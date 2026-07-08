La Selección argentina jugará en La Bombonera antes de defender el título mundial

Tras semanas de rumores y especulaciones, la AFA confirmó que el equipo de Scaloni disputará un amistoso en el estadio de Boca Juniors como preparación para la Copa América 2024, donde buscará retener la corona conseguida en 2021.

La espera terminó. Después de intensos rumores que circularon durante las últimas semanas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó oficialmente que la Selección nacional disputará un partido en La Bombonera antes de viajar a Estados Unidos para defender el título de la Copa América.

El encuentro, de carácter amistoso, se jugará en el estadio de Boca Juniors en las fechas FIFA de marzo. Si bien aún no se confirmó el rival ni la fecha exacta, fuentes cercanas a la AFA indicaron que el equipo de Lionel Scaloni buscará cerrar la doble fecha de Eliminatorias y amistosos con un partido en uno de los templos del fútbol argentino.

La decisión pone fin a una serie de especulaciones que incluían posibles sedes en el interior del país, como Córdoba o Mendoza, y también versiones sobre un encuentro en el Monumental. La Bombonera, con su mística inigualable y su capacidad de generar una atmósfera única, se impuso como la opción elegida para este fogueo previo a la gran cita continental.

Desde el cuerpo técnico ven con buenos ojos volver a jugar en Buenos Aires después de la final de la Copa del Mundo en Qatar. La última vez que la Selección pisó La Bombonera fue en 2019, en un partido contra Uruguay por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Aquel día, el equipo de Scaloni ganó 2-1 con goles de Messi y Agüero.

Para los hinchas, la noticia representa una oportunidad única de ver al equipo campeón del mundo en uno de los estadios más emblemáticos del país. Las entradas, que seguramente se convertirán en un bien escaso, ya generan expectativa en las redes y en los grupos de WhatsApp de los fanáticos.

El partido servirá además como banco de pruebas para Scaloni, quien viene probando variantes en el mediocampo y en la defensa. Con la baja confirmada de varios habituales por lesión o decisión personal, el técnico buscará darle rodaje a jugadores que vienen teniendo minutos en Europa y que podrían tener un rol más protagónico en la Copa América.

La Bombonera no solo ofrece un marco inigualable sino que, según los técnicos de la Selección, permite trabajar aspectos de juego bajo presión que serán clave en el torneo. El público de Boca, conocido por su fervor, le dará al equipo una prueba de fuego antes de enfrentar a rivales de jerarquía en Estados Unidos.

Desde Neuquén hasta Jujuy, la expectativa es la misma: ver a Messi y compañía en un estadio que representa parte de la historia del fútbol argentino. La AFA, consciente de eso, decidió darles a los hinchas esta posibilidad antes de que comience la defensa del título.

Con este anuncio, se cierra un capítulo de idas y vueltas y se abre otro, el de la cuenta regresiva hacia la Copa América 2024. La Selección ya piensa en el debut, pero antes hará escala en La Boca. El pueblo argentino, como siempre, estará ahí para acompañar.