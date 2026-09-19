Recorridos de colectivos en Santiago Capital: líneas, ramales, ida y regreso

Servicios · Santiago Capital Recorridos de colectivos por línea, ramal y sentido Consultá las calles y referencias del recorrido oficial. El orden reproduce la publicación municipal.

Línea o ramal Todas LINEA 110 LINEA 112 LINEA 114 - Ramal Mariano Moreno LINEA 114 - Ramal El Vinalar LINEA 114 - Ramal Belen LINEA 15 - Ramal Gral. Paz LINEA 15 - Ramal Lomas del Golf LINEA 15 - Ramal Fandet LINEA 15 - Ramal Norte LINEA 116 - Ramal 750 Viviendas LINEA 116 - Ramal Contreras LINEA 116 - Ramal El Vinalar LINEA 116 - Ramal J. D. de Solis LINEA 119 LINEA 120 LINEA 118 (Ramal Formosa) LINEA 118 (Ramal Añatuya) LINEA 120 (Ramal Los Flores) Linea 120 (Ramal La Costa) Sentido Ida y regreso IDA REGRESO Buscar calle o referencia Limpiar filtros

LINEA 110 · IDA LINEA 110, sentido IDA Orden Calle o referencia 1 Sara E. Rigourd esq. Ing Jose A. Raed (Barrio Borges) 2 Sara E. Rigourd 3 Nicolas S. Gennero 4 Castañeda de la Vega 5 Elvio A. Avila 6 Monte Caseros - Teodora S. de Roldan - Lazaro Soria 7 Av. Belgrano 8 Lamadrid 9 Av. Colon 10 Alsina 11 Gregoria Matorras 12 Lavalle 13 Santa Clara 14 Lamadrid 15 Santo Tomas 16 Lavalle 17 San Martin de Porres 18 Santa Rosa 19 Dr. Tomas E. Lucio 20 Posadas 21 Posadas esq. San Jose de Calazans (Plaza Ntra. del Rosario Barrio Santa Lucia)) LINEA 110 · REGRESO LINEA 110, sentido REGRESO Orden Calle o referencia 1 Posadas esq. San Jose de Calazans (Plaza Ntra. del Rosario Barrio Santa Lucia) 2 Posadas 3 Ayrton Senna 4 Lavalle 5 Gregoria Matorras 6 Alsina 7 Av. Colon 8 Posadas 9 Av. Belgrano 10 Lazaro Soria - Teodora S. de Roldan - Monte Caseros 11 Elvio A. Avila 12 Manuel Frias 13 Nicolas S. Gennero 14 Sara E. Rigourd 15 Antonio de la Cruz Palomino 16 Jorge W. Abalos 17 Ing. Jose A. Raed 18 Ing. Jose A. Raed esq. Sara E. Rigourd (Barrio Borges) LINEA 112 · IDA LINEA 112, sentido IDA Orden Calle o referencia 1 Av. Juan F. Borges esq. Dr. Alejandro Gancedo (Barrio Autonomia) 2 Dr. Alejandro Gancedo 3 Mariano Santillan 4 Mariano Maciel 5 25 de Julio 6 Juan Anchezar 7 Jose B. Olaechea 8 Romualdo Gauna 9 Av. Juan F. Borges 10 27 de Abril 11 Ruta Nac. Nø 64 12 Rotonda Virgen del Carmen 13 Libertad 14 Av. Belgrano 15 Jujuy 16 Juana M. Gorriti 17 Pedro P. Olaechea 18 Alsina 19 Dalmacio Velez Sarsfield 20 3 de Febrero 21 Av. Independencia 22 Pueyrredon 23 Av. Belgrano 24 Juncal 25 Solano de Paz 26 Av. Solis 27 Lic. Fernando B. de Zamora 28 Gob. Jose Lami Vieyra 29 Monte Kent 30 Sor Ana M. Bravo Hernandez 31 Calle Publica 32 Calle Publica esq. Gob. Jose Lami Vieyra (Barrio Alte. Brown) LINEA 112 · REGRESO LINEA 112, sentido REGRESO Orden Calle o referencia 1 Calle Publica esq. Gob. Jose Lami Vieyra (Barrio Alte. Brown) 2 Gob. Jose Lami Vieyra 3 Lic. Fernando B. de Zamora 4 Av. Solis 5 Jose F. L. Castiglione 6 Gral. Manuel Savio 7 Av. Belgrano 8 Alsina 9 Dalmacio Velez Sarsfield 10 3 de Febrero 11 Av. Roca 12 Av. Rivadavia 13 Av. Saenz Peña 14 Av. Aguirre 15 Libertad 16 Rotonda Virgen del Carmen 17 Ruta Nac. Nø 64 18 27 de Abril 19 Av. Juan F. Borges 20 Av. Juan F. Borges esq. Dr. Alejandro Gancedo (Barrio Autonomia) LINEA 114 - Ramal Mariano Moreno · IDA LINEA 114 - Ramal Mariano Moreno, sentido IDA Orden Calle o referencia 1 Av. Juan F. Borges esq. Nicanor Salvatierra (Barrio Autonomia) 2 Av. Juan F. Borges 3 27 de Abril 4 25 de Julio 5 Juan Anchezar 6 Jose B. Olaechea 7 Romualdo Gauna 8 Av. Juan F. Borges 9 27 de Abril 10 Ruta Nac. Nø 64 11 Rotonda Virgen del Carmen 12 Libertad 13 Pablo VI 14 Islas Malvinas 15 Av. Aguirre 16 Av. Rivadavia 17 Av. Colon 18 Alvarado 19 Av. Belgrano 20 Lamadrid 21 Av. Colon 22 Japon 23 Av. Aguirre 24 Av. Solis 25 Dr. Octavio Corvalan 26 Carlos Reutemann 27 Andres Chazarreta 28 Cap. Alejandro Aguado 29 Bailon y Luis Peralta Luna 30 Cap. Alejandro Aguado 31 Suarez 32 Av. del Trabajo 33 Pedro Contreras 34 Cap. Alejandro Aguado 35 Cap. Alejandro Aguado esq. Andres Chazarreta (Barrio Mariano Moreno) LINEA 114 - Ramal Mariano Moreno · REGRESO LINEA 114 - Ramal Mariano Moreno, sentido REGRESO Orden Calle o referencia 1 Cap. Alejandro Aguado esq. Andres Chazarreta (Barrio Mariano Moreno) 2 Andres Chazarreta 3 Carlos Reutemann 4 Dr. Octavio Corvalan 5 Av. Solis 6 Rotonda Av. Solis y Leopoldo Lugones 7 Av. Solis 8 Av. Aguirre 9 Posadas 10 Av. Belgrano 11 Av. Rivadavia 12 Av. Aguirre 13 Guemes 14 Santa Rosa 15 Islas Malvinas 16 Pablo VI 17 Libertad 18 Rotonda Virgen del Carmen 19 Ruta Nac. Nø 64 20 Juan Anchezar 21 Av. Juan F. Borges 22 Romualdo Gauna 23 Jose B. Olaechea 24 Juan Anchezar 25 25 de Julio 26 27 de Abril 27 Av. Juan F. Borges 28 Av. Juan F. Borges esq. Nicanor Salvatierra (Barrio Autonomia) LINEA 114 - Ramal El Vinalar · IDA LINEA 114 - Ramal El Vinalar, sentido IDA Orden Calle o referencia 1 Av. Juan F. Borges esq. Nicanor Salvatierra (Barrio Autonomia) 2 Av. Juan F. Borges 3 27 de Abril 4 25 de Julio 5 Juan Anchezar 6 Jose B. Olaechea 7 Romualdo Gauna 8 Av. Juan F. Borges 9 27 de Abril 10 Ruta Nac. Nø 64 11 Rotonda Virgen del Carmen 12 Libertad 13 Pablo VI 14 Islas Malvinas 15 Av. Aguirre 16 Av. Rivadavia 17 Av. Colon 18 Alvarado 19 Av. Belgrano 20 Lamadrid 21 Av. Colon 22 Japon 23 Av. Aguirre 24 Av. Solis 25 Rotonda Av. Solis y Leopoldo Lugones 26 Ayrton Senna 27 Dr. Nicolas Repetto 28 Mar del Sur - Dr. Santiago Corvalan 29 Dr. Santiago Corvalan esq. Los Pioneros (Barrio El Vinalar) LINEA 114 - Ramal El Vinalar · REGRESO LINEA 114 - Ramal El Vinalar, sentido REGRESO Orden Calle o referencia 1 Dr. Santiago Corvalan esq. Los Pioneros (Barrio El Vinalar) 2 Los Pioneros 3 Dr. Tomas Lucio 4 Av. Solis 5 Rotonda Av. Solis y Leopoldo Lugones 6 Av. Solis 7 Av. Aguirre 8 Posadas 9 Av. Belgrano 10 Av. Rivadavia 11 Av. Aguirre 12 Guemes 13 Santa Rosa 14 Islas Malvinas 15 Pablo VI 16 Libertad 17 Rotonda Virgen del Carmen 18 Ruta Nac. Nø 64 19 Juan Anchezar 20 Av. Juan F. Borges 21 Romualdo Gauna 22 Jose B. Olaechea 23 Juan Anchezar 24 25 de Julio 25 27 de Abril 26 Av. Juan F. Borges 27 Av. Juan F. Borges esq. Nicanor Salvatierra (Barrio Autonomia) LINEA 114 - Ramal Belen · IDA LINEA 114 - Ramal Belen, sentido IDA Orden Calle o referencia 1 Calle Publica esq. Calle Publica (paralela a calle Los Caminantes Barrio Gral. Paz) 2 Calle Publica 3 Rio Jordan 4 Nazareth 5 Jerico - Islas Malvinas 6 Av. Aguirre 7 Av. Rivadavia 8 Av. Colon 9 Alvarado 10 Av. Belgrano 11 Lamadrid 12 Av. Moreno 13 Av. Moreno esq. Posadas (Barrio Ramon Carrillo) LINEA 114 - Ramal Belen · REGRESO LINEA 114 - Ramal Belen, sentido REGRESO Orden Calle o referencia 1 Av. Moreno esq. Posadas (barrio Ramon Carrillo) 2 Posadas 3 Av. Belgrano 4 Av. Rivadavia 5 Av. Aguirre 6 Guemes 7 Santa Rosa 8 Islas Malvinas - Jerico 9 Nazareth 10 Rio Jordan 11 Ayacucho 12 Arequito 13 Calle Publica 14 Calle Publica esq. Calle Publica (paralela a calle Los Caminantes Barrio Gral Paz) LINEA 15 - Ramal Gral. Paz · IDA LINEA 15 - Ramal Gral. Paz, sentido IDA Orden Calle o referencia 1 Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes) 2 Av. Dr. Victor Yunes 3 Av. Leopoldo Lugones 4 Dr. Benjamin Zavalia 5 Cap. Diego de Villarroel 6 Pbtro. Jorge Beratz 7 Av. Belgrano 8 Santiago Palacios - Martin de Renteria 9 Teleras Santiagueñas 10 Teleras Santiagueñas esq. Gregorio Iramain (Plaza Julian y Benicio Diaz Barrio Huaico Hondo) LINEA 15 - Ramal Gral. Paz · REGRESO LINEA 15 - Ramal Gral. Paz, sentido REGRESO Orden Calle o referencia 1 Teleras Santiagueñas esq. Gregorio Iramain (Plaza Julian y Benicio Diaz Barrio Huaico Hondo) 2 Gregorio Iramain 3 Antenor Alvazr 4 Martin de Renteria - Santiago Palacios 5 Av. Belgrano 6 Pbtro. Jorge Beratz 7 Cap. Diego de Villarroel 8 Dr. Benjamin Zavalia 9 Av. Leopoldo Lugones 10 Av. Dr. Victor Yunes 11 Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes) LINEA 15 - Ramal Lomas del Golf · IDA LINEA 15 - Ramal Lomas del Golf, sentido IDA Orden Calle o referencia 1 Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes) 2 Av. Dr. Victor Yunes 3 Av. Leopoldo Lugones 4 Dr. Benjamin Zavalia 5 Cap. Diego de Villarroel 6 Pbtro. Jorge Beratz 7 Av. Belgrano 8 Av. del Libertador 9 Av. Núñez del Prado 10 Aeropuerto Mal Paso 11 Aeropuerto Mal Paso esq. Aeropuerto Vicecomodoro Angel Aragones (Barrio Aeropuerto) LINEA 15 - Ramal Lomas del Golf · REGRESO LINEA 15 - Ramal Lomas del Golf, sentido REGRESO Orden Calle o referencia 1 Aeropuerto Mal Paso esq. Aeropuerto Vicecomodoro Angel Aragones (Barrio Aeropuerto) 2 Aeropuerto Vicecomodoro Angel Aragones 3 Comandante Espora 4 Av. del Libertador 5 Av. Belgrano 6 Pbtro. Jorge Beratz 7 Cap. Diego de Villarroel 8 Dr. Benjamin Zavalia 9 Av. Leopoldo Lugones 10 Av. Dr. Victor Yunes 11 Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes) LINEA 15 - Ramal Fandet · IDA LINEA 15 - Ramal Fandet, sentido IDA Orden Calle o referencia 1 Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes) 2 Av. Dr. Victor Yunes 3 San Ezequiel Moreno 4 Nicolino Locche 5 Av. Ingenio Contreras 6 Colectora Dr. Raul R. Alfonsin 7 Av. Leopoldo Lugones 8 Dr. Benjamin Zavalia 9 Av. Ingenio Contreras 10 Prof. Domingo Bravo 11 Dr. Ramon S. Cardozo 12 Pbtro. Jorge Beratz 13 Av. Belgrano 14 Uriarte 15 Av. Colon 16 Antenor Alvarez 17 Antenor Alvarez esq. Av. Madre de Ciudades LINEA 15 - Ramal Fandet · REGRESO LINEA 15 - Ramal Fandet, sentido REGRESO Orden Calle o referencia 1 Antenor Alvarez esq. Av. Madre de Ciudades 2 Av. Madre de Ciudades - Av. Belgrano 3 Pbtro. Jorge Beratz 4 Dr. Ramon S. Cardozo 5 Prof. Domingo Bravo 6 Av. Ingenio Contreras 7 Dr. Benjamin Zavalia 8 Av. Leopoldo Lugones 9 Colectora Dr. Raul R. Alfonsin 10 Av. Ingenio Contreras 11 Anibal Troilo 12 San Ezequiel Moreno 13 Av. Dr. Victor Yunes 14 Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes) LINEA 15 - Ramal Norte · IDA LINEA 15 - Ramal Norte, sentido IDA Orden Calle o referencia 1 Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes) 2 Av. Dr. Victor Yunes 3 San Ezequiel Moreno 4 Nicolino Locche 5 Av. Ingenio Contreras 6 Colectora Dr. Raul R. Alfonsin 7 Av. Leopoldo Lugones 8 Dr. Benjamin Zavalia 9 Av. Ingenio Contreras 10 Prof. Domingo Bravo 11 Dr. Ramon S. Cardozo 12 Pbtro. Jorge Beratz 13 Av. Belgrano 14 Av. Madre de Ciudades 15 Av. Madre de Ciudades esq. Antenor Alvarez LINEA 15 - Ramal Norte · REGRESO LINEA 15 - Ramal Norte, sentido REGRESO Orden Calle o referencia 1 Av. Madre de Ciudades esq. Antenor Alvarez 2 Antenor Alvarez 3 Av. Belgrano 4 Pbtro. Jorge Beratz 5 Dr. Ramon S. Cardozo 6 Prof. Domingo Bravo 7 Av. Ingenio Contreras 8 Dr. Benjamin Zavalia 9 Av. Leopoldo Lugones 10 Colectora Dr. Raul R. Alfonsin 11 Av. Ingenio Contreras 12 Anibal Troilo 13 San Ezequiel Moreno 14 Av. Dr. Victor Yunes 15 Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes) LINEA 116 - Ramal 750 Viviendas · IDA LINEA 116 - Ramal 750 Viviendas, sentido IDA Orden Calle o referencia 1 Juan Vucetich esq. Ayrton Senna (Barrio Siglo XXI) 2 Ayrton Senna 3 Raul Scalabrini Ortiz 4 Humberto Carfi 5 Juan Vucetich 6 Julian Tardieu 7 Victoria Ocampo 8 Roque Carabajal 9 Rosario Beltran Núñez 10 Julian Tardieu 11 Benjamin Arce 12 Av. Leopoldo Lugones 13 Colectora (N) Av. De Circunvalacion 14 Av. Ingenio Contreras 15 Av. Solis 16 Av. Colon 17 Suarez 18 Av. Belgrano 19 Rotonda Av. Belgrano y Leopoldo Lugones LINEA 116 - Ramal 750 Viviendas · REGRESO LINEA 116 - Ramal 750 Viviendas, sentido REGRESO Orden Calle o referencia 1 Rotonda Av. Belgrano y Leopoldo Lugones 2 Av. Belgrano 3 Suarez 4 Av. Colon 5 Av. Solis 6 Av. Ingenio Contreras 7 Colectora (N) Av. De Circunvalacion 8 Av. Leopoldo Lugones 9 Colectora Dr. Raul R. Alfonsin 10 Esteban Maradona 11 Benjamin Arce 12 Julian Tardieu 13 Rosario Beltran Núñez 14 Roque Carabajal 15 Victoria Ocampo 16 Julian Tardieu 17 Juan Vucetich 18 Esteban Maradona 19 Dr. Franklin Moyano 20 Ayrton Senna 21 Ayrton Senna esq. Juan Vucetich (Barrio Siglo XXI) LINEA 116 - Ramal Contreras · IDA LINEA 116 - Ramal Contreras, sentido IDA Orden Calle o referencia 1 Juan Vucetich esq. Ayrton Senna (Barrio Siglo XXI) 2 Ayrton Senna 3 Dr. Franklin Moyano 4 Esteban Maradona 5 Raul Scalabrini Ortiz 6 Dr. Rene Favaloro 7 Victoria Ocampo 8 Av. Leopoldo Lugones 9 Colectora (N) Av. De Circunvalacion 10 Av. Ingenio Contreras 11 2 de Septiembre 12 Av. Colon 13 Dr. Luis Barrio 14 2 de Abril - Ecuador - San Lorenzo 15 27 de Febrero 16 Santa Fe 17 Añoranzas 18 Andres Chazarreta 19 La Telesita 20 Av. Colon 21 Suarez 22 Av. Belgrano 23 Presbitero Gorriti 24 Antenor Alvarez 25 Alfonzo Quinzio 26 Av. Colon 27 Av. Belgrano 28 Av. Madre de Ciudades 29 Dr. Alfredo Palacios 30 Dr. Alfredo Palacios esq. Elvio A. Avila (Barrio Cnel. Borges) LINEA 116 - Ramal Contreras · REGRESO LINEA 116 - Ramal Contreras, sentido REGRESO Orden Calle o referencia 1 Dr. Alfredo Palacios esq. Elvio A. Avila (Barrio Cnel. Borges) 2 Elvio A. Avila 3 Sara E. Rigourd 4 Blanca Irurzun 5 Marta C. de Hamann 6 Antenor Alvarez 7 Av. Madre de Ciudades 8 Av. Belgrano 9 Av. Colon 10 Alfonzo Quinzio 11 Antenor Alvarez 12 Av. Belgrano 13 Suarez 14 Av. Colon 15 La Telesita 16 Patrocinia Diaz 17 Santa Fe 18 Av. Solis 19 Ecuador - 2 de Abril 20 Dr. Luis Barrio 21 Av. Colon 22 2 de Septiembre 23 Av. Ingenio Contreras 24 Colectora (N) Av. De Circunvalacion 25 Av. Leopoldo Lugones 26 Victoria Ocampo 27 Jorge Luis Borges 28 Raul Scalabrini Ortiz 29 Ayrton Senna 30 Ayrton Senna esq. Juan Vucetich (Barrio Siglo XXI) LINEA 116 - Ramal El Vinalar · IDA LINEA 116 - Ramal El Vinalar, sentido IDA Orden Calle o referencia 1 Los Pioneros esq. Adelina Correa (Barrio El Vinalar) 2 Adelina Correa 3 Atamisqui 4 Dr. Santiago Corvalan 5 Av. Solis 6 Rotonda Av. Solis y Leopoldo Lugones 7 Av. Solis 8 Av. Ingenio Contreras 9 2 de Septiembre 10 Av. Colon 11 Dr. Luis Barrio 12 2 de Abril - Ecuador - San Lorenzo 13 27 de Febrero 14 Santa Fe 15 Añoranzas 16 Andres Chazarreta 17 La Telesita 18 Av. Colon 19 Suarez 20 Av. Belgrano 21 Presbitero Gorriti 22 Antenor Alvarez 23 Alfonzo Quinzio 24 Av. Colon 25 Av. Belgrano 26 Av. Madre de Ciudades 27 Dr. Alfredo Palacios 28 Dr. Alfredo Palacios esq. Elvio A. Avila (Barrio Cnel. Borges) LINEA 116 - Ramal El Vinalar · REGRESO LINEA 116 - Ramal El Vinalar, sentido REGRESO Orden Calle o referencia 1 Dr. Alfredo Palacios esq. Elvio A. Avila (Barrio Cnel. Borges) 2 Elvio A. Avila 3 Sara E. Rigourd 4 Blanca Irurzun 5 Marta C. de Hamann 6 Antenor Alvarez 7 Av. Madre de Ciudades 8 Av. Belgrano 9 Av. Colon 10 Alfonzo Quinzio 11 Antenor Alvarez 12 Av. Belgrano 13 Suarez 14 Av. Colon 15 La Telesita 16 Patrocinia Diaz 17 Santa Fe 18 Av. Solis 19 Ecuador - 2 de Abril 20 Dr. Luis Barrio 21 Av. Colon 22 2 de Septiembre 23 Av. Ingenio Contreras 24 Av. Solis 25 Rotonda Av. Solis y Leopoldo Lugones 26 Av. Solis 27 Dr. Santiago Corvalan 28 Atamisqui 29 Adelina Correa 30 Adelina Correa esq. Los Pioneros (Barrio El Vinalar) LINEA 116 - Ramal J. D. de Solis · IDA LINEA 116 - Ramal J. D. de Solis, sentido IDA Orden Calle o referencia 1 Juan Vucetich esq. Ayrton Senna (Barrio Siglo XXI) 2 Ayrton Senna 3 Dr. Franklin Moyano 4 Esteban Maradona 5 Raul Scalabrini Ortiz 6 Leonidas Espeche 7 Victoria Ocampo 8 Av. Leopoldo Lugones 9 Colectora (N) Av. De Circunvalacion 10 Av. Ingenio Contreras 11 Av. Solis 12 Av. Colon 13 Suarez 14 Av. Belgrano 15 Presbitero Gorriti 16 Antenor Alvarez 17 Alfonzo Quinzio 18 Av. Colon 19 Av. Belgrano 20 Av. Madre de Ciudades 21 Dr. Alfredo Palacios 22 Dr. Alfredo Palacios esq. Elvio A. Avila (Barrio Cnel. Borges) LINEA 116 - Ramal J. D. de Solis · REGRESO LINEA 116 - Ramal J. D. de Solis, sentido REGRESO Orden Calle o referencia 1 Dr. Alfredo Palacios esq. Elvio A. Avila (Barrio Cnel. Borges) 2 Elvio A. Avila 3 Sara E. Rigourd 4 Blanca Irurzun 5 Marta C. de Hamann 6 Antenor Alvarez 7 Av. Madre de Ciudades 8 Av. Belgrano 9 Av. Colon 10 Alfonzo Quinzio 11 Antenor Alvarez 12 Av. Belgrano 13 Suarez 14 Av. Colon 15 Av. Solis 16 Av. Ingenio Contreras 17 Colectora (N) Av. De Circunvalacion 18 Av. Leopoldo Lugones 19 Benjamin Arce 20 Ayrton Senna 21 Atahualpa Yupanqui 22 Leonidas Espeche 23 Raul Scalabrini Ortiz 24 Ayrton Senna 25 Ayrton Senna esq. Juan Vucetich (Barrio Siglo XXI) LINEA 119 · IDA LINEA 119, sentido IDA Orden Calle o referencia 1 Los Paraisos esq. El Vinal (Barrio Los Flores) 2 El Vinal 3 Av. Independencia 4 Los Pinos - Manuel Alcorta 5 Domingo Palacios 6 Av. Solis 7 Sargento Cabral 8 Alfredo Latapie 9 Dr. Jose D. Chazarreta 10 Saint Germain 11 Domingo Palacios 12 Tomas Edison 13 Jose F. L. Castiglione - Rio Grande 14 Puerto Madryn 15 Rio Grande 16 Comodoro Rivadavia - Obispo Trejo y Sanabria 17 Av. Belgrano 18 Av. Rivadavia 19 Av. Colon 20 Antenor Alvarez 21 Alfonzo Quinzio 22 Av. Colon 23 Av. Belgrano - Av. Madre de Ciudades 24 Rotonda Av. Madre de Ciudades - Costanera Diego A. Maradona 25 Av. Madre de Ciudades 26 Aeropuerto Los Chañares 27 Base Aerea El Chamical 28 Colectora Av. Diego A. Maradona 29 Colectora Av. Diego A. Maradona - Rotonda Av. Madre de Ciudades (Barrio Aeropuerto) LINEA 119 · REGRESO LINEA 119, sentido REGRESO Orden Calle o referencia 1 Colectora Av. Diego A. Maradona - Rotonda Av. Madre de Ciudades (Barrio Aeropuerto) 2 Av. Madre de Ciudades 3 Hector D. Guzman 4 Aeropuerto Cap. Vicente Almonacid 5 Base Aerea El Palomar 6 Base Aerea Argentina 7 Aeropuerto Mal Paso 8 Base Aerea El Chamical 9 Aeropuerto Rincon de Los Sauces 10 Aviador Rogelio Pita 11 Aeropuerto Mal Paso 12 Av. Madre de Ciudades - Av. Belgrano 13 Av. Colon 14 Alfonzo Quinzio 15 Antenor Alvarez 16 Av. Colon 17 Alvarado 18 Av. Belgrano 19 Posadas - Rawson 20 Rio Grande 21 Ushuaia 22 Rio Grande 23 Juncal 24 Republica de Siria 25 Alfredo Latapie 26 Sargento Cabral 27 Av. Solis 28 Domingo Palacios 29 Manuel Alcorta - Los Pinos 30 Av. Independencia 31 El Vinal 32 El Vinal esq. Los Paraisos (Barrio Los Flores) LINEA 120 · IDA LINEA 120, sentido IDA Orden Calle o referencia 1 Av. Roca esq. Juan Herrera (Barrio Sargento Cabral) 2 Av. Roca 3 Av. Rivadavia 4 Jujuy 5 Juana M. Gorriti - P. P. Olaechea 6 Urquiza 7 Independencia 8 Av. Solis 9 Martin Lacarra 10 Pedro F. Carol 11 Calle 410 12 Juan J. Diaz Gallo 13 Jose Frias y Araujo 14 Fary Mariano Perez 15 Victor Alcorta 16 Virgen de Guadalupe 17 Av. Independencia 18 El Vinal 19 El Vinal esq. Los Olmos (Barrio Los Flores) LINEA 120 · REGRESO LINEA 120, sentido REGRESO Orden Calle o referencia 1 Los Olmos esq. El Vinal (Barrio Los Flores) 2 El Vinal 3 Av. Independencia 4 Virgen de Guadalupe 5 Victor Alcorta 6 Fary Mariano Perez 7 Jose Frias y Araujo 8 Juan J. Diaz Gallo 9 Calle 410 10 Pedro F. Carol 11 Martin Lacarra - Buenos Aires 12 Laprida 13 Av. Francisco Viano 14 Pueyrredon 15 Buenos Aires 16 Av. Alsina 17 Av. Roca 18 Av. Roca esq. Juan Herrera (Barrio Sargento Cabral) LINEA 118 (Ramal Formosa) · IDA LINEA 118 (Ramal Formosa), sentido IDA Orden Calle o referencia 1 Maximiliano Castro esq. Los Caminantes (Barrio Gral. Paz) 2 Los Caminantes 3 Oncativo 4 Formosa 5 Av. Colon 6 Maipu 7 Av. Belgrano 8 Pedro Leon Gallo 9 Pedro de Rueda 10 Libertad 11 Rotonda Virgen del Carmen 12 Ruta Nac. N° 64 13 Guasayan esq. Dpto. Silipica (Barrio Villa del Carmen) LINEA 118 (Ramal Formosa) · REGRESO LINEA 118 (Ramal Formosa), sentido REGRESO Orden Calle o referencia 1 Guasayan esq. Dpto. Silipica (Barrio Villa del Carmen) 2 Dpto. Silipica 3 Robles 4 Dpto. Silipica 5 Dpto. Alberdi 6 Dpto. Copo 7 Arraga 8 Dpto. Figueroa 9 San Marcos 10 Dpto. Silipica 11 Dpto. Aguirre 12 Colectora Dr. Raul R. Alfonsin 13 Dpto. San Martin 14 Av. de Circunvalacion Dr. Raul R. Alfonsin 15 La Rioja 16 Colectora Circunvalacion 17 Libertad 18 Antonio Tula Toloza 19 Pedro Leon Gallo 20 Av. Colon 21 Congreso 22 Av. Belgrano 23 Rivadavia 24 Av. Colon 25 Formosa 26 Oncativo,Alta Gracia 27 Maximiliano Castro 28 Maximiliano Castro esq. Los Caminantes (Barrio Gral. Paz) LINEA 118 (Ramal Añatuya) · IDA LINEA 118 (Ramal Añatuya), sentido IDA Orden Calle o referencia 1 Maximiliano Castro esq. Los Caminantes (Barrio Gral. Paz) 2 Los Caminantes 3 Oncativo 4 Arequito 5 Juan B. Justo 6 Añatuya 7 Av. del Libertador 8 Antenor Alvarez 9 Av. Aguirre 10 Formosa 11 Av. Colon 12 Maipu 13 Av. Belgrano 14 Pedro Leon Gallo 15 Pedro de Rueda 16 Libertad 17 Rotonda Virgen del Carmen 18 Ruta Nac. N° 64 19 Guasayan esq. Dpto. Silipica (Barrio Villa del Carmen) LINEA 118 (Ramal Añatuya) · REGRESO LINEA 118 (Ramal Añatuya), sentido REGRESO Orden Calle o referencia 1 Guasayan esq. Dpto. Silipica (Barrio Villa del Carmen) 2 Dpto. Silipica 3 Robles 4 Dpto. Silipica 5 Dpto. Alberdi 6 Dpto. Copo 7 Arraga 8 Dpto. Figueroa 9 San Marcos 10 Dpto. Silipica 11 Dpto. Aguirre 12 Colectora Dr. Raul R. Alfonsin 13 Dpto. San Martin 14 Av. de Circunvalacion Dr. Raul R. Alfonsin 15 La Rioja 16 Colectora Circunvalacion 17 Libertad 18 Antonio Tula Toloza 19 Pedro Leon Gallo 20 Av. Colon 21 Congreso 22 Av. Belgrano 23 Rivadavia 24 Av. Colon 25 Formosa 26 Av. Aguirre 27 Antenor Alvarez 28 Av.del Libertador 29 Añatuya 30 Oncativo 31 Alta Gracia 32 Maximiliano Castro 33 Maximiliano Castro esq. Los Caminantes (Barrio Gral. Paz) LINEA 120 (Ramal Los Flores) · IDA LINEA 120 (Ramal Los Flores), sentido IDA Orden Calle o referencia 1 El Vinal esq. Los Olmos (Barrio Los Flores) 2 El Vinal 3 Puerto Darwin (Calzada Norte) 4 Alberto E. Gomez 5 Isla Gran Malvina 6 Isla Soledad 7 Puerto Darwin (Calzada Norte) 8 Av. Independencia 9 Virgen de Guadalupe 10 Dr. Victor Alcorta 11 Fray Mariano Perez 12 Jose Frias y Araujo 13 Juan Jose Diaz Gallo 14 3 de Agosto de 1816 15 Pedro Fco. Carol 16 Martin Lacarra 17 Buenos Aires 18 Francisco Viano 19 Pueyrredon 20 Av. Alsina 21 Av. Roca 22 Av. Rivadavia 23 Av. Belgrano 24 Saenz Peña 25 Av. Aguirre 26 Libertad 27 Rotonda Villa del Carmen 28 Av. Circunvalacion Dr. Raul R. Alfonsin 29 Dpto. San Martin 30 Colectora Av. Circunvalacion 31 Colectora Av. Circunvalacion y Lavalle (Barrio Nestor Kirchner) LINEA 120 (Ramal Los Flores) · REGRESO LINEA 120 (Ramal Los Flores), sentido REGRESO Orden Calle o referencia 1 Colectora Av. Circunvalacion y Lavalle (Barrio Nestor Kirchner) 2 Lavalle 3 Quimili 4 Dr. David Waisman 5 Dpto. Mitre 6 Lavalle 7 Dpto. Guasayan 8 San Marcos 9 Dpto. Banda 10 Dr. David Waisman 11 Dpto. Silipica, San Marcos 12 Dpto. Figueroa 13 Arraga 14 Dpto. Rio Hondo 15 Choya 16 Dpto. Banda 17 Ruta. Nac. Nº 64 18 Rotonda Virgen del Valle 19 Libertad 20 Av. Belgrano 21 Jujuy 22 Juana Manuela Gorriti 23 Pedro Pablo Olaechea 24 Urquiza 25 Av. Independencia 26 Av. Solis 27 Cap. Antonio Taboada 28 Pedro Fco. Carol 29 3 de Agosto de 1816 30 Juan Jose Diaz Gallo 31 Jose Frias y Araujo 32 Fray Mariano Perez 33 Dr. Victor Alcorta 34 Virgen de Guadalupe 35 Av. Independencia 36 Puerto Darwin (Calzada Norte) 37 Alberto E. Gomez 38 Isla Gran Malvina 39 Isla Soledad 40 Puerto Darwin (Calzada Norte) 41 El Vinal 42 El Vinal esq. Los Olmos (Barrio Los Flores) Linea 120 (Ramal La Costa) · IDA Linea 120 (Ramal La Costa), sentido IDA Orden Calle o referencia 1 Rio Salado esq. Calle sin Nombre (Barrio La Costa) 2 Calle sin Nombre 3 Rio Albigasta 4 Calle sin Nombre 5 Rio Horcones 6 Calle sin Nombre 7 Rio Salado 8 Boulevard Dique El Cadillal 9 Boulevard Dique Frontal 10 Calle sin Nombre 11 Dique Figueroa 12 Juan Jose Diaz Gallo 13 Calle 409 14 Pedro Francisco Carol 15 Calle 406 16 Ceferino Namuncura 17 Buenos Aires 18 Francisco Viano 19 Pueyrredon 20 Buenos Aires 21 Alsina 22 Av. Roca 23 Av. Roca y Av. Nuñez del Padro (Barrio Sargento Cabral) Linea 120 (Ramal La Costa) · REGRESO Linea 120 (Ramal La Costa), sentido REGRESO Orden Calle o referencia 1 Av. Roca y Av. Nuñez del Prado (Barrio Sargento Cabral) 2 Av. Roca 3 Av. Rivadavia 4 Tucuman 5 Jujuy 6 Juana M. Gorriti 7 Olaechea 8 Urquiza 9 Independencia 10 Martin Fierro 11 Jose Hilario Carol 12 Ceferino Namuncura 13 Calle 406 14 Pedro Francisco Carol 15 Calle 409 16 Juan Jose Diaz Gallo 17 Dique Figueroa 18 Calle sin Nombre 19 Boulevard Dique Frontal 20 Rio Salado 21 Calle sin Nombre 22 Rio Horcones 23 Calle sin Nombre 24 Rio Albigasta 25 Calle sin Nombre 26 Rio Salado 27 Rio Salado esq. Calle sin Nombre (Barrio La Costa)

Una calle puede aparecer más de una vez cuando la fuente la repite dentro del trayecto. No interpretamos esas repeticiones como frecuencia ni como parada. Confirmá cambios operativos con la Municipalidad o la empresa.