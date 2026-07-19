La picante respuesta de Papu Gómez a Dibu Martínez tras la clasificación de Argentina a la final

Alejandro 'Papu' Gómez le contestó con humor y picardía a Emiliano 'Dibu' Martínez luego de que la Selección Argentina sellara su pase a la final de la Copa América 2024. El cruce, cargado de complicidad, se viralizó en las redes.

La Selección Argentina clasificó a la final de la Copa América 2024 tras vencer a Canadá en las semifinales y el vestuario explotó de emoción. En medio de la euforia, Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero y uno de los líderes del plantel, mandó un mensaje por el grupo de WhatsApp del equipo que rápidamente se hizo viral.

El Dibu, con su estilo característico, escribió algo como "vamos por la tercera, hijos de puta", en referencia a la chance de sumar un nuevo título continental tras las conquistas de 2021 y 2022. El mensaje, cargado de la pasión que caracteriza al arquero de Aston Villa, generó respuestas de todo el plantel.

Entre ellas, la que más llamó la atención fue la de Alejandro 'Papu' Gómez. El mediocampista, que no está convocado para este torneo pero sigue de cerca a sus compañeros, no se quedó callado. "Cuidado que te la comés", le respondió con picardía, en una clara alusión a la famosa frase que el propio Dibu le dedicó a un rival en el Mundial de Qatar 2022.

La respuesta del Papu, rápida y con el mismo tono irreverente que suele usar el grupo, generó risas y más mensajes en el chat. Es la forma en que este plantel se maneja: con mucha confianza, humor negro y la química que construyeron desde la Copa América de Brasil hasta hoy.

Papu Gómez, quien se encuentra jugando en Italia tras su paso por Sevilla, mantiene un vínculo muy estrecho con varios de los campeones del mundo. A pesar de no estar en la nómina de Scaloni para esta Copa América, sigue siendo parte del espíritu del equipo y sus compañeros lo consideran uno más.

El cruce entre ambos no quedó solo en el grupo. Rápidamente se filtró a las redes sociales y se viralizó, con miles de usuarios compartiendo la captura y celebrando la complicidad entre dos de los jugadores más queridos (y picantes) del plantel.

Este tipo de intercambios muestran una cara distendida de la Selección, que llega a la final del torneo con la misma mística que la llevó a lo más alto en Qatar. El sábado, ante Colombia o Uruguay, buscarán el título que complete la trilogía continental.

Mientras tanto, el vestuario sigue festejando con el mismo código interno que los unió en los momentos más difíciles. Y el Papu, desde afuera, sigue siendo uno más en la familia.