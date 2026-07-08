Detuvieron a dos personas por robar banderas argentinas en la previa del partido de la Selección en Entre Ríos

Dos individuos fueron aprehendidos en Paraná tras robar banderas argentinas de un local y de una vivienda. El hecho ocurrió antes del partido de la Selección y generó indignación entre los hinchas.

Dos personas fueron detenidas en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, acusadas de robar banderas argentinas en la previa del partido de la Selección nacional. El hecho se registró en las últimas horas y generó repercusión por el simbolismo de los elementos sustraídos.

Según informaron fuentes policiales, los detenidos, de 19 y 25 años, fueron aprehendidos en la vía pública luego de que un comerciante denunciara el robo de varias banderas de la celeste y blanca de su local ubicado en el centro de la capital entrerriana. En paralelo, otra denuncia llegó desde una vivienda particular donde también habían sido sustraídas banderas argentinas.

El operativo fue rápido. Personal de la Policía de Entre Ríos logró identificar a los sospechosos a través de las cámaras de seguridad de la zona y los interceptó cuando intentaban darse a la fuga. Al momento de la detención se recuperaron varias de las banderas robadas, que los jóvenes llevaban consigo.

El robo ocurrió en las horas previas al encuentro de la Selección Argentina, lo que sumó un componente emocional al caso. En las redes sociales, hinchas de todo el país expresaron su indignación ante el hecho, considerando que las banderas representan un símbolo de unidad nacional en un contexto de fervor deportivo.

Desde la fiscalía interviniente se ordenó la formación de la causa por hurto agravado. Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia y se aguarda su declaración indagatoria. No trascendió si actuaban solos o formaban parte de una maniobra más amplia.

Este tipo de incidentes, aunque menores en escala, suelen generar rechazo social cuando involucran elementos patrios. En Entre Ríos, donde la expectativa por el partido de la Selección era alta, el robo fue percibido como un acto de falta de respeto hacia la hinchada y los símbolos nacionales.

Las banderas recuperadas fueron devueltas a sus dueños. La Policía reforzó la vigilancia en la zona comercial y en los accesos al estadio para evitar que hechos similares se repitan durante el resto de la jornada futbolera.

El caso vuelve a poner en discusión el valor simbólico de los emblemas nacionales y cómo ciertos delitos, aunque parezcan menores, golpean la sensibilidad colectiva en momentos de gran convocatoria deportiva.