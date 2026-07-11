Colapinto en F1 y dos promesas en F2 y F3: Argentina domina el automovilismo mundial

Franco Colapinto brilla en la Fórmula 1 con Williams, mientras que dos jóvenes argentinos confirmaron su presencia en la Fórmula 2 y Fórmula 3 para la próxima temporada, consolidando al país en la cima del automovilismo internacional.

El automovilismo argentino vive uno de sus mejores momentos en décadas. Con Franco Colapinto ya consolidado en la Fórmula 1 de la mano de Williams, y dos jóvenes promesas que acaban de confirmar su lugar en la Fórmula 2 y la Fórmula 3, el país se ubica en la cima de la pirámide del deporte motor mundial.

Colapinto, de 21 años, completó una temporada de debut más que digna en la máxima categoría. Tras reemplazar a Logan Sargeant a mitad de 2024, el argentino sumó puntos clave para el equipo británico y demostró madurez bajo presión. Su presente en Williams no solo genera expectativa para 2025, sino que abre la puerta a que más compatriotas sigan sus pasos.

En la Fórmula 2, la confirmación de Santiago Ramos como piloto titular para el próximo año marca un paso enorme. El cordobés, de 20 años, viene de tener un gran desempeño en la Fórmula 3 y ahora dará el salto a la antesala directa de la F1. Ramos ya demostró velocidad y consistencia; su llegada a una de las mejores grillas de la categoría lo posiciona como el principal candidato argentino a seguir los pasos de Colapinto.

Por el lado de la Fórmula 3, Nicolás Baptiste también recibió la noticia que esperaba: tendrá asiento confirmado para la temporada 2025. El piloto de 19 años, proveniente de una familia con tradición en el karting y el automovilismo nacional, llega a la categoría después de brillar en campeonatos regionales y en la F4. Su estilo agresivo y su capacidad para adaptarse rápido a autos cada vez más complejos lo convierten en una de las mayores promesas del país.

Estos tres nombres no llegan por casualidad. Detrás hay años de trabajo en categorías formativas, apoyo de programas como el de la Academia de la FIA y, sobre todo, talento puro. En un país donde el automovilismo siempre fue pasión popular —desde Fangio hasta los campeones del TC—, ver a tres argentinos al mismo tiempo en las categorías internacionales de elite es un hecho histórico.

El caso de Colapinto es el más mediático, pero Ramos y Baptiste representan el futuro cercano. Si mantienen el nivel y logran buenos resultados en 2025, no sería raro verlos pronto en la órbita de los equipos de Fórmula 1. De hecho, varios ojeadores ya los tienen en la mira.

Desde el punto de vista federal, estos logros también son importantes. Colapinto es de Pilar, Ramos es cordobés y Baptiste representa a Buenos Aires, pero todos ellos empezaron en kartódromos del interior y del conurbano. Es una señal de que el talento argentino no tiene domicilio fijo y que, con el apoyo adecuado, puede competir de igual a igual con las potencias europeas.

El 2025 se presenta como un año clave. Colapinto buscará consolidarse en Williams y sumar experiencia en un auto más competitivo. Ramos intentará ser protagonista en F2, y Baptiste peleará por victorias y podios en F3. Para el aficionado argentino, significa tener motivos de sobra para seguir las carreras de madrugada con el mismo entusiasmo que genera el fútbol.

El automovilismo nacional vuelve a copar la cima. No es un boom pasajero: es el resultado de un trabajo sostenido y de tres talentos que, por ahora, solo hacen que ilusionar.