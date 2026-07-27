La AFA firmó con un gigante de las apuestas: qué implica el nuevo acuerdo

La Asociación del Fútbol Argentino cerró un contrato comercial con uno de los principales operadores mundiales de apuestas deportivas. El vínculo busca potenciar la marca y generar ingresos en un mercado en plena expansión.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la firma de un acuerdo comercial con uno de los gigantes mundiales del sector de las apuestas deportivas. El contrato, cuya duración y monto exacto no fueron revelados públicamente, convierte a la empresa en socio oficial de la entidad que gobierna el fútbol argentino.

Según fuentes cercanas al acuerdo, el vínculo incluye derechos de branding en las selecciones nacionales, activaciones en partidos de la Copa América y la posibilidad de desarrollar contenido conjunto en plataformas digitales. Se trata de un movimiento que replica la tendencia global: casi todas las federaciones importantes del mundo ya tienen socios en el rubro betting.

El contexto de un mercado que no para de crecer

El sector de las apuestas deportivas online se expandió de manera exponencial en la Argentina desde la regulación de 2018-2020. Solo en 2024, el volumen de apuestas legales superó los 2.000 millones de dólares, según datos de la Dirección Nacional de Loterías y Casinos. En ese marco, la AFA busca capitalizar su principal activo: la pasión por la Selección y el prestigio de Lionel Messi, aunque el astro ya no juegue todos los partidos.

El acuerdo llega en un momento delicado para las finanzas de la AFA. Tras la salida de sponsors históricos y la renegociación de varios contratos, la entidad que preside Claudio Tapia busca diversificar sus fuentes de ingresos más allá de los derechos de televisión y los patrocinios tradicionales.

Qué significa para el hincha argentino

Vamos por partes, porque esto viene de lejos. Durante décadas, el fútbol argentino se financió principalmente con derechos televisivos y sponsors de marcas de consumo masivo. La irrupción de las casas de apuestas como actores relevantes cambió el tablero. Hoy representan una porción creciente del presupuesto de muchas ligas europeas y, cada vez más, de las sudamericanas.

Para el público local, el acuerdo implica mayor exposición de la marca AFA en sitios y aplicaciones de apuestas. Eso puede traducirse en más recursos para las selecciones formativas, infraestructura o premios, pero también genera un debate ético que la AFA suele esquivar: el riesgo de normalizar el juego entre un público joven y, en muchos casos, vulnerable.

Los números que explican la movida

Según estimaciones del mercado, un contrato de estas características puede inyectar entre 8 y 15 millones de dólares anuales a las arcas de la AFA, dependiendo de los bonos por performance y activaciones. No es una cifra menor en un contexto donde el dólar blue y la inflación complican cualquier planificación presupuestaria.

La empresa elegida, un operador con presencia en más de 20 países y licencia en varias jurisdicciones reguladas, ve en la Argentina un mercado estratégico por su densidad poblacional futbolera y el efecto arrastre de la Selección campeona del mundo.

Qué viene ahora

Anoto la previsión para corregirme si me equivoco: en los próximos meses veremos el logo del nuevo sponsor en las camisetas de entrenamiento, en las vallas de los partidos amistosos y, muy probablemente, en una campaña publicitaria que buscará asociar la emoción del fútbol con la adrenalina de la apuesta.

Queda por ver si la AFA implementa algún tipo de política de juego responsable o si el acuerdo se limita a una transacción comercial pura. La experiencia internacional muestra que las federaciones que exigen estándares mínimos de protección al apostador suelen recibir menos críticas públicas.

Y acá es donde la cosa nos toca a nosotros: en un país donde el fútbol es casi religión, cualquier acuerdo que involucre a la Selección genera debate inmediato. La AFA ganó un aliado financiero poderoso; ahora debe demostrar que ese dinero no viene con costos invisibles para los millones de hinchas que, más allá de cualquier sponsor, solo quieren ver ganar a la celeste y blanca.