos amistosos forman parte de la preparación para las Eliminatorias y la Copa del Mundo 2026.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, confirmó este martes que la Selección Argentina disputará dos partidos en La Bombonera durante el 2025. El anuncio se produce en un momento clave para el ciclo de Lionel Scaloni, que busca fogueo competitivo antes de las instancias decisivas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

"Vamos a jugar dos partidos en La Bombonera", dijo Tapia sin dar mayores precisiones sobre los rivales ni las fechas exactas. Fuentes cercanas a la AFA indicaron que los encuentros se realizarían en la primera mitad del año, probablemente en fechas FIFA de marzo o junio, y que uno de los objetivos es devolverle a los hinchas porteños la posibilidad de ver al equipo nacional en uno de los estadios más emblemáticos del país.

La Bombonera no recibe a la Selección desde hace varios años. El último partido oficial allí fue un 0-0 ante Brasil por las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Desde entonces, el equipo nacional priorizó otros escenarios como el Monumental de River, el Mario Alberto Kempes de Córdoba o el Único de La Plata, en una decisión que generó críticas de parte del público xeneize y de sectores del interior que reclaman mayor federalismo en la distribución de los partidos.

El anuncio de Tapia llega pocos días después de que la AFA oficializara la renovación del contrato de Lionel Scaloni hasta 2026. El DT, que viene de ganar la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, había expresado su deseo de seguir al frente del equipo y de contar con una agenda cargada de partidos de alto nivel para mantener la competitividad del plantel.

Según trascendió, uno de los dos rivales podría ser de Concacaf o de la UEFA, en el marco de la estrategia de la AFA de buscar sparrings de diferentes confederaciones. La idea es que la Selección enfrente estilos variados antes de retomar las Eliminatorias, donde Argentina lidera la tabla pero aún tiene varios duelos por delante para asegurar el pasaje directo al Mundial.

La vuelta a La Bombonera también tiene un componente económico importante. El estadio de Boca genera una recaudación significativa y un ambiente único que, según los dirigentes, ayuda a fortalecer el vínculo con el hincha. En los últimos años, la AFA había priorizado el Monumental por cuestiones de capacidad y logística, pero la presión de los socios de Boca y de un sector del periodismo deportivo terminó inclinando la balanza.

Desde el cuerpo técnico celebraron la decisión. Scaloni y su staff consideran que jugar en canchas con mucho público y presión positiva es parte de la preparación para torneos de alta exigencia. Además, permite rotar sedes y no concentrar toda la actividad en el estadio de River, algo que había generado malestar en algunos dirigentes de Boca.

El anuncio se enmarca en una agenda internacional cargada. La Selección ya tiene programados partidos en marzo y junio, y se espera que en las próximas semanas se confirmen los rivales y las fechas definitivas. Mientras tanto, los hinchas argentinos ya empiezan a ilusionarse con volver a ver a Messi, Di María, Lautaro y compañía bajo la mítica estructura de Brandsen 805.

Con este movimiento, Tapia busca cerrar un capítulo de reclamos y al mismo tiempo fortalecer la relación con los doce clubes grandes del fútbol argentino, que reclaman mayor presencia de la Selección en sus estadios. La Bombonera, con su historia y su mística, vuelve a formar parte del calendario albiceleste.