Repaso del fútbol argentino 2025: campeones, últimos duelos y clasificados a las copas 2026

Un balance completo del año futbolístico en la Argentina: quiénes se coronaron en cada torneo, el resultado del último superclásico y la lista de equipos que representarán al país en las competiciones internacionales del 2026.

El 2025 dejó un año cargado de emociones en el fútbol argentino, con definiciones apretadas, polémicas arbitrales y varios equipos que se clasificaron para las copas continentales del 2026. Desde la Liga Profesional hasta los torneos de ascenso, el balance muestra un mapa competitivo que se proyecta con fuerza al año entrante.

En la Liga Profesional, el campeón fue River Plate, que se impuso en la tabla anual con un rendimiento sólido bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo en su segundo ciclo. El Millonario sumó 78 puntos y se aseguró el título en la última fecha tras vencer a Independiente por 2-0 en el Monumental. El segundo puesto quedó para Boca Juniors, que llegó a la recta final con chances pero tropezó en un empate clave ante San Lorenzo.

Racing Club se llevó la Copa de la Liga en un final vibrante ante Estudiantes de La Plata, mientras que en la Copa Argentina el trofeo quedó en manos de Talleres de Córdoba, que venció en la final a Vélez Sarsfield por 1-0 con un gol de penal en el segundo tiempo. El conjunto cordobés, dirigido por un DT local, festejó en el Mario Alberto Kempes y clasificó directamente a la Copa Libertadores 2026.

En el ascenso, Quilmes regresó a Primera tras ganar el Reducido de la Primera Nacional, mientras que en la B Metropolitana el campeón fue Deportivo Morón. La temporada también dejó el ascenso histórico de dos equipos del interior: Gimnasia y Esgrima de Mendoza y San Martín de Tucumán, que volverán a la máxima categoría en 2026.

El último superclásico del año

El cierre del año tuvo como plato fuerte el superclásico jugado en La Bombonera. Boca Juniors recibió a River Plate en un partido que terminó 1-1, con goles de Miguel Merentiel para el local y de Miguel Borja para la visita. El empate dejó sabor amargo para ambos, aunque River se llevó el año con el título de liga. La hinchada xeneize reclamó más contundencia en los clásicos, mientras que el Millonario celebró haber cerrado el 2025 invicto ante su eterno rival.

Clasificados a las copas 2026

Según el reglamento de la AFA y Conmebol, los cupos para la Copa Libertadores 2026 quedaron definidos de la siguiente manera:

River Plate (campeón Liga Profesional)

Talleres (campeón Copa Argentina)

Boca Juniors (segundo en la tabla anual)

Racing Club (campeón Copa de la Liga)

Independiente (mejor ubicado restante en la tabla)

Para la Copa Sudamericana 2026 clasificaron:

Estudiantes de La Plata

San Lorenzo de Almagro

Lanús

Defensa y Justicia

Huracán

Desde el interior del país, Belgrano de Córdoba y Instituto también lograron cupos en torneos internacionales gracias a su buena performance en la tabla general, lo que ratifica la mirada federal del fútbol argentino.

El año también dejó varios récords: River alcanzó los 25 partidos invictos, mientras que un pibe de 17 años de Vélez se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Liga Profesional. Las polémicas arbitrales, como siempre, estuvieron presentes, pero el VAR ayudó a corregir varios penales mal cobrados en la recta final.

Con este balance, el fútbol argentino encara el 2026 con la ilusión de volver a brillar en la Libertadores y con varios equipos del interior buscando dar la sorpresa. Los hinchas ya piensan en la pretemporada y en los nuevos planteles que se armarán durante el mercado de pases de verano.