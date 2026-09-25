Vencimientos municipales de octubre 2026 en Santiago Capital: inmuebles, comercios y motos

Fechas oficiales de octubre para contribuciones sobre inmuebles, actividad comercial y tasa de motovehículos en la ciudad de Santiago del Estero.

La Municipalidad de la ciudad de Santiago del Estero publicó su cronograma 2026 y fijó para octubre dos fechas de vencimiento en tres obligaciones: la contribución sobre inmuebles, la contribución sobre la actividad comercial, industrial y de servicios, y la tasa de motovehículos. El alcance es municipal y corresponde a la ciudad Capital.

Para las tres categorías, el primer vencimiento de octubre es el jueves 8 de octubre de 2026 y el segundo vencimiento es el jueves 15 de octubre de 2026. La coincidencia surge de las tablas separadas que mantiene la Municipalidad para cada concepto.

Obligación municipal Primer vencimiento Segundo vencimiento Contribución sobre inmuebles 08/10/2026 15/10/2026 Actividad comercial, industrial y/o servicios 08/10/2026 15/10/2026 Tasa de motovehículos 08/10/2026 15/10/2026

Estas fechas corresponden al cronograma general publicado. La tabla no informa en esa pantalla importes, recargos, medios de pago ni la situación particular de cada contribuyente. Para consultar una deuda o emitir documentación, el sitio municipal enlaza el sistema de la Dirección General de Rentas Municipal; conviene verificar allí la cuenta concreta antes de pagar.

La página matriz de vencimientos también ofrece calendarios para cementerio, kioscos externos y transportes escolares. Esas obligaciones tienen tablas propias y no deben darse por incluidas automáticamente en las fechas resumidas aquí.

Calendarios oficiales consultados el 20/09/2026: inmuebles, actividad comercial y motovehículos, Municipalidad de Santiago del Estero.

Encontrá más información local en el hub de Servicios de Santiago del Estero.