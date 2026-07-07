A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto competirá este fin de semana en el Circuito de las Américas. Conocé los horarios exactos de las prácticas, clasificación y carrera del GP de Estados Unidos.

El fin de semana de Fórmula 1 llega al Circuito de las Américas en Austin, Texas, y todos los ojos de los fanáticos argentinos estarán puestos en Franco Colapinto. El piloto de 21 años, que ya sumó puntos en su debut en Italia, buscará repetir o mejorar esa performance en territorio norteamericano.

Horarios para Argentina (hora local)

Viernes 18 de octubre

Práctica 1 (FP1): 17:30

Práctica 2 (FP2): 21:00

Sábado 19 de octubre

Práctica 3 (FP3): 17:30

Clasificación: 21:00

Domingo 20 de octubre

Carrera: 15:00

El Gran Premio de Estados Unidos se disputará a 56 vueltas al trazado de 5,513 kilómetros. Colapinto largará con el Williams FW46, equipo que lo confirmó para las próximas carreras tras su buena actuación en Monza.

Cómo llega Colapinto

El rosarino ya demostró que puede pelear en el medio pelotón. En su primera carrera completó la prueba y sumó su primer punto en la Fórmula 1. En Austin, donde el equipo Williams suele ser competitivo, buscará sumar otra buena actuación. El equipo británico se ubica sexto en el campeonato de constructores y cada punto es vital en la recta final de la temporada.

Qué se juega en Austin

Además de la carrera principal, el fin de semana incluye el Sprint del GP de Estados Unidos. El formato sprint modifica ligeramente el cronograma: la clasificación para la carrera sprint se realizó el viernes, y la carrera corta será el sábado a las 18:00 (hora argentina). Los resultados del sprint no afectan la grilla de la carrera del domingo, pero sí entregan puntos importantes para el campeonato.

El Circuito de las Américas

El trazado texano es uno de los favoritos de los pilotos por sus curvas rápidas y el desnivel en la recta principal. Colapinto ya tuvo oportunidad de girar en este circuito durante sus tiempos en categorías formativas, pero debutará en un auto de Fórmula 1 este fin de semana.

Los fanáticos podrán seguir toda la actividad a través de las transmisiones de Fox Sports y la plataforma de streaming Star+. Además, las redes oficiales de la Fórmula 1 y del propio Colapinto irán actualizando los detalles en vivo.

Este será el tercer fin de semana de Colapinto en la máxima categoría. Después de Austin, el calendario sigue en México y Brasil antes del cierre de temporada. Cada carrera es una oportunidad para seguir ganando experiencia y, sobre todo, para seguir demostrando que está preparado para quedarse en la Fórmula 1.