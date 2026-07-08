Cayó otro narco de la banda del Patrón del Norte: lo buscaban en Rosario y se escondía en una villa porteña

Un nuevo integrante de la organización delictiva vinculada al Patrón del Norte fue detenido en la villa 31 de Retiro. El hombre, con pedido de captura por narcotráfico en Rosario, fue localizado tras un operativo conjunto de fuerzas federales.

Un nuevo golpe a la banda del llamado “Patrón del Norte” se registró en las últimas horas. Un hombre con pedido de captura en Rosario por delitos vinculados al narcotráfico fue detenido en la villa 31 de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se escondía desde hace semanas.

Según fuentes policiales consultadas, el detenido responde al nombre de Juan Carlos “El Chaqueño” Ramírez, de 38 años, y era uno de los objetivos prioritarios de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Rosario. Se lo acusa de integrar una estructura que movía cocaína y marihuana desde el norte del país hacia el sur, con epicentro en las rutas que terminan en el Gran Rosario.

El operativo fue realizado por personal de la Policía Federal Argentina, con apoyo de la DEA y de la Secretaría de Seguridad de la Nación. La detención se produjo en un allanamiento en un pasaje interno de la villa 31, a pocas cuadras de la estación de Retiro. Ramírez no opuso resistencia y fue trasladado inmediatamente a dependencias federales.

Conexión con el Patrón del Norte

La banda del “Patrón del Norte”, cuyo líder principal cumple condena en un penal de máxima seguridad, sigue siendo desmantelada de a poco. En los últimos dos años cayeron al menos cinco lugartenientes y varios transportistas. Ramírez sería, según los investigadores, el responsable de la logística en la provincia de Santa Fe y mantenía contactos directos con proveedores en la zona de la Triple Frontera.

“Seguimos rompiendo la cadena de suministro y las finanzas de estas organizaciones. No importa dónde se escondan, vamos a llegar”, señaló una fuente federal que participó del operativo.

La huida desde Rosario

El Chaqueño tenía pedido de captura desde noviembre del año pasado, cuando un juez federal ordenó su detención tras un decomiso de 420 kilos de cocaína en un camión que había partido de Tartagal, Salta, y tenía como destino un depósito en la zona oeste de Rosario.

Desde entonces, inteligencia policial lo había rastreado por varias provincias. Se cree que utilizó documentos falsos y cambió de apariencia para llegar a Buenos Aires. La villa 31, por su densidad poblacional y su ubicación estratégica cerca de las principales vías de escape, se convirtió en un refugio clásico para prófugos de peso.

Impacto en la violencia rosarina

La caída de este nuevo eslabón se da en medio de una relativa baja en los índices de violencia en Rosario, aunque las autoridades advierten que la disputa por el control territorial entre bandas sigue latente. El Patrón del Norte y sus rivales del sur de la provincia siguen siendo los principales actores en el mapa narco santafesino.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmaron que el detenido será puesto a disposición de la Justicia Federal de Rosario en las próximas 48 horas. Se espera que declare en las causas que investigan no solo el transporte de droga sino también lavado de activos y asociación ilícita.

El caso vuelve a poner en evidencia la movilidad de estos grupos criminales, que utilizan la amplitud del territorio argentino y las dificultades de coordinación entre jurisdicciones para prolongar su actividad. Mientras tanto, en Rosario, los vecinos de los barrios más castigados por la violencia narco esperan que cada detención se traduzca en menos balas en las esquinas.

Actualización: fuentes judiciales indicaron que Ramírez ya se encuentra en tránsito hacia Santa Fe bajo estrictas medidas de seguridad.