Registro Civil de Santiago del Estero: trámites y accesos oficiales
Guía para ubicar actas, DNI, pasaporte y otros trámites en los canales oficiales del Registro Civil provincial.
Servicios · Santiago del Estero
Registro Civil: qué trámite consultar y dónde empezar
La Dirección de Registro Civil provincial informa sobre actas y documentación personal. Esta guía ordena los accesos oficiales sin reemplazar los requisitos vigentes del organismo.
Qué gestiona el Registro Civil
La ficha oficial enumera inscripción y expedición de actas de nacimiento, defunción, matrimonio y unión convivencial, además de trámites de DNI y pasaporte.
|Necesidad
|Primer acceso oficial
|Qué revisar
|Acta de nacimiento, matrimonio, defunción o unión convivencial
|Trámites a Distancia SDE
|Buscá el trámite de actas y seguí el instructivo vigente.
|DNI o pasaporte
|Dirección de Registro Civil
|Entrá en la ficha del trámite correspondiente y comprobá requisitos y modalidad de atención.
|Rectificación, reconocimiento, adición de apellido o identidad de género
|Dirección de Registro Civil
|Usá la opción específica y descargá únicamente el formulario oficial vigente.
Sede informada por el organismo
La Dirección ubica su atención en el Complejo Juan Felipe Ibarra, Edificio Belgrano. La propia ficha distribuye los servicios por planta; comprobá allí la ubicación antes de concurrir.
Antes de iniciar
- Elegí el trámite exacto.
- Leé requisitos y formulario en la página oficial.
- Confirmá si la gestión es digital o presencial y qué delegación corresponde.
- No envíes DNI ni datos personales a sitios que no sean oficiales.