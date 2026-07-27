Il Volo rinde homenaje a Argentina, la música italiana y grandes artistas en emotivo show

El trío italiano sorprendió al público argentino con un repertorio que mezcló clásicos de su país, hits locales y tributos a figuras como Mercedes Sosa y Astor Piazzolla, en una noche que celebró la conexión cultural entre ambas naciones.

El trío italiano Il Volo, formado por Piero Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca Ginoble, volvió a conquistar al público argentino con un espectáculo que fue mucho más que un recital: se trató de un verdadero homenaje a la música que une a Italia y a la Argentina.

En el marco de su gira por Sudamérica, los artistas ofrecieron una noche cargada de emoción en Buenos Aires, donde interpretaron clásicos de la canción italiana, tangos emblemáticos y piezas que rinden tributo a grandes figuras de ambos países. Según la agencia ANSA Latina, el show combinó el bel canto que los hizo famosos con arreglos que incorporaron el bandoneón y ritmos locales.

El momento más aplaudido llegó cuando interpretaron “Al Di Là”, uno de sus éxitos, pero con una introducción en castellano que incluyó versos de “Los ejes de mi carreta” de Atahualpa Yupanqui. Luego llegó el turno de Mercedes Sosa: una versión acústica de “Gracias a la vida” emocionó a la platea, que coreó cada palabra.

No faltaron los guiños a Astor Piazzolla. Con un cuarteto de cuerdas invitado, el trío versionó “Libertango” con una potencia vocal que dejó al público en silencio antes de estallar en aplausos. “Argentina nos dio tanto… es justo devolverle algo de esa pasión”, dijo Piero Barone entre canción y canción.

La velada también incluyó homenajes a la propia historia de Il Volo. Recordaron su paso por el Festival de San Remo y cantaron “Grande amore”, el tema que los catapultó internacionalmente. Pero siempre volvían a la conexión con el público local: un fragmento de “Adiós nonino” y una versión de “Volare” con toques de candombe fueron algunos de los detalles que más se celebraron.

El show, que duró casi dos horas, contó con invitados locales y cerró con “O sole mio” cantada a capella, seguida de “Himno a la alegría” en italiano y español, en una clara señal de hermandad cultural. Miles de argentinos, muchos de ellos descendientes de italianos, se llevaron una experiencia que reforzó el lazo emocional entre ambos pueblos.

Il Volo, que surgió en 2009 de un programa de talentos italiano, ha vendido millones de discos en todo el mundo y sigue demostrando que la ópera pop puede dialogar con géneros tan distintos como el tango y el folclore argentino sin perder identidad.

Para muchos asistentes, la noche no fue solo un concierto, sino un recordatorio de que la música trasciende fronteras y que, a veces, tres voces italianas son suficientes para hacer vibrar el alma porteña.