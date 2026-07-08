UTA y AOITA se suman al paro de la CGT: sin transporte en Córdoba

Los gremios del transporte adhirieron al paro general convocado por la CGT, por lo que este jueves no circulan colectivos, taxis ni remis en la capital cordobesa y otras ciudades del interior provincial.

Los gremios que nuclean a choferes de colectivos, taxis y remises en Córdoba se sumaron al paro general de la CGT, lo que generó un impacto total en el servicio de transporte urbano e interurbano este jueves.

Según confirmó la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Córdoba y la Asociación de Obreros de la Industria del Transporte Automotor (AOITA), no habrá colectivos, taxis ni remises en toda la provincia. La medida afecta tanto a la capital como a las principales ciudades del interior.

El paro responde al llamado de la central obrera contra las políticas económicas del gobierno nacional, en particular las medidas de ajuste que impactan en el poder adquisitivo de los trabajadores y en las condiciones laborales del sector.

En la práctica, miles de cordobeses quedaron sin la principal forma de movilidad para llegar a sus trabajos, escuelas o centros de salud. El panorama en las paradas fue de absoluta quietud desde la madrugada, con las unidades guardadas en las terminales y depósitos.

Desde UTA explicaron que la adhesión es total y que no habrá servicios de emergencia ni guardias mínimas. “El paro es por 24 horas y abarca todas las ramas del transporte automotor que representamos”, indicaron voceros del gremio.

AOITA, por su parte, ratificó la medida y señaló que los trabajadores del taxi y remis también paran en solidaridad con la CGT y en reclamo por mejoras en las condiciones de trabajo y contra la inflación que erosiona los ingresos.

En las primeras horas del día se registraron largas filas en las pocas estaciones de tren y en los accesos a las terminales de ómnibus de larga distancia, que sí operan con normalidad porque no están comprendidas en el paro de la UTA seccional Córdoba.

El impacto se sintió también en el área metropolitana y en localidades como Villa María, Río Cuarto, San Francisco y Jesús María, donde el transporte urbano quedó completamente detenido.

Desde la Cámara de Transporte de Córdoba expresaron preocupación por la medida y advirtieron que cada jornada de paro genera pérdidas millonarias para el sector, además de complicar la vida cotidiana de los usuarios.

Este es el segundo paro general de la CGT en lo que va del año y la adhesión de los gremios del transporte en Córdoba fue plena, tal como ocurrió en medidas anteriores. Se espera que durante la jornada haya concentraciones y actos en distintos puntos de la provincia.

La normalidad en el transporte recién se restablecería a partir de la medianoche, cuando finalice la medida de fuerza.