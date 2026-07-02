Intentó escapar de la Policía y se tiró al Riachuelo: lo detuvieron en un desagüe

Un hombre de 28 años que huía de un control policial en Lanús se arrojó al Riachuelo para escapar. Fue rescatado y detenido en un desagüe cercano. El hecho ocurrió este martes por la tarde.

Un hombre de 28 años que intentó eludir un control policial en Lanús terminó arrojándose al Riachuelo para escapar. Tras una persecución que incluyó su salto al agua contaminada, fue detenido por efectivos de la Policía Bonaerense en un desagüe pluvial cercano a la zona del Puente Alsina.

El hecho ocurrió este martes alrededor de las 16 en la intersección de las calles Pavón y 9 de Julio, en el partido de Lanús. Según los primeros datos a los que accedió Última Hora Diario, el sujeto circulaba a bordo de un automóvil Fiat Uno que llamó la atención de un móvil policial por no llevar chapa patente visible.

Al advertir la presencia de los uniformados, el conductor aceleró y comenzó una persecución que duró varias cuadras. En determinado momento, abandonó el vehículo y corrió hacia las márgenes del Riachuelo. Sin dudarlo, se tiró al agua y nadó unos metros hasta llegar a un desagüe pluvial donde intentó ocultarse.

Efectivos de la comisaría 5ta de Lanús, junto con personal de Bomberos Voluntarios de la zona, ingresaron al conducto para sacarlo. El hombre, identificado como N. D., de 28 años y con domicilio en el barrio Villa Fiorito de Lomas de Zamora, fue detenido y trasladado a la seccional.

Según fuentes policiales consultadas, el sujeto tenía pedido de captura por un robo agravado cometido semanas atrás en la zona sur del conurbano. Además, el vehículo en el que se movilizaba tenía pedido de secuestro por haber sido robado en Avellaneda.

El operativo se desarrolló sin heridos, aunque el hombre presentó algunos cortes menores y síntomas de intoxicación por el agua del Riachuelo, que fue asistido en el lugar por personal del SAME. Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Marcela Dimundo.

Este tipo de situaciones, donde los perseguidos optan por arrojarse al Riachuelo, se repiten con frecuencia en los barrios del sur del Gran Buenos Aires. El canal, altamente contaminado, representa un riesgo sanitario importante, además del peligro físico que implica la corriente y los desagües ocultos.

Desde la Policía Bonaerense indicaron que se labraron las actuaciones por resistencia a la autoridad, encubrimiento y los delitos que ya pesaban sobre el detenido. El Fiat Uno fue secuestrado para pericias.

Vecinos de la zona consultados por este medio relataron que las persecuciones vehiculares son habituales en el límite entre Lanús y Lomas de Zamora, donde el entramado urbano y la cercanía del Riachuelo facilitan este tipo de intentos de fuga. "Siempre hay alguno que se tira, como si el agua lo fuera a salvar", comentó una vecina que presenció parte del operativo.

La causa avanza bajo la calificación de robo agravado, resistencia a la autoridad y violación de deberes de funcionario público en grado de tentativa, aunque las primeras investigaciones apuntan a que el procedimiento policial se ajustó al protocolo.

Este nuevo caso vuelve a poner en evidencia los riesgos que implican las persecuciones policiales en zonas urbanas densamente pobladas y cercanas a cursos de agua contaminados como el Riachuelo, uno de los más sucios del continente.