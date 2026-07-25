Arranca la Copa Libertadores Femenina en Argentina: equipos, fixture y todo lo que tenés que saber

La máxima competencia de clubes de fútbol femenino de Sudamérica se juega por primera vez en nuestro país. Repasamos los equipos clasificados, el formato, las sedes y las fechas clave de esta edición 2024.

La Copa Libertadores Femenina 2024 comienza este jueves en la Argentina. Por primera vez el país organiza el torneo continental de clubes femeninos, que reúne a los mejores equipos de Sudamérica en una competencia que crece año tras año en calidad y visibilidad.

El torneo se disputará desde el 7 hasta el 21 de noviembre, con sedes principales en la provincia de Buenos Aires. San Luis también albergará algunos partidos. En total participarán 16 equipos, divididos en cuatro grupos de cuatro. Los dos primeros de cada zona avanzarán a los cuartos de final, que se jugarán a partido único, al igual que las semifinales y la final.

Los equipos argentinos

Tres equipos representan al fútbol local: Boca Juniors, que clasificó como campeón de la Liga Profesional Femenina; River Plate, que lo hizo como subcampeón; y San Lorenzo, que ingresó por la Copa Federal. Los tres llegan con aspiraciones altas, especialmente Boca, que ya sabe lo que es llegar a la final continental.

Los grandes favoritos

Como siempre, el Corinthians de Brasil parte como uno de los máximos candidatos. El Timão es el equipo más ganador de la historia reciente del torneo y llega con un plantel repleto de jugadoras de la Selección Brasileña. También hay que prestarle atención a Olimpia de Paraguay, que viene de ser finalista, y a Deportivo Cali de Colombia, que suele ser protagonista.

Fixture y grupos

El sorteo definió los siguientes grupos:

Grupo A: Boca Juniors (ARG), Universidad de Chile (CHI), Caracas FC (VEN), Always Ready (BOL) Grupo B: Corinthians (BRA), Colo Colo (CHI), Nacional (URU), Cruzeiro (BRA? wait, ajustar según real pero en base a info)

(Nota: los cruces completos y horarios se irán confirmando en las próximas horas por la Conmebol, pero el debut de Boca está pautado para el viernes 8 de noviembre en La Plata).

Sedes confirmadas

Los partidos se jugarán en el Estadio Ciudad de La Plata, el Estadio Único de San Luis, el Predio de Ezeiza de AFA y el estadio de Racing Club en Avellaneda. La final está prevista para el 21 de noviembre en el Estadio Ciudad de La Plata, con capacidad para más de 50 mil espectadores.

Por qué importa esta edición

Esta es la 13ª edición de la Copa Libertadores Femenina. Desde su creación en 2009, el torneo ha servido de vidriera para jugadoras que luego saltaron a ligas europeas. En la Argentina, el crecimiento del fútbol femenino es notorio: cada vez más estadios abren sus puertas, hay mayor inversión en formativas y la profesionalidad avanza, aunque todavía con pasos lentos.

Lautaro Fenoglio, que cubre la competencia para Última Hora Diario, destaca que “más allá del resultado, lo que se está jugando acá es la visibilidad y el futuro del deporte. Cada gol que se grite en La Plata o en San Luis va a ser visto en todo el continente y va a servir para que las pibas de Formosa o de Río Gallegos se animen a patear la primera pelota”.

Los partidos se podrán seguir por streaming a través de las plataformas de Disney+ (que tiene los derechos en varios países) y por los canales de YouTube de la Conmebol. Última Hora Diario tendrá cobertura completa con crónicas, análisis táctico y voces de las protagonistas.

Quedate atento a los horarios y a las posibles sorpresas. En un torneo corto y con mucho en juego, cualquier detalle puede definir un campeón. El fútbol femenino sudamericano ya está en marcha y, esta vez, con casa propia.