El sexto grande del fútbol argentino según las redes sociales

Un análisis de las conversaciones en redes revela cuál es el club que más se menciona como el sexto grande del fútbol argentino. ¿Qué dice el dato y qué pesa más: historia o actualidad?

El debate sobre el “sexto grande” del fútbol argentino es casi tan viejo como el propio fútbol local. Históricamente, los cinco grandes son River, Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo. Pero desde hace años, hinchas de otros clubes reclaman ese lugar con distintos argumentos: títulos, hinchada, historia o momento deportivo. Ahora, las redes sociales agregan una variable nueva: el volumen de conversación digital.

Según un relevamiento de menciones y engagement en plataformas como X, Instagram y TikTok durante los últimos 18 meses, Estudiantes de La Plata aparece como el club que más veces es mencionado como “sexto grande” por los usuarios. Le siguen, a distancia, Vélez y Newell’s, mientras que Huracán y Gimnasia quedan más relegados en el conteo.

El dato no sorprende del todo. Estudiantes viene de ganar la Copa de la Liga 2024 y mantiene un plantel competitivo bajo la dirección de Eduardo Domínguez. Además, su hinchada se hizo notar en las redes con campañas orgánicas que combinan orgullo pincha con ironía hacia los cinco grandes. “No pedimos permiso, lo ganamos en la cancha”, repiten en varios posteos que se volvieron virales.

Pero vayamos a la planilla. El análisis de volumen de menciones no equivale a grandeza histórica. River y Boca siguen dominando por amplio margen cualquier métrica de conversación digital. Los dos gigantes porteños acumulan más del 60 % de las interacciones relacionadas con el concepto de “grandes del fútbol argentino”. Independiente, con su resurgimiento reciente, también gana terreno en el debate.

Lo interesante del caso Estudiantes es que combina varios factores: títulos internacionales (cuatro Copas Libertadores, una Intercontinental), una identidad fuerte construida desde el recordado equipo de Osvaldo Zubeldía y, ahora, una presencia digital que antes no tenía. En los últimos dos años, el club platense aumentó un 47 % su interacción en redes respecto del período 2020-2022, según datos de la propia institución.

San Lorenzo, por su parte, suele aparecer en las discusiones más por su peso institucional y su hinchada que por performance reciente. Racing, con el título de la Liga 2022 y el buen funcionamiento bajo Gago primero y ahora Costas, también genera menciones, pero menos que Estudiantes en el rol de “sexto”.

El debate, claro, no se resuelve en likes ni retuits. La grandeza de un club se mide en cancha, en títulos, en densidad histórica y en la capacidad de mover pasiones a lo largo de décadas. Sin embargo, ignorar lo que pasa en las redes sería ingenuo: hoy la conversación digital moldea percepciones, genera narrativas y hasta influye en el valor de mercado de los jugadores y en el interés de los sponsors.

Por eso, más que cerrar el debate, este relevamiento lo actualiza. Estudiantes lidera hoy la conversación sobre el sexto grande. Mañana puede ser Vélez si mantiene su buen presente en la Libertadores, o Newell’s si recupera protagonismo. El fútbol argentino es dinámico y las redes lo reflejan en tiempo real.

Al final, el marcador dice una cosa (los cinco de siempre) y la cancha, otra. Y las redes, por ahora, gritan que hay un sexto que ya no está dispuesto a quedarse callado.