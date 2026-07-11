Cambia el sistema de clasificación a las copas para 2027 tras fallos de Godoy Cruz, Boca y Argentinos

La AFA modificará el formato de acceso a las competencias internacionales a partir de la temporada 2027, luego de las controversias generadas por los casos de Godoy Cruz, Boca Juniors y Argentinos Juniors.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió modificar el sistema de clasificación a las copas internacionales a partir de la temporada 2027. La medida llega después de las experiencias problemáticas vividas con Godoy Cruz, Boca Juniors y Argentinos Juniors, que pusieron en evidencia las limitaciones del formato actual.

Según pudo confirmar Última Hora Diario de manera exclusiva, el ente madre del fútbol argentino busca evitar que equipos queden fuera de las competencias continentales por cuestiones reglamentarias o de cupos que generaron fuerte malestar en el ambiente. El cambio principal apunta a una redistribución más equitativa de los cupos entre la Liga Profesional y la Copa de la Liga, además de ajustar los criterios de acceso por tabla general y por torneos locales.

En los últimos años, varios clubes se vieron perjudicados por un sistema que priorizaba ciertas competencias por sobre otras. El caso más resonante fue el de Godoy Cruz, que a pesar de tener una buena campaña en la tabla general se quedó sin lugar en las copas por no haber clasificado en los torneos cortos. Algo similar ocurrió con Boca Juniors, que debió pelear cupos de forma agónica, y con Argentinos Juniors, que también sufrió las consecuencias de un formato que dejó a varios equipos con sabor amargo.

Fuentes cercanas a la conducción de la AFA explicaron que el nuevo sistema buscará combinar la performance acumulada durante todo el año con los resultados de los campeonatos específicos. De esta manera, se pretende dar mayor peso a la tabla anual y reducir la dependencia exclusiva de los torneos por fases.

"No podemos seguir teniendo equipos que hacen méritos deportivos y después se quedan afuera por una cuestión reglamentaria. El fútbol argentino necesita un sistema más justo y que refleje mejor el rendimiento de los clubes a lo largo de la temporada", comentó un directivo que participó de las reuniones donde se definió el cambio.

El anuncio oficial se espera para las próximas semanas, una vez que se termine de pulir los detalles con los presidentes de los clubes de Primera División. La idea es que el nuevo formato esté completamente definido antes del sorteo de fixture de la temporada 2026, para que los equipos sepan con exactitud qué deben conseguir en cada competencia.

Desde la dirigencia de Godoy Cruz, uno de los más afectados en el último ciclo, celebraron la decisión aunque pidieron que el cambio sea profundo y no solo un ajuste cosmético. "Ojalá sirva para que no se repitan situaciones que terminan siendo injustas para los hinchas y los jugadores", señalaron.

Con esta modificación, la AFA busca también mejorar la competitividad de los equipos argentinos en las copas Libertadores y Sudamericana. En los últimos años, varios clubes del interior se quejaron de que el sistema actual favorecía en demasía a los cinco grandes, dejando a equipos con buenas campañas sin la posibilidad de medirse en el plano internacional.

El nuevo criterio también incluirá un mecanismo de "repechaje" entre los equipos mejor ubicados de la tabla general que no hayan clasificado por otras vías, algo que fue reclamado insistentemente por varios dirigentes.

De esta manera, el fútbol argentino busca cerrar un capítulo de polémicas y abrir uno nuevo con reglas más claras y, sobre todo, más justas para todos los protagonistas.