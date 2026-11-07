Cronograma de recolección de residuos en Santiago del Estero

La Municipalidad de la Ciudad de Santiago del Estero detalló los días y horarios del servicio de recolección de residuos por barrios y Centros Operativos.

La Municipalidad de la Ciudad de Santiago del Estero, a través de la Dirección de Servicios Urbanos, informó el cronograma oficial de recolección de residuos domiciliarios. En el barrio Centro, la recolección se efectúa de lunes a sábado a las 5:00, 15:00 y 22:00, mientras que los domingos se presta a las 6:00 y 21:00.

Desde el municipio destacaron que esta organización permite optimizar los recorridos y mantener la higiene urbana. Asimismo, se solicitó a los vecinos respetar los horarios fijados para sacar la basura y prevenir acumulaciones en la vía pública.

La Brújula Santiago informó los datos usados en esta nota. Revisión factual: 2026-11-05. Consultá también el hub de Servicios de Santiago del Estero.

Información vigente al 5 de noviembre de 2026.