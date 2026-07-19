A qué hora es la carrera del GP de Brasil de F1 con Franco Colapinto

El Gran Premio de Brasil 2024 se corre este domingo en Interlagos. Conocé el horario exacto de la carrera, cómo llega Colapinto y el pronóstico del clima que puede complicar todo.

El Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, una de las citas más esperadas del calendario, se disputa este domingo 3 de noviembre en el circuito de Interlagos, con Franco Colapinto como principal atractivo para los fanáticos argentinos.

La carrera principal está programada para las 17 horas de Argentina, según confirmó la organización y replicaron los medios especializados. Será transmitida en vivo por Fox Sports y la plataforma de streaming Star+, con la previa comenzando bastante antes para no perderse ningún detalle de la actividad en el Autódromo José Carlos Pace.

Horarios completos del fin de semana en Argentina

Viernes: Práctica libre 1 a las 13:30 y Práctica libre 2 a las 17.

Sábado: Sprint a las 13 y Clasificación para la carrera del domingo a las 17:30.

Domingo: Carrera principal a las 17.

Colapinto llega al GP de Brasil con la ilusión intacta después de sumar sus primeros puntos en la categoría en las últimas carreras. El argentino, que corre para Williams, buscará aprovechar el trazado de Interlagos, que suele entregar carreras impredecibles y con mucho espectáculo. El equipo británico viene de una buena racha y espera que el rookie mantenga su nivel para seguir sumando experiencia.

El clima es uno de los grandes protagonistas en Brasil. Las previsiones indican probabilidad de lluvia para el domingo, lo que podría generar un caos con las estrategias de neumáticos y la elección de compuestos. En un circuito donde el agua ya generó memorables carreras en el pasado, Colapinto y los 19 pilotos restantes deberán estar atentos a cada cambio de pista.

Cómo llega Colapinto al GP de Brasil

El bonaerense acumuló experiencia valiosa en las últimas fechas y demostró velocidad en clasificación y consistencia en carrera. En un año de transición para Williams, su presencia genera expectativa en cada gran premio. Interlagos, con su historia y su público apasionado, es un escenario ideal para que el piloto de 21 años busque un buen resultado que lo acerque aún más a un posible asiento para 2025.

Desde el lado técnico, el equipo espera que el paquete aerodinámico funcione bien en las curvas rápidas y en el sector medio del circuito, donde se define gran parte del tiempo por vuelta. La degradación de los neumáticos será clave, especialmente si aparece la lluvia.

Por qué importa este GP

Más allá del resultado de Colapinto, el Mundial sigue abierto en la pelea por el título entre Max Verstappen y sus rivales. Lando Norris y McLaren llegan con buen ritmo, mientras que Ferrari y Charles Leclerc intentarán recortar puntos. La carrera de Brasil suele entregar sobrepasos, incidentes y definiciones bajo presión.

Los fanáticos argentinos ya se preparan para seguir la transmisión desde temprano. El horario de 17 horas permite que la carrera se disfrute en familia o con amigos, con la adrenalina que siempre genera ver a un compatriota en la máxima categoría.

Vayamos a la planilla: el rendimiento de Colapinto en qualy y en carrera será clave. Si logra largar adelante y evitar problemas en la primera curva, podría pelear por meterse otra vez en los puntos. No es magia: es laburo, como viene demostrando el pibe desde que subió al auto.

El GP de Brasil 2024 promete emoción de principio a fin. A las 17, todos los ojos estarán puestos en Interlagos y, claro, en el Williams número 43.