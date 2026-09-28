Alertas del SMN en Santiago del Estero: cómo consultar la información oficial

Guía para distinguir alertas, advertencias y avisos a corto plazo, consultar el mapa oficial y usar la aplicación del SMN.

Para saber si existe una alerta meteorológica que alcance a Santiago del Estero, la referencia primaria es el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional. Su mapa oficial muestra las zonas alcanzadas y usa amarillo, naranja y rojo para comunicar niveles crecientes de severidad.

El sistema separa tres productos. Las alertas abarcan fenómenos como tormentas, lluvias y vientos. Las advertencias informan situaciones que pueden complicar actividades cotidianas, como niebla, polvo o humo. Los avisos a muy corto plazo se emiten ante tormentas severas detectadas y tienen una vigencia breve. Por eso conviene leer el tipo de aviso, el área afectada y su período de validez, sin trasladar automáticamente un color a toda la provincia.

El SMN también ofrece su aplicación oficial para Android y Apple. La descarga se enlaza desde el sitio oficial de Argentina.gob.ar. La existencia o ausencia de alertas cambia durante el día: esta guía no describe una situación vigente y debe consultarse el mapa al momento de decidir.

Documentación oficial consultada el 20/09/2026: alertas del SMN y aplicación oficial.

Encontrá otras referencias locales en el hub de Servicios de Santiago del Estero.