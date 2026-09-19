Recorridos de colectivos en Santiago Capital: líneas, ramales, ida y regreso
Consultá las calles y referencias de los recorridos urbanos publicados por la Municipalidad de Santiago del Estero.
Servicios · Santiago Capital
Recorridos de colectivos por línea, ramal y sentido
Consultá las calles y referencias del recorrido oficial. El orden reproduce la publicación municipal.
LINEA 110 · IDA
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Sara E. Rigourd esq. Ing Jose A. Raed (Barrio Borges)
|2
|Sara E. Rigourd
|3
|Nicolas S. Gennero
|4
|Castañeda de la Vega
|5
|Elvio A. Avila
|6
|Monte Caseros - Teodora S. de Roldan - Lazaro Soria
|7
|Av. Belgrano
|8
|Lamadrid
|9
|Av. Colon
|10
|Alsina
|11
|Gregoria Matorras
|12
|Lavalle
|13
|Santa Clara
|14
|Lamadrid
|15
|Santo Tomas
|16
|Lavalle
|17
|San Martin de Porres
|18
|Santa Rosa
|19
|Dr. Tomas E. Lucio
|20
|Posadas
|21
|Posadas esq. San Jose de Calazans (Plaza Ntra. del Rosario Barrio Santa Lucia))
LINEA 110 · REGRESO
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Posadas esq. San Jose de Calazans (Plaza Ntra. del Rosario Barrio Santa Lucia)
|2
|Posadas
|3
|Ayrton Senna
|4
|Lavalle
|5
|Gregoria Matorras
|6
|Alsina
|7
|Av. Colon
|8
|Posadas
|9
|Av. Belgrano
|10
|Lazaro Soria - Teodora S. de Roldan - Monte Caseros
|11
|Elvio A. Avila
|12
|Manuel Frias
|13
|Nicolas S. Gennero
|14
|Sara E. Rigourd
|15
|Antonio de la Cruz Palomino
|16
|Jorge W. Abalos
|17
|Ing. Jose A. Raed
|18
|Ing. Jose A. Raed esq. Sara E. Rigourd (Barrio Borges)
LINEA 112 · IDA
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Av. Juan F. Borges esq. Dr. Alejandro Gancedo (Barrio Autonomia)
|2
|Dr. Alejandro Gancedo
|3
|Mariano Santillan
|4
|Mariano Maciel
|5
|25 de Julio
|6
|Juan Anchezar
|7
|Jose B. Olaechea
|8
|Romualdo Gauna
|9
|Av. Juan F. Borges
|10
|27 de Abril
|11
|Ruta Nac. Nø 64
|12
|Rotonda Virgen del Carmen
|13
|Libertad
|14
|Av. Belgrano
|15
|Jujuy
|16
|Juana M. Gorriti
|17
|Pedro P. Olaechea
|18
|Alsina
|19
|Dalmacio Velez Sarsfield
|20
|3 de Febrero
|21
|Av. Independencia
|22
|Pueyrredon
|23
|Av. Belgrano
|24
|Juncal
|25
|Solano de Paz
|26
|Av. Solis
|27
|Lic. Fernando B. de Zamora
|28
|Gob. Jose Lami Vieyra
|29
|Monte Kent
|30
|Sor Ana M. Bravo Hernandez
|31
|Calle Publica
|32
|Calle Publica esq. Gob. Jose Lami Vieyra (Barrio Alte. Brown)
LINEA 112 · REGRESO
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Calle Publica esq. Gob. Jose Lami Vieyra (Barrio Alte. Brown)
|2
|Gob. Jose Lami Vieyra
|3
|Lic. Fernando B. de Zamora
|4
|Av. Solis
|5
|Jose F. L. Castiglione
|6
|Gral. Manuel Savio
|7
|Av. Belgrano
|8
|Alsina
|9
|Dalmacio Velez Sarsfield
|10
|3 de Febrero
|11
|Av. Roca
|12
|Av. Rivadavia
|13
|Av. Saenz Peña
|14
|Av. Aguirre
|15
|Libertad
|16
|Rotonda Virgen del Carmen
|17
|Ruta Nac. Nø 64
|18
|27 de Abril
|19
|Av. Juan F. Borges
|20
|Av. Juan F. Borges esq. Dr. Alejandro Gancedo (Barrio Autonomia)
LINEA 114 - Ramal Mariano Moreno · IDA
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Av. Juan F. Borges esq. Nicanor Salvatierra (Barrio Autonomia)
|2
|Av. Juan F. Borges
|3
|27 de Abril
|4
|25 de Julio
|5
|Juan Anchezar
|6
|Jose B. Olaechea
|7
|Romualdo Gauna
|8
|Av. Juan F. Borges
|9
|27 de Abril
|10
|Ruta Nac. Nø 64
|11
|Rotonda Virgen del Carmen
|12
|Libertad
|13
|Pablo VI
|14
|Islas Malvinas
|15
|Av. Aguirre
|16
|Av. Rivadavia
|17
|Av. Colon
|18
|Alvarado
|19
|Av. Belgrano
|20
|Lamadrid
|21
|Av. Colon
|22
|Japon
|23
|Av. Aguirre
|24
|Av. Solis
|25
|Dr. Octavio Corvalan
|26
|Carlos Reutemann
|27
|Andres Chazarreta
|28
|Cap. Alejandro Aguado
|29
|Bailon y Luis Peralta Luna
|30
|Cap. Alejandro Aguado
|31
|Suarez
|32
|Av. del Trabajo
|33
|Pedro Contreras
|34
|Cap. Alejandro Aguado
|35
|Cap. Alejandro Aguado esq. Andres Chazarreta (Barrio Mariano Moreno)
LINEA 114 - Ramal Mariano Moreno · REGRESO
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Cap. Alejandro Aguado esq. Andres Chazarreta (Barrio Mariano Moreno)
|2
|Andres Chazarreta
|3
|Carlos Reutemann
|4
|Dr. Octavio Corvalan
|5
|Av. Solis
|6
|Rotonda Av. Solis y Leopoldo Lugones
|7
|Av. Solis
|8
|Av. Aguirre
|9
|Posadas
|10
|Av. Belgrano
|11
|Av. Rivadavia
|12
|Av. Aguirre
|13
|Guemes
|14
|Santa Rosa
|15
|Islas Malvinas
|16
|Pablo VI
|17
|Libertad
|18
|Rotonda Virgen del Carmen
|19
|Ruta Nac. Nø 64
|20
|Juan Anchezar
|21
|Av. Juan F. Borges
|22
|Romualdo Gauna
|23
|Jose B. Olaechea
|24
|Juan Anchezar
|25
|25 de Julio
|26
|27 de Abril
|27
|Av. Juan F. Borges
|28
|Av. Juan F. Borges esq. Nicanor Salvatierra (Barrio Autonomia)
LINEA 114 - Ramal El Vinalar · IDA
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Av. Juan F. Borges esq. Nicanor Salvatierra (Barrio Autonomia)
|2
|Av. Juan F. Borges
|3
|27 de Abril
|4
|25 de Julio
|5
|Juan Anchezar
|6
|Jose B. Olaechea
|7
|Romualdo Gauna
|8
|Av. Juan F. Borges
|9
|27 de Abril
|10
|Ruta Nac. Nø 64
|11
|Rotonda Virgen del Carmen
|12
|Libertad
|13
|Pablo VI
|14
|Islas Malvinas
|15
|Av. Aguirre
|16
|Av. Rivadavia
|17
|Av. Colon
|18
|Alvarado
|19
|Av. Belgrano
|20
|Lamadrid
|21
|Av. Colon
|22
|Japon
|23
|Av. Aguirre
|24
|Av. Solis
|25
|Rotonda Av. Solis y Leopoldo Lugones
|26
|Ayrton Senna
|27
|Dr. Nicolas Repetto
|28
|Mar del Sur - Dr. Santiago Corvalan
|29
|Dr. Santiago Corvalan esq. Los Pioneros (Barrio El Vinalar)
LINEA 114 - Ramal El Vinalar · REGRESO
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Dr. Santiago Corvalan esq. Los Pioneros (Barrio El Vinalar)
|2
|Los Pioneros
|3
|Dr. Tomas Lucio
|4
|Av. Solis
|5
|Rotonda Av. Solis y Leopoldo Lugones
|6
|Av. Solis
|7
|Av. Aguirre
|8
|Posadas
|9
|Av. Belgrano
|10
|Av. Rivadavia
|11
|Av. Aguirre
|12
|Guemes
|13
|Santa Rosa
|14
|Islas Malvinas
|15
|Pablo VI
|16
|Libertad
|17
|Rotonda Virgen del Carmen
|18
|Ruta Nac. Nø 64
|19
|Juan Anchezar
|20
|Av. Juan F. Borges
|21
|Romualdo Gauna
|22
|Jose B. Olaechea
|23
|Juan Anchezar
|24
|25 de Julio
|25
|27 de Abril
|26
|Av. Juan F. Borges
|27
|Av. Juan F. Borges esq. Nicanor Salvatierra (Barrio Autonomia)
LINEA 114 - Ramal Belen · IDA
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Calle Publica esq. Calle Publica (paralela a calle Los Caminantes Barrio Gral. Paz)
|2
|Calle Publica
|3
|Rio Jordan
|4
|Nazareth
|5
|Jerico - Islas Malvinas
|6
|Av. Aguirre
|7
|Av. Rivadavia
|8
|Av. Colon
|9
|Alvarado
|10
|Av. Belgrano
|11
|Lamadrid
|12
|Av. Moreno
|13
|Av. Moreno esq. Posadas (Barrio Ramon Carrillo)
LINEA 114 - Ramal Belen · REGRESO
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Av. Moreno esq. Posadas (barrio Ramon Carrillo)
|2
|Posadas
|3
|Av. Belgrano
|4
|Av. Rivadavia
|5
|Av. Aguirre
|6
|Guemes
|7
|Santa Rosa
|8
|Islas Malvinas - Jerico
|9
|Nazareth
|10
|Rio Jordan
|11
|Ayacucho
|12
|Arequito
|13
|Calle Publica
|14
|Calle Publica esq. Calle Publica (paralela a calle Los Caminantes Barrio Gral Paz)
LINEA 15 - Ramal Gral. Paz · IDA
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes)
|2
|Av. Dr. Victor Yunes
|3
|Av. Leopoldo Lugones
|4
|Dr. Benjamin Zavalia
|5
|Cap. Diego de Villarroel
|6
|Pbtro. Jorge Beratz
|7
|Av. Belgrano
|8
|Santiago Palacios - Martin de Renteria
|9
|Teleras Santiagueñas
|10
|Teleras Santiagueñas esq. Gregorio Iramain (Plaza Julian y Benicio Diaz Barrio Huaico Hondo)
LINEA 15 - Ramal Gral. Paz · REGRESO
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Teleras Santiagueñas esq. Gregorio Iramain (Plaza Julian y Benicio Diaz Barrio Huaico Hondo)
|2
|Gregorio Iramain
|3
|Antenor Alvazr
|4
|Martin de Renteria - Santiago Palacios
|5
|Av. Belgrano
|6
|Pbtro. Jorge Beratz
|7
|Cap. Diego de Villarroel
|8
|Dr. Benjamin Zavalia
|9
|Av. Leopoldo Lugones
|10
|Av. Dr. Victor Yunes
|11
|Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes)
LINEA 15 - Ramal Lomas del Golf · IDA
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes)
|2
|Av. Dr. Victor Yunes
|3
|Av. Leopoldo Lugones
|4
|Dr. Benjamin Zavalia
|5
|Cap. Diego de Villarroel
|6
|Pbtro. Jorge Beratz
|7
|Av. Belgrano
|8
|Av. del Libertador
|9
|Av. Núñez del Prado
|10
|Aeropuerto Mal Paso
|11
|Aeropuerto Mal Paso esq. Aeropuerto Vicecomodoro Angel Aragones (Barrio Aeropuerto)
LINEA 15 - Ramal Lomas del Golf · REGRESO
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Aeropuerto Mal Paso esq. Aeropuerto Vicecomodoro Angel Aragones (Barrio Aeropuerto)
|2
|Aeropuerto Vicecomodoro Angel Aragones
|3
|Comandante Espora
|4
|Av. del Libertador
|5
|Av. Belgrano
|6
|Pbtro. Jorge Beratz
|7
|Cap. Diego de Villarroel
|8
|Dr. Benjamin Zavalia
|9
|Av. Leopoldo Lugones
|10
|Av. Dr. Victor Yunes
|11
|Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes)
LINEA 15 - Ramal Fandet · IDA
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes)
|2
|Av. Dr. Victor Yunes
|3
|San Ezequiel Moreno
|4
|Nicolino Locche
|5
|Av. Ingenio Contreras
|6
|Colectora Dr. Raul R. Alfonsin
|7
|Av. Leopoldo Lugones
|8
|Dr. Benjamin Zavalia
|9
|Av. Ingenio Contreras
|10
|Prof. Domingo Bravo
|11
|Dr. Ramon S. Cardozo
|12
|Pbtro. Jorge Beratz
|13
|Av. Belgrano
|14
|Uriarte
|15
|Av. Colon
|16
|Antenor Alvarez
|17
|Antenor Alvarez esq. Av. Madre de Ciudades
LINEA 15 - Ramal Fandet · REGRESO
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Antenor Alvarez esq. Av. Madre de Ciudades
|2
|Av. Madre de Ciudades - Av. Belgrano
|3
|Pbtro. Jorge Beratz
|4
|Dr. Ramon S. Cardozo
|5
|Prof. Domingo Bravo
|6
|Av. Ingenio Contreras
|7
|Dr. Benjamin Zavalia
|8
|Av. Leopoldo Lugones
|9
|Colectora Dr. Raul R. Alfonsin
|10
|Av. Ingenio Contreras
|11
|Anibal Troilo
|12
|San Ezequiel Moreno
|13
|Av. Dr. Victor Yunes
|14
|Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes)
LINEA 15 - Ramal Norte · IDA
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes)
|2
|Av. Dr. Victor Yunes
|3
|San Ezequiel Moreno
|4
|Nicolino Locche
|5
|Av. Ingenio Contreras
|6
|Colectora Dr. Raul R. Alfonsin
|7
|Av. Leopoldo Lugones
|8
|Dr. Benjamin Zavalia
|9
|Av. Ingenio Contreras
|10
|Prof. Domingo Bravo
|11
|Dr. Ramon S. Cardozo
|12
|Pbtro. Jorge Beratz
|13
|Av. Belgrano
|14
|Av. Madre de Ciudades
|15
|Av. Madre de Ciudades esq. Antenor Alvarez
LINEA 15 - Ramal Norte · REGRESO
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Av. Madre de Ciudades esq. Antenor Alvarez
|2
|Antenor Alvarez
|3
|Av. Belgrano
|4
|Pbtro. Jorge Beratz
|5
|Dr. Ramon S. Cardozo
|6
|Prof. Domingo Bravo
|7
|Av. Ingenio Contreras
|8
|Dr. Benjamin Zavalia
|9
|Av. Leopoldo Lugones
|10
|Colectora Dr. Raul R. Alfonsin
|11
|Av. Ingenio Contreras
|12
|Anibal Troilo
|13
|San Ezequiel Moreno
|14
|Av. Dr. Victor Yunes
|15
|Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes)
LINEA 116 - Ramal 750 Viviendas · IDA
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Juan Vucetich esq. Ayrton Senna (Barrio Siglo XXI)
|2
|Ayrton Senna
|3
|Raul Scalabrini Ortiz
|4
|Humberto Carfi
|5
|Juan Vucetich
|6
|Julian Tardieu
|7
|Victoria Ocampo
|8
|Roque Carabajal
|9
|Rosario Beltran Núñez
|10
|Julian Tardieu
|11
|Benjamin Arce
|12
|Av. Leopoldo Lugones
|13
|Colectora (N) Av. De Circunvalacion
|14
|Av. Ingenio Contreras
|15
|Av. Solis
|16
|Av. Colon
|17
|Suarez
|18
|Av. Belgrano
|19
|Rotonda Av. Belgrano y Leopoldo Lugones
LINEA 116 - Ramal 750 Viviendas · REGRESO
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Rotonda Av. Belgrano y Leopoldo Lugones
|2
|Av. Belgrano
|3
|Suarez
|4
|Av. Colon
|5
|Av. Solis
|6
|Av. Ingenio Contreras
|7
|Colectora (N) Av. De Circunvalacion
|8
|Av. Leopoldo Lugones
|9
|Colectora Dr. Raul R. Alfonsin
|10
|Esteban Maradona
|11
|Benjamin Arce
|12
|Julian Tardieu
|13
|Rosario Beltran Núñez
|14
|Roque Carabajal
|15
|Victoria Ocampo
|16
|Julian Tardieu
|17
|Juan Vucetich
|18
|Esteban Maradona
|19
|Dr. Franklin Moyano
|20
|Ayrton Senna
|21
|Ayrton Senna esq. Juan Vucetich (Barrio Siglo XXI)
LINEA 116 - Ramal Contreras · IDA
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Juan Vucetich esq. Ayrton Senna (Barrio Siglo XXI)
|2
|Ayrton Senna
|3
|Dr. Franklin Moyano
|4
|Esteban Maradona
|5
|Raul Scalabrini Ortiz
|6
|Dr. Rene Favaloro
|7
|Victoria Ocampo
|8
|Av. Leopoldo Lugones
|9
|Colectora (N) Av. De Circunvalacion
|10
|Av. Ingenio Contreras
|11
|2 de Septiembre
|12
|Av. Colon
|13
|Dr. Luis Barrio
|14
|2 de Abril - Ecuador - San Lorenzo
|15
|27 de Febrero
|16
|Santa Fe
|17
|Añoranzas
|18
|Andres Chazarreta
|19
|La Telesita
|20
|Av. Colon
|21
|Suarez
|22
|Av. Belgrano
|23
|Presbitero Gorriti
|24
|Antenor Alvarez
|25
|Alfonzo Quinzio
|26
|Av. Colon
|27
|Av. Belgrano
|28
|Av. Madre de Ciudades
|29
|Dr. Alfredo Palacios
|30
|Dr. Alfredo Palacios esq. Elvio A. Avila (Barrio Cnel. Borges)
LINEA 116 - Ramal Contreras · REGRESO
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Dr. Alfredo Palacios esq. Elvio A. Avila (Barrio Cnel. Borges)
|2
|Elvio A. Avila
|3
|Sara E. Rigourd
|4
|Blanca Irurzun
|5
|Marta C. de Hamann
|6
|Antenor Alvarez
|7
|Av. Madre de Ciudades
|8
|Av. Belgrano
|9
|Av. Colon
|10
|Alfonzo Quinzio
|11
|Antenor Alvarez
|12
|Av. Belgrano
|13
|Suarez
|14
|Av. Colon
|15
|La Telesita
|16
|Patrocinia Diaz
|17
|Santa Fe
|18
|Av. Solis
|19
|Ecuador - 2 de Abril
|20
|Dr. Luis Barrio
|21
|Av. Colon
|22
|2 de Septiembre
|23
|Av. Ingenio Contreras
|24
|Colectora (N) Av. De Circunvalacion
|25
|Av. Leopoldo Lugones
|26
|Victoria Ocampo
|27
|Jorge Luis Borges
|28
|Raul Scalabrini Ortiz
|29
|Ayrton Senna
|30
|Ayrton Senna esq. Juan Vucetich (Barrio Siglo XXI)
LINEA 116 - Ramal El Vinalar · IDA
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Los Pioneros esq. Adelina Correa (Barrio El Vinalar)
|2
|Adelina Correa
|3
|Atamisqui
|4
|Dr. Santiago Corvalan
|5
|Av. Solis
|6
|Rotonda Av. Solis y Leopoldo Lugones
|7
|Av. Solis
|8
|Av. Ingenio Contreras
|9
|2 de Septiembre
|10
|Av. Colon
|11
|Dr. Luis Barrio
|12
|2 de Abril - Ecuador - San Lorenzo
|13
|27 de Febrero
|14
|Santa Fe
|15
|Añoranzas
|16
|Andres Chazarreta
|17
|La Telesita
|18
|Av. Colon
|19
|Suarez
|20
|Av. Belgrano
|21
|Presbitero Gorriti
|22
|Antenor Alvarez
|23
|Alfonzo Quinzio
|24
|Av. Colon
|25
|Av. Belgrano
|26
|Av. Madre de Ciudades
|27
|Dr. Alfredo Palacios
|28
|Dr. Alfredo Palacios esq. Elvio A. Avila (Barrio Cnel. Borges)
LINEA 116 - Ramal El Vinalar · REGRESO
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Dr. Alfredo Palacios esq. Elvio A. Avila (Barrio Cnel. Borges)
|2
|Elvio A. Avila
|3
|Sara E. Rigourd
|4
|Blanca Irurzun
|5
|Marta C. de Hamann
|6
|Antenor Alvarez
|7
|Av. Madre de Ciudades
|8
|Av. Belgrano
|9
|Av. Colon
|10
|Alfonzo Quinzio
|11
|Antenor Alvarez
|12
|Av. Belgrano
|13
|Suarez
|14
|Av. Colon
|15
|La Telesita
|16
|Patrocinia Diaz
|17
|Santa Fe
|18
|Av. Solis
|19
|Ecuador - 2 de Abril
|20
|Dr. Luis Barrio
|21
|Av. Colon
|22
|2 de Septiembre
|23
|Av. Ingenio Contreras
|24
|Av. Solis
|25
|Rotonda Av. Solis y Leopoldo Lugones
|26
|Av. Solis
|27
|Dr. Santiago Corvalan
|28
|Atamisqui
|29
|Adelina Correa
|30
|Adelina Correa esq. Los Pioneros (Barrio El Vinalar)
LINEA 116 - Ramal J. D. de Solis · IDA
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Juan Vucetich esq. Ayrton Senna (Barrio Siglo XXI)
|2
|Ayrton Senna
|3
|Dr. Franklin Moyano
|4
|Esteban Maradona
|5
|Raul Scalabrini Ortiz
|6
|Leonidas Espeche
|7
|Victoria Ocampo
|8
|Av. Leopoldo Lugones
|9
|Colectora (N) Av. De Circunvalacion
|10
|Av. Ingenio Contreras
|11
|Av. Solis
|12
|Av. Colon
|13
|Suarez
|14
|Av. Belgrano
|15
|Presbitero Gorriti
|16
|Antenor Alvarez
|17
|Alfonzo Quinzio
|18
|Av. Colon
|19
|Av. Belgrano
|20
|Av. Madre de Ciudades
|21
|Dr. Alfredo Palacios
|22
|Dr. Alfredo Palacios esq. Elvio A. Avila (Barrio Cnel. Borges)
LINEA 116 - Ramal J. D. de Solis · REGRESO
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Dr. Alfredo Palacios esq. Elvio A. Avila (Barrio Cnel. Borges)
|2
|Elvio A. Avila
|3
|Sara E. Rigourd
|4
|Blanca Irurzun
|5
|Marta C. de Hamann
|6
|Antenor Alvarez
|7
|Av. Madre de Ciudades
|8
|Av. Belgrano
|9
|Av. Colon
|10
|Alfonzo Quinzio
|11
|Antenor Alvarez
|12
|Av. Belgrano
|13
|Suarez
|14
|Av. Colon
|15
|Av. Solis
|16
|Av. Ingenio Contreras
|17
|Colectora (N) Av. De Circunvalacion
|18
|Av. Leopoldo Lugones
|19
|Benjamin Arce
|20
|Ayrton Senna
|21
|Atahualpa Yupanqui
|22
|Leonidas Espeche
|23
|Raul Scalabrini Ortiz
|24
|Ayrton Senna
|25
|Ayrton Senna esq. Juan Vucetich (Barrio Siglo XXI)
LINEA 119 · IDA
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Los Paraisos esq. El Vinal (Barrio Los Flores)
|2
|El Vinal
|3
|Av. Independencia
|4
|Los Pinos - Manuel Alcorta
|5
|Domingo Palacios
|6
|Av. Solis
|7
|Sargento Cabral
|8
|Alfredo Latapie
|9
|Dr. Jose D. Chazarreta
|10
|Saint Germain
|11
|Domingo Palacios
|12
|Tomas Edison
|13
|Jose F. L. Castiglione - Rio Grande
|14
|Puerto Madryn
|15
|Rio Grande
|16
|Comodoro Rivadavia - Obispo Trejo y Sanabria
|17
|Av. Belgrano
|18
|Av. Rivadavia
|19
|Av. Colon
|20
|Antenor Alvarez
|21
|Alfonzo Quinzio
|22
|Av. Colon
|23
|Av. Belgrano - Av. Madre de Ciudades
|24
|Rotonda Av. Madre de Ciudades - Costanera Diego A. Maradona
|25
|Av. Madre de Ciudades
|26
|Aeropuerto Los Chañares
|27
|Base Aerea El Chamical
|28
|Colectora Av. Diego A. Maradona
|29
|Colectora Av. Diego A. Maradona - Rotonda Av. Madre de Ciudades (Barrio Aeropuerto)
LINEA 119 · REGRESO
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Colectora Av. Diego A. Maradona - Rotonda Av. Madre de Ciudades (Barrio Aeropuerto)
|2
|Av. Madre de Ciudades
|3
|Hector D. Guzman
|4
|Aeropuerto Cap. Vicente Almonacid
|5
|Base Aerea El Palomar
|6
|Base Aerea Argentina
|7
|Aeropuerto Mal Paso
|8
|Base Aerea El Chamical
|9
|Aeropuerto Rincon de Los Sauces
|10
|Aviador Rogelio Pita
|11
|Aeropuerto Mal Paso
|12
|Av. Madre de Ciudades - Av. Belgrano
|13
|Av. Colon
|14
|Alfonzo Quinzio
|15
|Antenor Alvarez
|16
|Av. Colon
|17
|Alvarado
|18
|Av. Belgrano
|19
|Posadas - Rawson
|20
|Rio Grande
|21
|Ushuaia
|22
|Rio Grande
|23
|Juncal
|24
|Republica de Siria
|25
|Alfredo Latapie
|26
|Sargento Cabral
|27
|Av. Solis
|28
|Domingo Palacios
|29
|Manuel Alcorta - Los Pinos
|30
|Av. Independencia
|31
|El Vinal
|32
|El Vinal esq. Los Paraisos (Barrio Los Flores)
LINEA 120 · IDA
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Av. Roca esq. Juan Herrera (Barrio Sargento Cabral)
|2
|Av. Roca
|3
|Av. Rivadavia
|4
|Jujuy
|5
|Juana M. Gorriti - P. P. Olaechea
|6
|Urquiza
|7
|Independencia
|8
|Av. Solis
|9
|Martin Lacarra
|10
|Pedro F. Carol
|11
|Calle 410
|12
|Juan J. Diaz Gallo
|13
|Jose Frias y Araujo
|14
|Fary Mariano Perez
|15
|Victor Alcorta
|16
|Virgen de Guadalupe
|17
|Av. Independencia
|18
|El Vinal
|19
|El Vinal esq. Los Olmos (Barrio Los Flores)
LINEA 120 · REGRESO
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Los Olmos esq. El Vinal (Barrio Los Flores)
|2
|El Vinal
|3
|Av. Independencia
|4
|Virgen de Guadalupe
|5
|Victor Alcorta
|6
|Fary Mariano Perez
|7
|Jose Frias y Araujo
|8
|Juan J. Diaz Gallo
|9
|Calle 410
|10
|Pedro F. Carol
|11
|Martin Lacarra - Buenos Aires
|12
|Laprida
|13
|Av. Francisco Viano
|14
|Pueyrredon
|15
|Buenos Aires
|16
|Av. Alsina
|17
|Av. Roca
|18
|Av. Roca esq. Juan Herrera (Barrio Sargento Cabral)
LINEA 118 (Ramal Formosa) · IDA
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Maximiliano Castro esq. Los Caminantes (Barrio Gral. Paz)
|2
|Los Caminantes
|3
|Oncativo
|4
|Formosa
|5
|Av. Colon
|6
|Maipu
|7
|Av. Belgrano
|8
|Pedro Leon Gallo
|9
|Pedro de Rueda
|10
|Libertad
|11
|Rotonda Virgen del Carmen
|12
|Ruta Nac. N° 64
|13
|Guasayan esq. Dpto. Silipica (Barrio Villa del Carmen)
LINEA 118 (Ramal Formosa) · REGRESO
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Guasayan esq. Dpto. Silipica (Barrio Villa del Carmen)
|2
|Dpto. Silipica
|3
|Robles
|4
|Dpto. Silipica
|5
|Dpto. Alberdi
|6
|Dpto. Copo
|7
|Arraga
|8
|Dpto. Figueroa
|9
|San Marcos
|10
|Dpto. Silipica
|11
|Dpto. Aguirre
|12
|Colectora Dr. Raul R. Alfonsin
|13
|Dpto. San Martin
|14
|Av. de Circunvalacion Dr. Raul R. Alfonsin
|15
|La Rioja
|16
|Colectora Circunvalacion
|17
|Libertad
|18
|Antonio Tula Toloza
|19
|Pedro Leon Gallo
|20
|Av. Colon
|21
|Congreso
|22
|Av. Belgrano
|23
|Rivadavia
|24
|Av. Colon
|25
|Formosa
|26
|Oncativo,Alta Gracia
|27
|Maximiliano Castro
|28
|Maximiliano Castro esq. Los Caminantes (Barrio Gral. Paz)
LINEA 118 (Ramal Añatuya) · IDA
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Maximiliano Castro esq. Los Caminantes (Barrio Gral. Paz)
|2
|Los Caminantes
|3
|Oncativo
|4
|Arequito
|5
|Juan B. Justo
|6
|Añatuya
|7
|Av. del Libertador
|8
|Antenor Alvarez
|9
|Av. Aguirre
|10
|Formosa
|11
|Av. Colon
|12
|Maipu
|13
|Av. Belgrano
|14
|Pedro Leon Gallo
|15
|Pedro de Rueda
|16
|Libertad
|17
|Rotonda Virgen del Carmen
|18
|Ruta Nac. N° 64
|19
|Guasayan esq. Dpto. Silipica (Barrio Villa del Carmen)
LINEA 118 (Ramal Añatuya) · REGRESO
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Guasayan esq. Dpto. Silipica (Barrio Villa del Carmen)
|2
|Dpto. Silipica
|3
|Robles
|4
|Dpto. Silipica
|5
|Dpto. Alberdi
|6
|Dpto. Copo
|7
|Arraga
|8
|Dpto. Figueroa
|9
|San Marcos
|10
|Dpto. Silipica
|11
|Dpto. Aguirre
|12
|Colectora Dr. Raul R. Alfonsin
|13
|Dpto. San Martin
|14
|Av. de Circunvalacion Dr. Raul R. Alfonsin
|15
|La Rioja
|16
|Colectora Circunvalacion
|17
|Libertad
|18
|Antonio Tula Toloza
|19
|Pedro Leon Gallo
|20
|Av. Colon
|21
|Congreso
|22
|Av. Belgrano
|23
|Rivadavia
|24
|Av. Colon
|25
|Formosa
|26
|Av. Aguirre
|27
|Antenor Alvarez
|28
|Av.del Libertador
|29
|Añatuya
|30
|Oncativo
|31
|Alta Gracia
|32
|Maximiliano Castro
|33
|Maximiliano Castro esq. Los Caminantes (Barrio Gral. Paz)
LINEA 120 (Ramal Los Flores) · IDA
|Orden
|Calle o referencia
|1
|El Vinal esq. Los Olmos (Barrio Los Flores)
|2
|El Vinal
|3
|Puerto Darwin (Calzada Norte)
|4
|Alberto E. Gomez
|5
|Isla Gran Malvina
|6
|Isla Soledad
|7
|Puerto Darwin (Calzada Norte)
|8
|Av. Independencia
|9
|Virgen de Guadalupe
|10
|Dr. Victor Alcorta
|11
|Fray Mariano Perez
|12
|Jose Frias y Araujo
|13
|Juan Jose Diaz Gallo
|14
|3 de Agosto de 1816
|15
|Pedro Fco. Carol
|16
|Martin Lacarra
|17
|Buenos Aires
|18
|Francisco Viano
|19
|Pueyrredon
|20
|Av. Alsina
|21
|Av. Roca
|22
|Av. Rivadavia
|23
|Av. Belgrano
|24
|Saenz Peña
|25
|Av. Aguirre
|26
|Libertad
|27
|Rotonda Villa del Carmen
|28
|Av. Circunvalacion Dr. Raul R. Alfonsin
|29
|Dpto. San Martin
|30
|Colectora Av. Circunvalacion
|31
|Colectora Av. Circunvalacion y Lavalle (Barrio Nestor Kirchner)
LINEA 120 (Ramal Los Flores) · REGRESO
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Colectora Av. Circunvalacion y Lavalle (Barrio Nestor Kirchner)
|2
|Lavalle
|3
|Quimili
|4
|Dr. David Waisman
|5
|Dpto. Mitre
|6
|Lavalle
|7
|Dpto. Guasayan
|8
|San Marcos
|9
|Dpto. Banda
|10
|Dr. David Waisman
|11
|Dpto. Silipica, San Marcos
|12
|Dpto. Figueroa
|13
|Arraga
|14
|Dpto. Rio Hondo
|15
|Choya
|16
|Dpto. Banda
|17
|Ruta. Nac. Nº 64
|18
|Rotonda Virgen del Valle
|19
|Libertad
|20
|Av. Belgrano
|21
|Jujuy
|22
|Juana Manuela Gorriti
|23
|Pedro Pablo Olaechea
|24
|Urquiza
|25
|Av. Independencia
|26
|Av. Solis
|27
|Cap. Antonio Taboada
|28
|Pedro Fco. Carol
|29
|3 de Agosto de 1816
|30
|Juan Jose Diaz Gallo
|31
|Jose Frias y Araujo
|32
|Fray Mariano Perez
|33
|Dr. Victor Alcorta
|34
|Virgen de Guadalupe
|35
|Av. Independencia
|36
|Puerto Darwin (Calzada Norte)
|37
|Alberto E. Gomez
|38
|Isla Gran Malvina
|39
|Isla Soledad
|40
|Puerto Darwin (Calzada Norte)
|41
|El Vinal
|42
|El Vinal esq. Los Olmos (Barrio Los Flores)
Linea 120 (Ramal La Costa) · IDA
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Rio Salado esq. Calle sin Nombre (Barrio La Costa)
|2
|Calle sin Nombre
|3
|Rio Albigasta
|4
|Calle sin Nombre
|5
|Rio Horcones
|6
|Calle sin Nombre
|7
|Rio Salado
|8
|Boulevard Dique El Cadillal
|9
|Boulevard Dique Frontal
|10
|Calle sin Nombre
|11
|Dique Figueroa
|12
|Juan Jose Diaz Gallo
|13
|Calle 409
|14
|Pedro Francisco Carol
|15
|Calle 406
|16
|Ceferino Namuncura
|17
|Buenos Aires
|18
|Francisco Viano
|19
|Pueyrredon
|20
|Buenos Aires
|21
|Alsina
|22
|Av. Roca
|23
|Av. Roca y Av. Nuñez del Padro (Barrio Sargento Cabral)
Linea 120 (Ramal La Costa) · REGRESO
|Orden
|Calle o referencia
|1
|Av. Roca y Av. Nuñez del Prado (Barrio Sargento Cabral)
|2
|Av. Roca
|3
|Av. Rivadavia
|4
|Tucuman
|5
|Jujuy
|6
|Juana M. Gorriti
|7
|Olaechea
|8
|Urquiza
|9
|Independencia
|10
|Martin Fierro
|11
|Jose Hilario Carol
|12
|Ceferino Namuncura
|13
|Calle 406
|14
|Pedro Francisco Carol
|15
|Calle 409
|16
|Juan Jose Diaz Gallo
|17
|Dique Figueroa
|18
|Calle sin Nombre
|19
|Boulevard Dique Frontal
|20
|Rio Salado
|21
|Calle sin Nombre
|22
|Rio Horcones
|23
|Calle sin Nombre
|24
|Rio Albigasta
|25
|Calle sin Nombre
|26
|Rio Salado
|27
|Rio Salado esq. Calle sin Nombre (Barrio La Costa)
Una calle puede aparecer más de una vez cuando la fuente la repite dentro del trayecto. No interpretamos esas repeticiones como frecuencia ni como parada. Confirmá cambios operativos con la Municipalidad o la empresa.