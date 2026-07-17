La arenga de Leto que encendió a Boca antes del Superclásico

El ex delantero de Boca Juniors motivó a los jugadores con una fuerte frase sobre el estado anímico de River. La arenga de Leto se viralizó en las horas previas al partido más importante del fútbol argentino.

La previa del Superclásico entre Boca y River siempre genera tensión, declaraciones cruzadas y, sobre todo, mucha motivación dentro de los planteles. En esta oportunidad, una arenga del ex delantero Darío Leto se viralizó entre los jugadores xeneizes y levantó el ánimo de cara al partido.

Según se conoció en las últimas horas, Leto se comunicó con varios integrantes del plantel de Boca y les transmitió un mensaje claro y directo: "El rival está preocupado". La frase, simple pero cargada de intención, busca instalar la idea de que River llega al encuentro con más nervios que confianza, algo que los de la Ribera intentarán aprovechar.

Leto, ídolo de la hinchada boquense por su paso entre 2007 y 2012 donde convirtió goles clave, mantiene contacto frecuente con varios referentes actuales del club. Su voz sigue teniendo peso en el vestuario, especialmente en instancias decisivas como esta. La arenga llegó en un momento en el que el equipo de Diego Martínez busca recuperar sensaciones después de algunos resultados irregulares en la Liga Profesional.

Desde el lado de River, el DT Marcelo Gallardo (en su nuevo ciclo) y sus jugadores evitan caer en la provocación, pero internamente saben que el Superclásico define mucho más que tres puntos. Históricamente, estos partidos se ganan también en la cabeza, y la frase de Leto apunta precisamente a ese aspecto mental.

"El rival está preocupado". Con esa idea, los jugadores de Boca saltaron al campo en La Bombonera (o en el Monumental, según dónde se juegue finalmente). La frase ya circula en redes y entre los hinchas, que la adoptaron como nuevo cántico de aliento. En el fútbol argentino, las arengas de exjugadores suelen tener un efecto multiplicador, y esta no parece ser la excepción.

Más allá del condimento extra que aporta Leto, el Superclásico se definirá dentro de la cancha. Boca intentará imponer su localía y su hambre de revancha, mientras River buscará demostrar que la "preocupación" que menciona el ex delantero es solo parte de la psicología previa al partido.

Lo cierto es que, a pocas horas del pitazo inicial, la arenga ya cumplió su objetivo: instalar el debate, levantar el ánimo del plantel boquense y recordar que, en estos choques, el que llega más convencido suele llevarse la ventaja inicial.