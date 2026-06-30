Irán advierte que atacará plantas nucleares si Israel y EE.UU. intentan cambiar su régimen

Teherán elevó la tensión en Medio Oriente al amenazar con atacar instalaciones nucleares en caso de que Israel o Estados Unidos busquen derrocar al gobierno iraní. La advertencia se produce en medio de crecientes temores por una posible escalada regional.

Irán lanzó una advertencia directa y de alto voltaje: si Israel o Estados Unidos intentan cambiar su régimen, responderá atacando plantas nucleares. La amenaza fue transmitida en las últimas horas a través de canales oficiales y recogida por medios internacionales, incluyendo la cobertura en vivo de TV Azteca.

Según reportes de las últimas horas, un alto funcionario iraní vinculado al Consejo Supremo de Seguridad Nacional afirmó que cualquier intento de “cambio de régimen” será considerado una declaración de guerra total. En ese escenario, Teherán no dudaría en golpear instalaciones nucleares israelíes o estadounidenses en la región, aunque no precisó cuáles.

La declaración se produce en un contexto de máxima tensión tras el asesinato de altos comandantes de Hamas e Hezbollah, atribuidos a Israel, y los reiterados ataques israelíes contra objetivos iraníes en Siria. Fuentes diplomáticas consultadas por agencias de noticias indican que Irán busca disuadir cualquier acción conjunta de Washington y Tel Aviv que vaya más allá de la confrontación actual.

Desde Washington, el Departamento de Estado calificó la amenaza como “irresponsable y peligrosa”, mientras que el gobierno israelí aún no emitió una respuesta oficial. Analistas consultados advierten que una escalada de este tipo podría desatar un conflicto regional de consecuencias impredecibles, especialmente por la cercanía de instalaciones nucleares civiles y militares en la zona.

El cruce de declaraciones llega en un momento en que la comunidad internacional sigue con preocupación el programa nuclear iraní. La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) reportó en las últimas semanas que Teherán ha aumentado su stock de uranio enriquecido, aunque Irán insiste en que su programa es exclusivamente pacífico.

Expertos en seguridad regional señalan que la amenaza de atacar plantas nucleares marca un nuevo umbral en la retórica iraní. Hasta ahora, las advertencias se centraban en represalias contra bases militares o intereses petroleros; incluir instalaciones nucleares eleva el riesgo de una catástrofe ambiental y humanitaria de escala regional.

Desde Buenos Aires, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino sigue los acontecimientos con atención, aunque no emitió declaración oficial hasta el momento. La comunidad judía local y diversas organizaciones de derechos humanos expresaron preocupación por una posible espiral de violencia que pueda desbordar las fronteras de Medio Oriente.

Por ahora, la situación se mantiene en un delicado equilibrio. Fuentes diplomáticas europeas indicaron que se intensifican los esfuerzos para evitar una confrontación directa, aunque el tono de las últimas declaraciones iraníes reduce el margen de maniobra. La cobertura en vivo de medios como TV Azteca refleja la atención global que genera este nuevo capítulo de la crisis.