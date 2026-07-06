El predio de Ezeiza de la AFA ya no se llama Julio Grondona: ahora es de Lionel Messi

La Asociación del Fútbol Argentino oficializó el cambio de nombre de su principal centro de entrenamiento. El histórico predio de Ezeiza, durante décadas conocido como Julio Grondona, pasó a llamarse Lionel Messi en un gesto que refleja el peso simbólico del capitán campeón del mundo.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió este miércoles que su principal centro de entrenamiento y concentración en Ezeiza ya no llevará el nombre de Julio Grondona. Desde ahora, el predio pasará a llamarse oficialmente Lionel Messi.

La noticia se conoció a través de un comunicado oficial de la casa madre del fútbol argentino y fue confirmada por varios medios. El cambio se produce en un momento en el que Messi, capitán de la Selección campeona del mundo en Qatar 2022, sigue siendo el gran referente del deporte nacional incluso con 39 años.

Durante más de dos décadas, el complejo ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza había sido conocido como “Predio Julio Grondona” en honor al histórico presidente de la AFA que gobernó la institución entre 1979 y 2014. Grondona fue una figura central en la modernización del fútbol argentino, aunque también generó controversias y críticas por su estilo de conducción.

El predio, inaugurado en 1980, es el corazón del fútbol argentino. Allí entrenan las selecciones nacionales de todas las categorías, se definen estrategias, se preparan los planteles para torneos y se forjan los lazos que después se ven en la cancha. Numerosas figuras del fútbol nacional pasaron por sus instalaciones, desde Diego Maradona hasta las actuales estrellas.

El cambio de nombre se da en un contexto de homenaje a los logros recientes de la Selección. La Copa América 2021, la Finalissima 2022 y, sobre todo, el Mundial de Qatar 2022 con Messi como gran figura parecen haber pesado en la decisión. Para muchos dirigentes y aficionados, era impensado que el lugar donde se gestó esa gloria mundial siguiera llevando el nombre de otro dirigente.

“Es un reconocimiento más que merecido. Messi es el máximo ídolo del fútbol argentino y el predio donde entrena la Selección tiene que llevar su nombre”, expresó un dirigente cercano a la actual conducción de la AFA que pidió reserva de su nombre.

Desde el entorno de la familia Grondona no hubo declaraciones públicas hasta el momento. Julio Grondona falleció en 2014 y su figura sigue siendo reivindicada por un sector del fútbol argentino que valora su gestión dirigencial por encima de las polémicas que lo rodearon.

El predio de Ezeiza cuenta con múltiples canchas de primer nivel, gimnasios, un hotel para las concentraciones, un centro médico de alta complejidad y oficinas administrativas. Allí se entrenó el plantel que salió campeón del mundo y donde Lionel Messi, junto a sus compañeros, vivió los días previos y posteriores a la final de Qatar.

El cambio de nombre no es solo simbólico. Fuentes cercanas a la AFA indicaron que se modificarán las cartelerías, los documentos oficiales y la denominación en todas las comunicaciones institucionales. Se espera que en los próximos días se realice algún acto formal para dejar inaugurado el nuevo nombre.

Para los más jóvenes, el predio siempre será “la casa de Messi”. Para los que vivieron otras épocas, representa un cambio generacional. Lo cierto es que el lugar donde se prepara la Selección Argentina ahora lleva el nombre del jugador que más veces vistió la celeste y blanca y que le devolvió al país una Copa del Mundo después de 36 años.

Messi, que actualmente juega en el Inter Miami de la MLS, sigue vinculado emocionalmente a la Selección y al predio. Cada vez que regresa para los partidos de las Eliminatorias o para las fechas FIFA, vuelve a Ezeiza como a su casa.

El gesto de la AFA se suma a otros homenajes que recibió el rosarino en los últimos años: desde la casa natal convertida en museo hasta calles, estadios y hasta un asteroide que lleva su nombre. Ahora, el corazón del fútbol argentino también lleva su firma.