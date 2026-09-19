Registro Civil de Santiago del Estero: trámites y accesos oficiales

Servicios · Santiago del Estero Registro Civil: qué trámite consultar y dónde empezar La Dirección de Registro Civil provincial informa sobre actas y documentación personal. Esta guía ordena los accesos oficiales sin reemplazar los requisitos vigentes del organismo.

Qué gestiona el Registro Civil La ficha oficial enumera inscripción y expedición de actas de nacimiento, defunción, matrimonio y unión convivencial, además de trámites de DNI y pasaporte. Necesidad Primer acceso oficial Qué revisar Acta de nacimiento, matrimonio, defunción o unión convivencial Trámites a Distancia SDE Buscá el trámite de actas y seguí el instructivo vigente. DNI o pasaporte Dirección de Registro Civil Entrá en la ficha del trámite correspondiente y comprobá requisitos y modalidad de atención. Rectificación, reconocimiento, adición de apellido o identidad de género Dirección de Registro Civil Usá la opción específica y descargá únicamente el formulario oficial vigente.

Sede informada por el organismo La Dirección ubica su atención en el Complejo Juan Felipe Ibarra, Edificio Belgrano. La propia ficha distribuye los servicios por planta; comprobá allí la ubicación antes de concurrir.