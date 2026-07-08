Liberaron al camarógrafo golpeado en el Congreso y sumariaron al policía que lo agredió

Tras la difusión del video que mostró la agresión, Patricia Bullrich ordenó la liberación inmediata del trabajador de prensa y el inicio de un sumario administrativo contra el efectivo de la Federal. El hecho ocurrió durante las protestas contra la Ley Bases.

El camarógrafo que fue golpeado por un policía durante las manifestaciones frente al Congreso Nacional el miércoles fue liberado en las últimas horas, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó el inicio de un sumario administrativo contra el efectivo involucrado.

El hecho ocurrió en el marco de las protestas contra la Ley Bases, cuando un grupo de manifestantes intentó acercarse al vallado que protege el edificio. Según se observa en el video que se viralizó rápidamente, el camarógrafo se encontraba realizando su trabajo cuando un agente de la Policía Federal lo golpeó con el escudo y luego lo derribó de un empujón.

"Bullrich les soltó la mano", titularon algunos medios tras conocerse la decisión. Fuentes del Ministerio de Seguridad confirmaron que la orden fue clara: identificar al policía, relevarlo de sus funciones de inmediato y abrir el procedimiento interno correspondiente. El camarógrafo, que había sido detenido preventivamente, recuperó su libertad sin cargos.

El trabajador de prensa, que cubría la jornada para un medio digital, presentó la denuncia correspondiente en la comisaría 17ª. Según su relato, recibió varios golpes mientras intentaba registrar lo que sucedía a pocos metros de la Plaza de los Dos Congresos. El video, grabado desde distintos ángulos, muestra que el camarógrafo no estaba participando de la protesta sino cumpliendo su tarea.

Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires repudiaron el episodio y exigieron garantías para el ejercicio del periodismo en coberturas de calle. "No es la primera vez que un compañero es agredido mientras trabaja. Necesitamos que estos hechos no queden impunes", señalaron en un comunicado.

En el Ministerio de Seguridad indicaron que el sumario determinará si hubo exceso en el uso de la fuerza. El policía involucrado, que aún no fue identificado públicamente, quedará apartado hasta que finalice la investigación interna. Bullrich, que en las últimas semanas había endurecido el discurso sobre el orden en las manifestaciones, optó en este caso por no respaldar al agente.

El episodio se suma a una serie de denuncias sobre el accionar policial durante las protestas contra la ley que se debate en el Senado. Organizaciones de derechos humanos y referentes opositores hablaron de "represión desmedida", mientras que desde el oficialismo defendieron el operativo como necesario para mantener el orden público.

Por ahora, el camarógrafo se recupera de las lesiones y espera que el sumario avance con celeridad. El video, que acumula cientos de miles de reproducciones, se convirtió en la prueba central del caso. En las próximas horas se espera que se conozcan más detalles sobre la identidad del policía y los plazos del procedimiento interno.