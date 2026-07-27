Jamiroquai regresa a la Argentina: cuándo salen a la venta las entradas

La mítica banda británica de funk y acid jazz vuelve al país tras varios años. Se confirmó una fecha en Buenos Aires y las entradas se ponen a la venta en los próximos días.

La espera terminó para los fanáticos del funk británico: Jamiroquai regresa a la Argentina. La banda liderada por Jay Kay confirmó su vuelta al país con una fecha única en el Movistar Arena de Buenos Aires, que se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre.

Según anunció el promotor a través de un comunicado, las entradas saldrán a la venta este viernes 18 de julio a las 10 de la mañana por el sistema Ticketmaster. Habrá preventa exclusiva para clientes del banco patrocinador durante las primeras 48 horas, mientras que la venta general comenzará el domingo.

El regreso de Jamiroquai genera gran expectativa. La última visita del grupo a la Argentina fue en 2018, cuando llenó el Hipódromo de Palermo con su show característico de grooves imparables y el inconfundible estilo visual de Jay Kay, con sus sombreros extravagantes y coreografías llenas de energía.

El tour 2025, que ya pasó por varias ciudades de Europa con críticas muy positivas, promete repasar los grandes hits de la banda como "Virtual Insanity", "Cosmic Girl", "Canned Heat" y "Little L", además de material de su último disco Automaton (2017).

Desde su irrupción en los '90, Jamiroquai se consolidó como uno de los nombres más importantes del acid jazz y el funk moderno. Con más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo, la banda británica sigue manteniendo una base de seguidores fieles en la Argentina, donde siempre tuvo una recepción calurosa.

Los tickets tendrán diferentes sectores: platea baja, platea alta y campo. Los precios aún no fueron dados a conocer oficialmente, aunque fuentes del sector estiman valores similares a los de otras bandas internacionales de similar envergadura que visitaron el país en los últimos meses.

Se espera que la preventa se agote rápidamente, como suele ocurrir con este tipo de shows. Desde Última Hora Diario recomendamos ingresar con tiempo a la plataforma y tener todos los datos de la tarjeta listos para evitar demoras en el proceso de compra.

Jay Kay, de 55 años, llega con una banda renovada y en buen momento creativo. Las últimas presentaciones en el Viejo Continente mostraron a un frontman con la misma vitalidad de siempre, capaz de sostener un show de casi dos horas con una performance vocal impecable.