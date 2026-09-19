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Recorridos de colectivos en Santiago Capital: líneas, ramales, ida y regreso

Consultá las calles y referencias de los recorridos urbanos publicados por la Municipalidad de Santiago del Estero.

Publicado el

Servicios · Santiago Capital

Recorridos de colectivos por línea, ramal y sentido

Consultá las calles y referencias del recorrido oficial. El orden reproduce la publicación municipal.

LINEA 110 · IDA

LINEA 110, sentido IDA
OrdenCalle o referencia
1Sara E. Rigourd esq. Ing Jose A. Raed (Barrio Borges)
2Sara E. Rigourd
3Nicolas S. Gennero
4Castañeda de la Vega
5Elvio A. Avila
6Monte Caseros - Teodora S. de Roldan - Lazaro Soria
7Av. Belgrano
8Lamadrid
9Av. Colon
10Alsina
11Gregoria Matorras
12Lavalle
13Santa Clara
14Lamadrid
15Santo Tomas
16Lavalle
17San Martin de Porres
18Santa Rosa
19Dr. Tomas E. Lucio
20Posadas
21Posadas esq. San Jose de Calazans (Plaza Ntra. del Rosario Barrio Santa Lucia))

LINEA 110 · REGRESO

LINEA 110, sentido REGRESO
OrdenCalle o referencia
1Posadas esq. San Jose de Calazans (Plaza Ntra. del Rosario Barrio Santa Lucia)
2Posadas
3Ayrton Senna
4Lavalle
5Gregoria Matorras
6Alsina
7Av. Colon
8Posadas
9Av. Belgrano
10Lazaro Soria - Teodora S. de Roldan - Monte Caseros
11Elvio A. Avila
12Manuel Frias
13Nicolas S. Gennero
14Sara E. Rigourd
15Antonio de la Cruz Palomino
16Jorge W. Abalos
17Ing. Jose A. Raed
18Ing. Jose A. Raed esq. Sara E. Rigourd (Barrio Borges)

LINEA 112 · IDA

LINEA 112, sentido IDA
OrdenCalle o referencia
1Av. Juan F. Borges esq. Dr. Alejandro Gancedo (Barrio Autonomia)
2Dr. Alejandro Gancedo
3Mariano Santillan
4Mariano Maciel
525 de Julio
6Juan Anchezar
7Jose B. Olaechea
8Romualdo Gauna
9Av. Juan F. Borges
1027 de Abril
11Ruta Nac. Nø 64
12Rotonda Virgen del Carmen
13Libertad
14Av. Belgrano
15Jujuy
16Juana M. Gorriti
17Pedro P. Olaechea
18Alsina
19Dalmacio Velez Sarsfield
203 de Febrero
21Av. Independencia
22Pueyrredon
23Av. Belgrano
24Juncal
25Solano de Paz
26Av. Solis
27Lic. Fernando B. de Zamora
28Gob. Jose Lami Vieyra
29Monte Kent
30Sor Ana M. Bravo Hernandez
31Calle Publica
32Calle Publica esq. Gob. Jose Lami Vieyra (Barrio Alte. Brown)

LINEA 112 · REGRESO

LINEA 112, sentido REGRESO
OrdenCalle o referencia
1Calle Publica esq. Gob. Jose Lami Vieyra (Barrio Alte. Brown)
2Gob. Jose Lami Vieyra
3Lic. Fernando B. de Zamora
4Av. Solis
5Jose F. L. Castiglione
6Gral. Manuel Savio
7Av. Belgrano
8Alsina
9Dalmacio Velez Sarsfield
103 de Febrero
11Av. Roca
12Av. Rivadavia
13Av. Saenz Peña
14Av. Aguirre
15Libertad
16Rotonda Virgen del Carmen
17Ruta Nac. Nø 64
1827 de Abril
19Av. Juan F. Borges
20Av. Juan F. Borges esq. Dr. Alejandro Gancedo (Barrio Autonomia)

LINEA 114 - Ramal Mariano Moreno · IDA

LINEA 114 - Ramal Mariano Moreno, sentido IDA
OrdenCalle o referencia
1Av. Juan F. Borges esq. Nicanor Salvatierra (Barrio Autonomia)
2Av. Juan F. Borges
327 de Abril
425 de Julio
5Juan Anchezar
6Jose B. Olaechea
7Romualdo Gauna
8Av. Juan F. Borges
927 de Abril
10Ruta Nac. Nø 64
11Rotonda Virgen del Carmen
12Libertad
13Pablo VI
14Islas Malvinas
15Av. Aguirre
16Av. Rivadavia
17Av. Colon
18Alvarado
19Av. Belgrano
20Lamadrid
21Av. Colon
22Japon
23Av. Aguirre
24Av. Solis
25Dr. Octavio Corvalan
26Carlos Reutemann
27Andres Chazarreta
28Cap. Alejandro Aguado
29Bailon y Luis Peralta Luna
30Cap. Alejandro Aguado
31Suarez
32Av. del Trabajo
33Pedro Contreras
34Cap. Alejandro Aguado
35Cap. Alejandro Aguado esq. Andres Chazarreta (Barrio Mariano Moreno)

LINEA 114 - Ramal Mariano Moreno · REGRESO

LINEA 114 - Ramal Mariano Moreno, sentido REGRESO
OrdenCalle o referencia
1Cap. Alejandro Aguado esq. Andres Chazarreta (Barrio Mariano Moreno)
2Andres Chazarreta
3Carlos Reutemann
4Dr. Octavio Corvalan
5Av. Solis
6Rotonda Av. Solis y Leopoldo Lugones
7Av. Solis
8Av. Aguirre
9Posadas
10Av. Belgrano
11Av. Rivadavia
12Av. Aguirre
13Guemes
14Santa Rosa
15Islas Malvinas
16Pablo VI
17Libertad
18Rotonda Virgen del Carmen
19Ruta Nac. Nø 64
20Juan Anchezar
21Av. Juan F. Borges
22Romualdo Gauna
23Jose B. Olaechea
24Juan Anchezar
2525 de Julio
2627 de Abril
27Av. Juan F. Borges
28Av. Juan F. Borges esq. Nicanor Salvatierra (Barrio Autonomia)

LINEA 114 - Ramal El Vinalar · IDA

LINEA 114 - Ramal El Vinalar, sentido IDA
OrdenCalle o referencia
1Av. Juan F. Borges esq. Nicanor Salvatierra (Barrio Autonomia)
2Av. Juan F. Borges
327 de Abril
425 de Julio
5Juan Anchezar
6Jose B. Olaechea
7Romualdo Gauna
8Av. Juan F. Borges
927 de Abril
10Ruta Nac. Nø 64
11Rotonda Virgen del Carmen
12Libertad
13Pablo VI
14Islas Malvinas
15Av. Aguirre
16Av. Rivadavia
17Av. Colon
18Alvarado
19Av. Belgrano
20Lamadrid
21Av. Colon
22Japon
23Av. Aguirre
24Av. Solis
25Rotonda Av. Solis y Leopoldo Lugones
26Ayrton Senna
27Dr. Nicolas Repetto
28Mar del Sur - Dr. Santiago Corvalan
29Dr. Santiago Corvalan esq. Los Pioneros (Barrio El Vinalar)

LINEA 114 - Ramal El Vinalar · REGRESO

LINEA 114 - Ramal El Vinalar, sentido REGRESO
OrdenCalle o referencia
1Dr. Santiago Corvalan esq. Los Pioneros (Barrio El Vinalar)
2Los Pioneros
3Dr. Tomas Lucio
4Av. Solis
5Rotonda Av. Solis y Leopoldo Lugones
6Av. Solis
7Av. Aguirre
8Posadas
9Av. Belgrano
10Av. Rivadavia
11Av. Aguirre
12Guemes
13Santa Rosa
14Islas Malvinas
15Pablo VI
16Libertad
17Rotonda Virgen del Carmen
18Ruta Nac. Nø 64
19Juan Anchezar
20Av. Juan F. Borges
21Romualdo Gauna
22Jose B. Olaechea
23Juan Anchezar
2425 de Julio
2527 de Abril
26Av. Juan F. Borges
27Av. Juan F. Borges esq. Nicanor Salvatierra (Barrio Autonomia)

LINEA 114 - Ramal Belen · IDA

LINEA 114 - Ramal Belen, sentido IDA
OrdenCalle o referencia
1Calle Publica esq. Calle Publica (paralela a calle Los Caminantes Barrio Gral. Paz)
2Calle Publica
3Rio Jordan
4Nazareth
5Jerico - Islas Malvinas
6Av. Aguirre
7Av. Rivadavia
8Av. Colon
9Alvarado
10Av. Belgrano
11Lamadrid
12Av. Moreno
13Av. Moreno esq. Posadas (Barrio Ramon Carrillo)

LINEA 114 - Ramal Belen · REGRESO

LINEA 114 - Ramal Belen, sentido REGRESO
OrdenCalle o referencia
1Av. Moreno esq. Posadas (barrio Ramon Carrillo)
2Posadas
3Av. Belgrano
4Av. Rivadavia
5Av. Aguirre
6Guemes
7Santa Rosa
8Islas Malvinas - Jerico
9Nazareth
10Rio Jordan
11Ayacucho
12Arequito
13Calle Publica
14Calle Publica esq. Calle Publica (paralela a calle Los Caminantes Barrio Gral Paz)

LINEA 15 - Ramal Gral. Paz · IDA

LINEA 15 - Ramal Gral. Paz, sentido IDA
OrdenCalle o referencia
1Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes)
2Av. Dr. Victor Yunes
3Av. Leopoldo Lugones
4Dr. Benjamin Zavalia
5Cap. Diego de Villarroel
6Pbtro. Jorge Beratz
7Av. Belgrano
8Santiago Palacios - Martin de Renteria
9Teleras Santiagueñas
10Teleras Santiagueñas esq. Gregorio Iramain (Plaza Julian y Benicio Diaz Barrio Huaico Hondo)

LINEA 15 - Ramal Gral. Paz · REGRESO

LINEA 15 - Ramal Gral. Paz, sentido REGRESO
OrdenCalle o referencia
1Teleras Santiagueñas esq. Gregorio Iramain (Plaza Julian y Benicio Diaz Barrio Huaico Hondo)
2Gregorio Iramain
3Antenor Alvazr
4Martin de Renteria - Santiago Palacios
5Av. Belgrano
6Pbtro. Jorge Beratz
7Cap. Diego de Villarroel
8Dr. Benjamin Zavalia
9Av. Leopoldo Lugones
10Av. Dr. Victor Yunes
11Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes)

LINEA 15 - Ramal Lomas del Golf · IDA

LINEA 15 - Ramal Lomas del Golf, sentido IDA
OrdenCalle o referencia
1Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes)
2Av. Dr. Victor Yunes
3Av. Leopoldo Lugones
4Dr. Benjamin Zavalia
5Cap. Diego de Villarroel
6Pbtro. Jorge Beratz
7Av. Belgrano
8Av. del Libertador
9Av. Núñez del Prado
10Aeropuerto Mal Paso
11Aeropuerto Mal Paso esq. Aeropuerto Vicecomodoro Angel Aragones (Barrio Aeropuerto)

LINEA 15 - Ramal Lomas del Golf · REGRESO

LINEA 15 - Ramal Lomas del Golf, sentido REGRESO
OrdenCalle o referencia
1Aeropuerto Mal Paso esq. Aeropuerto Vicecomodoro Angel Aragones (Barrio Aeropuerto)
2Aeropuerto Vicecomodoro Angel Aragones
3Comandante Espora
4Av. del Libertador
5Av. Belgrano
6Pbtro. Jorge Beratz
7Cap. Diego de Villarroel
8Dr. Benjamin Zavalia
9Av. Leopoldo Lugones
10Av. Dr. Victor Yunes
11Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes)

LINEA 15 - Ramal Fandet · IDA

LINEA 15 - Ramal Fandet, sentido IDA
OrdenCalle o referencia
1Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes)
2Av. Dr. Victor Yunes
3San Ezequiel Moreno
4Nicolino Locche
5Av. Ingenio Contreras
6Colectora Dr. Raul R. Alfonsin
7Av. Leopoldo Lugones
8Dr. Benjamin Zavalia
9Av. Ingenio Contreras
10Prof. Domingo Bravo
11Dr. Ramon S. Cardozo
12Pbtro. Jorge Beratz
13Av. Belgrano
14Uriarte
15Av. Colon
16Antenor Alvarez
17Antenor Alvarez esq. Av. Madre de Ciudades

LINEA 15 - Ramal Fandet · REGRESO

LINEA 15 - Ramal Fandet, sentido REGRESO
OrdenCalle o referencia
1Antenor Alvarez esq. Av. Madre de Ciudades
2Av. Madre de Ciudades - Av. Belgrano
3Pbtro. Jorge Beratz
4Dr. Ramon S. Cardozo
5Prof. Domingo Bravo
6Av. Ingenio Contreras
7Dr. Benjamin Zavalia
8Av. Leopoldo Lugones
9Colectora Dr. Raul R. Alfonsin
10Av. Ingenio Contreras
11Anibal Troilo
12San Ezequiel Moreno
13Av. Dr. Victor Yunes
14Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes)

LINEA 15 - Ramal Norte · IDA

LINEA 15 - Ramal Norte, sentido IDA
OrdenCalle o referencia
1Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes)
2Av. Dr. Victor Yunes
3San Ezequiel Moreno
4Nicolino Locche
5Av. Ingenio Contreras
6Colectora Dr. Raul R. Alfonsin
7Av. Leopoldo Lugones
8Dr. Benjamin Zavalia
9Av. Ingenio Contreras
10Prof. Domingo Bravo
11Dr. Ramon S. Cardozo
12Pbtro. Jorge Beratz
13Av. Belgrano
14Av. Madre de Ciudades
15Av. Madre de Ciudades esq. Antenor Alvarez

LINEA 15 - Ramal Norte · REGRESO

LINEA 15 - Ramal Norte, sentido REGRESO
OrdenCalle o referencia
1Av. Madre de Ciudades esq. Antenor Alvarez
2Antenor Alvarez
3Av. Belgrano
4Pbtro. Jorge Beratz
5Dr. Ramon S. Cardozo
6Prof. Domingo Bravo
7Av. Ingenio Contreras
8Dr. Benjamin Zavalia
9Av. Leopoldo Lugones
10Colectora Dr. Raul R. Alfonsin
11Av. Ingenio Contreras
12Anibal Troilo
13San Ezequiel Moreno
14Av. Dr. Victor Yunes
15Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes)

LINEA 116 - Ramal 750 Viviendas · IDA

LINEA 116 - Ramal 750 Viviendas, sentido IDA
OrdenCalle o referencia
1Juan Vucetich esq. Ayrton Senna (Barrio Siglo XXI)
2Ayrton Senna
3Raul Scalabrini Ortiz
4Humberto Carfi
5Juan Vucetich
6Julian Tardieu
7Victoria Ocampo
8Roque Carabajal
9Rosario Beltran Núñez
10Julian Tardieu
11Benjamin Arce
12Av. Leopoldo Lugones
13Colectora (N) Av. De Circunvalacion
14Av. Ingenio Contreras
15Av. Solis
16Av. Colon
17Suarez
18Av. Belgrano
19Rotonda Av. Belgrano y Leopoldo Lugones

LINEA 116 - Ramal 750 Viviendas · REGRESO

LINEA 116 - Ramal 750 Viviendas, sentido REGRESO
OrdenCalle o referencia
1Rotonda Av. Belgrano y Leopoldo Lugones
2Av. Belgrano
3Suarez
4Av. Colon
5Av. Solis
6Av. Ingenio Contreras
7Colectora (N) Av. De Circunvalacion
8Av. Leopoldo Lugones
9Colectora Dr. Raul R. Alfonsin
10Esteban Maradona
11Benjamin Arce
12Julian Tardieu
13Rosario Beltran Núñez
14Roque Carabajal
15Victoria Ocampo
16Julian Tardieu
17Juan Vucetich
18Esteban Maradona
19Dr. Franklin Moyano
20Ayrton Senna
21Ayrton Senna esq. Juan Vucetich (Barrio Siglo XXI)

LINEA 116 - Ramal Contreras · IDA

LINEA 116 - Ramal Contreras, sentido IDA
OrdenCalle o referencia
1Juan Vucetich esq. Ayrton Senna (Barrio Siglo XXI)
2Ayrton Senna
3Dr. Franklin Moyano
4Esteban Maradona
5Raul Scalabrini Ortiz
6Dr. Rene Favaloro
7Victoria Ocampo
8Av. Leopoldo Lugones
9Colectora (N) Av. De Circunvalacion
10Av. Ingenio Contreras
112 de Septiembre
12Av. Colon
13Dr. Luis Barrio
142 de Abril - Ecuador - San Lorenzo
1527 de Febrero
16Santa Fe
17Añoranzas
18Andres Chazarreta
19La Telesita
20Av. Colon
21Suarez
22Av. Belgrano
23Presbitero Gorriti
24Antenor Alvarez
25Alfonzo Quinzio
26Av. Colon
27Av. Belgrano
28Av. Madre de Ciudades
29Dr. Alfredo Palacios
30Dr. Alfredo Palacios esq. Elvio A. Avila (Barrio Cnel. Borges)

LINEA 116 - Ramal Contreras · REGRESO

LINEA 116 - Ramal Contreras, sentido REGRESO
OrdenCalle o referencia
1Dr. Alfredo Palacios esq. Elvio A. Avila (Barrio Cnel. Borges)
2Elvio A. Avila
3Sara E. Rigourd
4Blanca Irurzun
5Marta C. de Hamann
6Antenor Alvarez
7Av. Madre de Ciudades
8Av. Belgrano
9Av. Colon
10Alfonzo Quinzio
11Antenor Alvarez
12Av. Belgrano
13Suarez
14Av. Colon
15La Telesita
16Patrocinia Diaz
17Santa Fe
18Av. Solis
19Ecuador - 2 de Abril
20Dr. Luis Barrio
21Av. Colon
222 de Septiembre
23Av. Ingenio Contreras
24Colectora (N) Av. De Circunvalacion
25Av. Leopoldo Lugones
26Victoria Ocampo
27Jorge Luis Borges
28Raul Scalabrini Ortiz
29Ayrton Senna
30Ayrton Senna esq. Juan Vucetich (Barrio Siglo XXI)

LINEA 116 - Ramal El Vinalar · IDA

LINEA 116 - Ramal El Vinalar, sentido IDA
OrdenCalle o referencia
1Los Pioneros esq. Adelina Correa (Barrio El Vinalar)
2Adelina Correa
3Atamisqui
4Dr. Santiago Corvalan
5Av. Solis
6Rotonda Av. Solis y Leopoldo Lugones
7Av. Solis
8Av. Ingenio Contreras
92 de Septiembre
10Av. Colon
11Dr. Luis Barrio
122 de Abril - Ecuador - San Lorenzo
1327 de Febrero
14Santa Fe
15Añoranzas
16Andres Chazarreta
17La Telesita
18Av. Colon
19Suarez
20Av. Belgrano
21Presbitero Gorriti
22Antenor Alvarez
23Alfonzo Quinzio
24Av. Colon
25Av. Belgrano
26Av. Madre de Ciudades
27Dr. Alfredo Palacios
28Dr. Alfredo Palacios esq. Elvio A. Avila (Barrio Cnel. Borges)

LINEA 116 - Ramal El Vinalar · REGRESO

LINEA 116 - Ramal El Vinalar, sentido REGRESO
OrdenCalle o referencia
1Dr. Alfredo Palacios esq. Elvio A. Avila (Barrio Cnel. Borges)
2Elvio A. Avila
3Sara E. Rigourd
4Blanca Irurzun
5Marta C. de Hamann
6Antenor Alvarez
7Av. Madre de Ciudades
8Av. Belgrano
9Av. Colon
10Alfonzo Quinzio
11Antenor Alvarez
12Av. Belgrano
13Suarez
14Av. Colon
15La Telesita
16Patrocinia Diaz
17Santa Fe
18Av. Solis
19Ecuador - 2 de Abril
20Dr. Luis Barrio
21Av. Colon
222 de Septiembre
23Av. Ingenio Contreras
24Av. Solis
25Rotonda Av. Solis y Leopoldo Lugones
26Av. Solis
27Dr. Santiago Corvalan
28Atamisqui
29Adelina Correa
30Adelina Correa esq. Los Pioneros (Barrio El Vinalar)

LINEA 116 - Ramal J. D. de Solis · IDA

LINEA 116 - Ramal J. D. de Solis, sentido IDA
OrdenCalle o referencia
1Juan Vucetich esq. Ayrton Senna (Barrio Siglo XXI)
2Ayrton Senna
3Dr. Franklin Moyano
4Esteban Maradona
5Raul Scalabrini Ortiz
6Leonidas Espeche
7Victoria Ocampo
8Av. Leopoldo Lugones
9Colectora (N) Av. De Circunvalacion
10Av. Ingenio Contreras
11Av. Solis
12Av. Colon
13Suarez
14Av. Belgrano
15Presbitero Gorriti
16Antenor Alvarez
17Alfonzo Quinzio
18Av. Colon
19Av. Belgrano
20Av. Madre de Ciudades
21Dr. Alfredo Palacios
22Dr. Alfredo Palacios esq. Elvio A. Avila (Barrio Cnel. Borges)

LINEA 116 - Ramal J. D. de Solis · REGRESO

LINEA 116 - Ramal J. D. de Solis, sentido REGRESO
OrdenCalle o referencia
1Dr. Alfredo Palacios esq. Elvio A. Avila (Barrio Cnel. Borges)
2Elvio A. Avila
3Sara E. Rigourd
4Blanca Irurzun
5Marta C. de Hamann
6Antenor Alvarez
7Av. Madre de Ciudades
8Av. Belgrano
9Av. Colon
10Alfonzo Quinzio
11Antenor Alvarez
12Av. Belgrano
13Suarez
14Av. Colon
15Av. Solis
16Av. Ingenio Contreras
17Colectora (N) Av. De Circunvalacion
18Av. Leopoldo Lugones
19Benjamin Arce
20Ayrton Senna
21Atahualpa Yupanqui
22Leonidas Espeche
23Raul Scalabrini Ortiz
24Ayrton Senna
25Ayrton Senna esq. Juan Vucetich (Barrio Siglo XXI)

LINEA 119 · IDA

LINEA 119, sentido IDA
OrdenCalle o referencia
1Los Paraisos esq. El Vinal (Barrio Los Flores)
2El Vinal
3Av. Independencia
4Los Pinos - Manuel Alcorta
5Domingo Palacios
6Av. Solis
7Sargento Cabral
8Alfredo Latapie
9Dr. Jose D. Chazarreta
10Saint Germain
11Domingo Palacios
12Tomas Edison
13Jose F. L. Castiglione - Rio Grande
14Puerto Madryn
15Rio Grande
16Comodoro Rivadavia - Obispo Trejo y Sanabria
17Av. Belgrano
18Av. Rivadavia
19Av. Colon
20Antenor Alvarez
21Alfonzo Quinzio
22Av. Colon
23Av. Belgrano - Av. Madre de Ciudades
24Rotonda Av. Madre de Ciudades - Costanera Diego A. Maradona
25Av. Madre de Ciudades
26Aeropuerto Los Chañares
27Base Aerea El Chamical
28Colectora Av. Diego A. Maradona
29Colectora Av. Diego A. Maradona - Rotonda Av. Madre de Ciudades (Barrio Aeropuerto)

LINEA 119 · REGRESO

LINEA 119, sentido REGRESO
OrdenCalle o referencia
1Colectora Av. Diego A. Maradona - Rotonda Av. Madre de Ciudades (Barrio Aeropuerto)
2Av. Madre de Ciudades
3Hector D. Guzman
4Aeropuerto Cap. Vicente Almonacid
5Base Aerea El Palomar
6Base Aerea Argentina
7Aeropuerto Mal Paso
8Base Aerea El Chamical
9Aeropuerto Rincon de Los Sauces
10Aviador Rogelio Pita
11Aeropuerto Mal Paso
12Av. Madre de Ciudades - Av. Belgrano
13Av. Colon
14Alfonzo Quinzio
15Antenor Alvarez
16Av. Colon
17Alvarado
18Av. Belgrano
19Posadas - Rawson
20Rio Grande
21Ushuaia
22Rio Grande
23Juncal
24Republica de Siria
25Alfredo Latapie
26Sargento Cabral
27Av. Solis
28Domingo Palacios
29Manuel Alcorta - Los Pinos
30Av. Independencia
31El Vinal
32El Vinal esq. Los Paraisos (Barrio Los Flores)

LINEA 120 · IDA

LINEA 120, sentido IDA
OrdenCalle o referencia
1Av. Roca esq. Juan Herrera (Barrio Sargento Cabral)
2Av. Roca
3Av. Rivadavia
4Jujuy
5Juana M. Gorriti - P. P. Olaechea
6Urquiza
7Independencia
8Av. Solis
9Martin Lacarra
10Pedro F. Carol
11Calle 410
12Juan J. Diaz Gallo
13Jose Frias y Araujo
14Fary Mariano Perez
15Victor Alcorta
16Virgen de Guadalupe
17Av. Independencia
18El Vinal
19El Vinal esq. Los Olmos (Barrio Los Flores)

LINEA 120 · REGRESO

LINEA 120, sentido REGRESO
OrdenCalle o referencia
1Los Olmos esq. El Vinal (Barrio Los Flores)
2El Vinal
3Av. Independencia
4Virgen de Guadalupe
5Victor Alcorta
6Fary Mariano Perez
7Jose Frias y Araujo
8Juan J. Diaz Gallo
9Calle 410
10Pedro F. Carol
11Martin Lacarra - Buenos Aires
12Laprida
13Av. Francisco Viano
14Pueyrredon
15Buenos Aires
16Av. Alsina
17Av. Roca
18Av. Roca esq. Juan Herrera (Barrio Sargento Cabral)

LINEA 118 (Ramal Formosa) · IDA

LINEA 118 (Ramal Formosa), sentido IDA
OrdenCalle o referencia
1Maximiliano Castro esq. Los Caminantes (Barrio Gral. Paz)
2Los Caminantes
3Oncativo
4Formosa
5Av. Colon
6Maipu
7Av. Belgrano
8Pedro Leon Gallo
9Pedro de Rueda
10Libertad
11Rotonda Virgen del Carmen
12Ruta Nac. N° 64
13Guasayan esq. Dpto. Silipica (Barrio Villa del Carmen)

LINEA 118 (Ramal Formosa) · REGRESO

LINEA 118 (Ramal Formosa), sentido REGRESO
OrdenCalle o referencia
1Guasayan esq. Dpto. Silipica (Barrio Villa del Carmen)
2Dpto. Silipica
3Robles
4Dpto. Silipica
5Dpto. Alberdi
6Dpto. Copo
7Arraga
8Dpto. Figueroa
9San Marcos
10Dpto. Silipica
11Dpto. Aguirre
12Colectora Dr. Raul R. Alfonsin
13Dpto. San Martin
14Av. de Circunvalacion Dr. Raul R. Alfonsin
15La Rioja
16Colectora Circunvalacion
17Libertad
18Antonio Tula Toloza
19Pedro Leon Gallo
20Av. Colon
21Congreso
22Av. Belgrano
23Rivadavia
24Av. Colon
25Formosa
26Oncativo,Alta Gracia
27Maximiliano Castro
28Maximiliano Castro esq. Los Caminantes (Barrio Gral. Paz)

LINEA 118 (Ramal Añatuya) · IDA

LINEA 118 (Ramal Añatuya), sentido IDA
OrdenCalle o referencia
1Maximiliano Castro esq. Los Caminantes (Barrio Gral. Paz)
2Los Caminantes
3Oncativo
4Arequito
5Juan B. Justo
6Añatuya
7Av. del Libertador
8Antenor Alvarez
9Av. Aguirre
10Formosa
11Av. Colon
12Maipu
13Av. Belgrano
14Pedro Leon Gallo
15Pedro de Rueda
16Libertad
17Rotonda Virgen del Carmen
18Ruta Nac. N° 64
19Guasayan esq. Dpto. Silipica (Barrio Villa del Carmen)

LINEA 118 (Ramal Añatuya) · REGRESO

LINEA 118 (Ramal Añatuya), sentido REGRESO
OrdenCalle o referencia
1Guasayan esq. Dpto. Silipica (Barrio Villa del Carmen)
2Dpto. Silipica
3Robles
4Dpto. Silipica
5Dpto. Alberdi
6Dpto. Copo
7Arraga
8Dpto. Figueroa
9San Marcos
10Dpto. Silipica
11Dpto. Aguirre
12Colectora Dr. Raul R. Alfonsin
13Dpto. San Martin
14Av. de Circunvalacion Dr. Raul R. Alfonsin
15La Rioja
16Colectora Circunvalacion
17Libertad
18Antonio Tula Toloza
19Pedro Leon Gallo
20Av. Colon
21Congreso
22Av. Belgrano
23Rivadavia
24Av. Colon
25Formosa
26Av. Aguirre
27Antenor Alvarez
28Av.del Libertador
29Añatuya
30Oncativo
31Alta Gracia
32Maximiliano Castro
33Maximiliano Castro esq. Los Caminantes (Barrio Gral. Paz)

LINEA 120 (Ramal Los Flores) · IDA

LINEA 120 (Ramal Los Flores), sentido IDA
OrdenCalle o referencia
1El Vinal esq. Los Olmos (Barrio Los Flores)
2El Vinal
3Puerto Darwin (Calzada Norte)
4Alberto E. Gomez
5Isla Gran Malvina
6Isla Soledad
7Puerto Darwin (Calzada Norte)
8Av. Independencia
9Virgen de Guadalupe
10Dr. Victor Alcorta
11Fray Mariano Perez
12Jose Frias y Araujo
13Juan Jose Diaz Gallo
143 de Agosto de 1816
15Pedro Fco. Carol
16Martin Lacarra
17Buenos Aires
18Francisco Viano
19Pueyrredon
20Av. Alsina
21Av. Roca
22Av. Rivadavia
23Av. Belgrano
24Saenz Peña
25Av. Aguirre
26Libertad
27Rotonda Villa del Carmen
28Av. Circunvalacion Dr. Raul R. Alfonsin
29Dpto. San Martin
30Colectora Av. Circunvalacion
31Colectora Av. Circunvalacion y Lavalle (Barrio Nestor Kirchner)

LINEA 120 (Ramal Los Flores) · REGRESO

LINEA 120 (Ramal Los Flores), sentido REGRESO
OrdenCalle o referencia
1Colectora Av. Circunvalacion y Lavalle (Barrio Nestor Kirchner)
2Lavalle
3Quimili
4Dr. David Waisman
5Dpto. Mitre
6Lavalle
7Dpto. Guasayan
8San Marcos
9Dpto. Banda
10Dr. David Waisman
11Dpto. Silipica, San Marcos
12Dpto. Figueroa
13Arraga
14Dpto. Rio Hondo
15Choya
16Dpto. Banda
17Ruta. Nac. Nº 64
18Rotonda Virgen del Valle
19Libertad
20Av. Belgrano
21Jujuy
22Juana Manuela Gorriti
23Pedro Pablo Olaechea
24Urquiza
25Av. Independencia
26Av. Solis
27Cap. Antonio Taboada
28Pedro Fco. Carol
293 de Agosto de 1816
30Juan Jose Diaz Gallo
31Jose Frias y Araujo
32Fray Mariano Perez
33Dr. Victor Alcorta
34Virgen de Guadalupe
35Av. Independencia
36Puerto Darwin (Calzada Norte)
37Alberto E. Gomez
38Isla Gran Malvina
39Isla Soledad
40Puerto Darwin (Calzada Norte)
41El Vinal
42El Vinal esq. Los Olmos (Barrio Los Flores)

Linea 120 (Ramal La Costa) · IDA

Linea 120 (Ramal La Costa), sentido IDA
OrdenCalle o referencia
1Rio Salado esq. Calle sin Nombre (Barrio La Costa)
2Calle sin Nombre
3Rio Albigasta
4Calle sin Nombre
5Rio Horcones
6Calle sin Nombre
7Rio Salado
8Boulevard Dique El Cadillal
9Boulevard Dique Frontal
10Calle sin Nombre
11Dique Figueroa
12Juan Jose Diaz Gallo
13Calle 409
14Pedro Francisco Carol
15Calle 406
16Ceferino Namuncura
17Buenos Aires
18Francisco Viano
19Pueyrredon
20Buenos Aires
21Alsina
22Av. Roca
23Av. Roca y Av. Nuñez del Padro (Barrio Sargento Cabral)

Linea 120 (Ramal La Costa) · REGRESO

Linea 120 (Ramal La Costa), sentido REGRESO
OrdenCalle o referencia
1Av. Roca y Av. Nuñez del Prado (Barrio Sargento Cabral)
2Av. Roca
3Av. Rivadavia
4Tucuman
5Jujuy
6Juana M. Gorriti
7Olaechea
8Urquiza
9Independencia
10Martin Fierro
11Jose Hilario Carol
12Ceferino Namuncura
13Calle 406
14Pedro Francisco Carol
15Calle 409
16Juan Jose Diaz Gallo
17Dique Figueroa
18Calle sin Nombre
19Boulevard Dique Frontal
20Rio Salado
21Calle sin Nombre
22Rio Horcones
23Calle sin Nombre
24Rio Albigasta
25Calle sin Nombre
26Rio Salado
27Rio Salado esq. Calle sin Nombre (Barrio La Costa)

Una calle puede aparecer más de una vez cuando la fuente la repite dentro del trayecto. No interpretamos esas repeticiones como frecuencia ni como parada. Confirmá cambios operativos con la Municipalidad o la empresa.

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