Cuántos kilómetros hará Boca en el Grupo D de la Copa Libertadores 2025

Boca Juniors recorrerá más de 25.000 kilómetros en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El historial de cruces con sus rivales ilusiona a los hinchas xeneizes, pero el desgaste físico y logístico será uno de los grandes desafíos.

Boca Juniors ya conoce su destino en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Integrará el Grupo D junto a Independiente del Valle, Universitario de Lima y Barcelona de Guayaquil. El equipo de Diego Martínez deberá recorrer más de 25.000 kilómetros en total para cumplir con la fase regular, un dato que genera preocupación en el cuerpo técnico por el desgaste físico y logístico.

Según cálculos de la Conmebol y de las propias planillas de la delegación xeneize, Boca sumará aproximadamente 25.800 kilómetros entre todos los viajes. El trayecto más extenso será el que lo lleve a Lima para enfrentar a Universitario: más de 4.100 kilómetros por tramo. Luego vendrán los vuelos a Quito (para jugar con Independiente del Valle) y a Guayaquil (contra Barcelona), ambos superiores a los 3.000 kilómetros por sentido.

El historial, sin embargo, ilusiona a los hinchas. Boca nunca perdió contra Universitario de Perú en Copa Libertadores: ganó cuatro de los cinco partidos y empató uno. Frente a Barcelona de Guayaquil, el balance también es favorable: cinco victorias, dos empates y solo una derrota en los últimos ocho cruces. Contra Independiente del Valle el historial es más corto pero positivo: un triunfo en Quito en 2016 y un empate en la Bombonera.

"El calendario es exigente, pero el grupo es accesible", resumió un dirigente del club que viajó a Paraguay para el sorteo. La expectativa es que Boca termine primero para evitar cruces complicados en octavos. El primer partido en la Bombonera será ante Universitario, el 5 de febrero, y el cierre de la zona se jugará en Quito a mediados de mayo.

El desgaste no es un detalle menor. En ediciones anteriores, equipos argentinos que acumularon más de 22.000 kilómetros en la fase de grupos sufrieron lesiones musculares y una merma notable en el rendimiento durante la Copa. Por eso, el cuerpo técnico ya trabaja en un plan de recuperación express entre fechas y en la posibilidad de rotar el plantel con mayor frecuencia.

Desde el lado económico, los viajes también impactan. Solo en pasajes, hoteles y viáticos, Boca estima un desembolso cercano a los 1,8 millones de dólares para completar los seis partidos de visitante. Un costo que el club deberá absorber en un año donde la Copa Libertadores representa la principal chance de ingresos por premios y taquilla.

El historial favorable no garantiza nada, claro. Pero para un hincha de Boca, saber que nunca perdió con Universitario y que le ganó casi siempre a Barcelona es un bálsamo. Ahora falta ver si el equipo puede traducir esa estadística en puntos y, sobre todo, en un buen rendimiento a más de 4.000 kilómetros de La Bombonera.

El próximo paso será definir la fecha exacta de cada partido y comenzar a diagramar la pretemporada pensando en ese calendario exigente. Porque en la Copa, como ya sabe Boca, no solo se compite contra rivales: también se compite contra el cansancio, los aeropuertos y el reloj.