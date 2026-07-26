Franco Colapinto le mandó un mensaje de aliento a la Selección antes del debut en el Mundial 2026

El piloto de Fórmula 1, que sigue de cerca el camino de Argentina hacia la defensa del título, aseguró que el equipo de Scaloni “va a romperla” en el debut ante Argelia. Un gesto que une al deporte argentino en plena previa del certamen.

El Mundial 2026 ya asoma en el horizonte y la Selección Argentina, vigente campeona del mundo, comienza a sentir el peso de la expectativa. En ese contexto, Franco Colapinto apareció con un mensaje directo y entusiasta que rápidamente se viralizó.

El joven piloto de Fórmula 1, que en las últimas temporadas se convirtió en uno de los deportistas argentinos más destacados a nivel mundial, publicó en sus redes un video corto donde se lo ve con la camiseta albiceleste y la frase no dejó lugar a dudas: “Vamos a romperla”. El aliento de Colapinto llegó justo antes del debut de la Selección contra Argelia en el grupo que compartirá con el equipo africano, Polonia y un rival por definir.

“Es una Selección que siempre genera ilusión. Viene de ganar todo y con esta generación de jugadores es imposible no creer que pueden volver a dar una vuelta olímpica. Ojalá que arranquen con todo y que el debut sea una fiesta”, agregó el de Pilar en una historia de Instagram que rápidamente fue compartida por miles de usuarios.

El mensaje de Colapinto no es casual. El piloto mantiene una relación cercana con varios integrantes del plantel de Scaloni y en más de una oportunidad se lo vio compartiendo momentos con Enzo Fernández, Julián Álvarez y otros referentes. Durante el último año, mientras corría en Williams, el rosarino Franco Armani y el propio capitán Lionel Messi le enviaron saludos públicos que el piloto retribuyó con creces.

En el plano deportivo, Argentina se prepara para el primer partido del Mundial con la misma mística que demostró en Qatar 2022. El cuerpo técnico ya trabaja en la planificación de la pretemporada y el amistoso de preparación ante Brasil previsto para junio será una de las últimas pruebas antes del certamen.

Colapinto, por su parte, atraviesa un gran momento en la Fórmula 1. Su permanencia en la máxima categoría está confirmada para la temporada 2026 y el piloto ya manifestó su intención de viajar a Estados Unidos para estar presente en algunos de los partidos de la Selección, siempre y cuando su calendario de carreras se lo permita.

“El deporte argentino está viviendo un momento único. Tenemos a Messi todavía rindiendo, a los pibes del básquet que no paran de crecer, a las chicas del hockey y ahora también un argentino firme en la F1. Todo suma y todo empuja para que en el fútbol sigamos soñando alto”, cerró el piloto en su mensaje.

El debut de Argentina ante Argelia está programado para el 11 de junio de 2026 en el estadio SoFi de Los Ángeles. Hasta entonces, cada gesto de apoyo, como el de Franco Colapinto, alimenta la ilusión de un país que ya sabe lo que es tocar el cielo con las manos.