BTS confirma su debut histórico en Argentina con el World Tour ‘Arirang’

El grupo surcoreano anunció su primera visita al país como parte de su gira mundial ‘Arirang’, que incluye shows en el Estadio Monumental. La noticia genera expectativa masiva entre los fans argentinos.

La espera terminó. BTS confirmó este lunes su tan ansiado debut en Argentina con el BTS World Tour ‘Arirang’, que incluirá dos fechas en el Estadio Monumental de River Plate los días 6 y 7 de diciembre de 2026.

La información fue comunicada oficialmente a través de las redes del grupo y de la productora local, que ya habilitó la preventa para miembros del fanclub ARMY. Las entradas generales saldrán a la venta en las próximas semanas. Se trata de un hito para la industria del entretenimiento local: es la primera vez que la banda más grande del K-pop pisa suelo argentino.

El tour ‘Arirang’ marca el regreso a los escenarios de los siete miembros tras el servicio militar obligatorio completado por la mayoría de ellos. La gira, cuyo nombre hace referencia a una canción tradicional coreana que simboliza unión y nostalgia, ya tiene confirmadas paradas en Seúl, Tokio, Londres, Nueva York y ahora Buenos Aires, donde se espera un impacto económico y cultural importante.

Según datos de la industria, cada show de BTS en un estadio de estas dimensiones genera un movimiento superior a los 25 millones de dólares entre ticketing, hotelería, gastronomía y merchandising. En Argentina, la preventa se agotó en menos de una hora durante pruebas internas, lo que anticipa una demanda récord.

Los fans locales, que durante años organizaron proyecciones masivas y caravanas, celebraron la noticia en las inmediaciones del Monumental. “Es un sueño que se hace realidad después de más de una década de seguirlos”, contó Martina López, de 24 años, que viajó desde Córdoba apenas se filtró el rumor.

Desde el punto de vista artístico, el show promete ser uno de los más ambiciosos de la carrera del septeto. Se espera una producción con más de 20 pantallas LED, efectos visuales de última generación y un setlist que recorrerá desde los clásicos de Love Yourself hasta los últimos lanzamientos de Proof y los proyectos solistas de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

La confirmación llega en un momento en que el K-pop sigue expandiéndose en Latinoamérica. BTS ya había roto récords en Brasil y Chile en giras anteriores, pero Argentina representaba la última gran cuenta pendiente de la región.

El grupo, que acumula más de 40 millones de oyentes mensuales solo en Spotify y vende millones de discos físicos por año, se prepara para volver con la madurez que les dio la pausa obligada. Los tickets tendrán un rango de precios que irá desde los $180.000 hasta los $850.000 según la ubicación, con opciones de reventa oficial para evitar especulación.

Con esta visita, Buenos Aires se consolida como uno de los hubs de grandes producciones internacionales en Sudamérica, junto a Santiago y San Pablo. El debut de BTS en el país ya es, antes incluso de que suene el primer acorde, uno de los eventos del año en el mundo del espectáculo.