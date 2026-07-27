93 años de ¡Tango!: la primera película sonora argentina que marcó un antes y un después

El 3 de junio de 1933 se estrenó ¡Tango!, la primera película sonora del país. Una comedia dramática con Gardel, Libertad Lamarque y un elenco de lujo que retrató el Buenos Aires de los años 30.

Se cumplen 93 años del estreno de ¡Tango!, la primera película sonora argentina. El 3 de junio de 1933, en plena efervescencia del tango y con el cine mundial transitando la transición del mudo al sonoro, llegó a las pantallas del país esta producción que no solo fue un hito técnico, sino también un fenómeno cultural que consolidó el star system local.

Dirigida por Luis Moglia Barth y producida por la incipiente Lumiton, ¡Tango! se filmó en los estudios de Munro con tecnología RCA Victor. Fue la primera vez que el público argentino escuchó diálogos y canciones grabadas en sincronía en una película nacional. Hasta ese momento, las proyecciones se acompañaban con músicos en vivo o discos separados. Esa novedad generó una expectativa enorme.

La trama transcurre en el Buenos Aires de los años 30 y gira alrededor de una historia de amor, celos y redención en el mundo del tango. Carlos Gardel interpreta a un cantor y compositor que se enamora de una joven (Lita, interpretada por Cecilia Rosell), mientras que Libertad Lamarque encarna a una tanguera de barrio que lucha por su lugar en el espectáculo. El elenco se completa con figuras como Pepe Arias, Tita Merello, Juan Carlos Presto y el propio director de orquesta Osvaldo Fresedo.

Más allá de la historia romántica, la película es un verdadero catálogo del tango de la época. Incluye números musicales inolvidables como “El día que me quieras”, “Cuesta abajo” y “Silencio”, interpretados por Gardel en su prime. Esas secuencias musicales, filmadas con cuidado, ayudaron a popularizar aún más al Zorzal Criollo en todo el continente.

¡Tango! no solo fue un éxito de taquilla: se convirtió en un símbolo de la industria cinematográfica argentina que empezaba a despegar. Demostró que era posible producir cine local con sonido propio y con historias que conectaban con el público masivo. Su estreno marcó el inicio de la “edad de oro” del cine argentino, que en las décadas siguientes produciría decenas de películas con el tango como eje.

Desde el punto de vista técnico, la película tuvo sus desafíos. La tecnología de la época era pesada y limitaba los movimientos de cámara, pero Moglia Barth logró un equilibrio entre las escenas habladas y los números musicales que se sintió fresco y natural para el espectador de entonces.

Hoy, con 93 años de distancia, ¡Tango! sigue siendo un documento valioso para entender cómo se vivía el tango, cómo se representaba la ciudad y cómo el cine sonoro llegó para quedarse en la Argentina. Las copias restauradas permiten ver detalles que en su momento solo se apreciaban en las salas llenas de público que aplaudía cada canción.

La película no fue solo entretenimiento: fue el puntapié para que decenas de actores, músicos y técnicos creyeran que era posible construir una industria cultural propia. Y en gran medida, lo lograron.