Direcciones, horarios y teléfonos publicados de los centros oficiales para confirmar actividades e información turística en Termas.

Quienes necesiten confirmar actividades, espacios o información turística en Termas de Río Hondo tienen dos puntos oficiales publicados por la Subsecretaría de Turismo de Santiago del Estero. La consulta presencial resulta útil cuando una agenda difundida en redes no indica organizador, sede u horario actualizado.

La Subsecretaría de Turismo en Termas de Río Hondo figura en Rivadavia esquina Caseros. El horario publicado es de lunes a viernes de 7 a 20; sábados de 10 a 13 y de 17 a 20; domingos de 10 a 13. El teléfono informado es 03858 421571.

La Secretaría de Turismo de Termas de Río Hondo aparece en Caseros 132. Su horario publicado es de lunes a viernes de 7 a 13 y el teléfono es 03858 421721.

El portal provincial también enlaza secciones de eventos, propuestas culturales e información útil. Esos contenidos pueden cambiar con cada temporada. Antes de trasladarse por una actividad puntual, conviene confirmar fecha, sede y modalidad con el punto oficial correspondiente. Los horarios anteriores son la edición visible al momento de esta consulta, no una garantía permanente.

Documentación oficial consultada el 20/09/2026: Centros de Información Turística de Santiago del Estero.

Consultá además el hub de Servicios de Santiago del Estero.