Cómo quedó la tabla anual y la clasificación a la Libertadores 2026 tras la última fecha

Boca y River se ubican en los primeros puestos de la tabla anual, pero la pelea por los cupos directos a la Copa Libertadores 2026 sigue abierta. Repasamos la clasificación actualizada tras los últimos partidos.

La tabla anual del fútbol argentino volvió a moverse en la última fecha de la Liga Profesional y tanto Boca Juniors como River Plate siguen siendo los grandes protagonistas en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Con los resultados del fin de semana, el xeneize y el millonario se mantienen en los primeros lugares de la tabla acumulada, pero la distancia con sus perseguidores se acortó en algunos casos y obliga a mirar con atención las fechas que quedan.

La tabla anual actualizada

Boca Juniors – 51 puntos River Plate – 48 puntos Independiente – 46 puntos Racing – 45 puntos Huracán – 44 puntos Estudiantes de La Plata – 42 puntos

Los dos primeros lugares otorgan clasificación directa a la fase de grupos de la Libertadores 2026. Del tercero al sexto irían a la fase previa (repechaje).

La situación de Boca y River

Boca acumuló una ventaja importante en las últimas semanas y hoy es el líder claro de la tabla anual. Con un plantel que alterna buenas actuaciones con algunos altibajos, el equipo de Diego Martínez depende de sí mismo para asegurar el primer puesto.

River, por su parte, viene de una serie de resultados irregulares pero mantiene el segundo lugar. El millonario sabe que no puede descuidarse porque Independiente y Racing vienen pisando fuerte desde atrás y podrían complicar la clasificación directa.

Los que aprietan desde atrás

Independiente es, sin dudas, el equipo del momento en la tabla anual. Con un andar sólido tanto en el campeonato local como en las copas internacionales, el rojo se ilusiona con meterse entre los dos primeros y evitar la instancia de repechaje.

Racing y Huracán también están en la conversación. El equipo de Avellaneda viene de ganar en la fecha y recortó distancias, mientras que Huracán mantiene una campaña muy regular que lo tiene como uno de los equipos más confiables del torneo.

Qué falta y cómo se define

Quedan varias fechas por disputarse y, como es habitual en el fútbol argentino, todo puede cambiar rápido. Además de la tabla anual, los ganadores de la Copa Argentina y de la Copa de la Liga también tienen su boleto asegurado a la Libertadores, lo que podría liberar cupos y modificar el panorama.

Por ahora, Boca y River son los que mejor posicionados están, pero ni ellos ni sus perseguidores pueden darse el lujo de relajarse. Cada punto vale oro en esta recta final del año.

El próximo fin de semana volverá a mover la tabla y, con él, las ilusiones y las presiones de los grandes del fútbol argentino que sueñan con estar en la máxima competencia continental del 2026.