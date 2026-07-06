Ignacio Guerrico, el verdugo de Estudiantes en la Copa Argentina

El defensor de Racing fue la figura del partido y anotó el gol que eliminó a Estudiantes en los 16avos de final de la Copa Argentina. Un cruce con sabor a revancha para el ex Pincha.

El partido que Racing le ganó 2-1 a Estudiantes en los 16avos de final de la Copa Argentina dejó un nombre propio: Ignacio Guerrico. El lateral izquierdo, que supo defender la camiseta de Estudiantes entre 2019 y 2021, se convirtió en el verdugo de su ex club con un gol clave y una actuación sólida de punta a punta.

El tanto llegó en el minuto 52, cuando Guerrico capitalizó un centro desde la derecha y, con un cabezazo preciso, venció a Andújar. Fue el 2-0 parcial que dejó muy cuesta arriba la remontada para el equipo de La Plata. Más allá del gol, el ex Pincha completó 78 minutos con alto rendimiento: ganó duelos, aportó en marca y fue uno de los más aplaudidos por la hinchada de Racing.

Para Guerrico no fue un partido más. Entre 2019 y 2021 disputó 38 encuentros con la camiseta de Estudiantes, club donde debutó en Primera y donde vivió sus primeros grandes momentos como profesional. La salida no fue conflictiva, pero el reencuentro siempre tiene un condimento extra. Anoche, ese condimento se tradujo en goles y en una victoria que pone a Racing en octavos de final.

Estudiantes, que venía de una buena racha en la Liga Profesional, sintió el golpe. El equipo de Eduardo Domínguez intentó reaccionar en el segundo tiempo, descontó con un golazo de Joaquín Correa, pero no alcanzó. La solidez defensiva de Racing, con Guerrico como uno de los puntales, impidió la igualdad.

El partido se jugó en el estadio Ciudad de Lanús y dejó varias lecturas. Por un lado, Racing avanza en la Copa Argentina con un plantel que mezcla experiencia y juventud. Por el otro, Estudiantes deberá reponerse rápido: el calendario es exigente y la eliminación duele especialmente cuando el verdugo lleva tu camiseta tatuada en el pecho.

Guerrico, de 26 años, llegó a Racing a mediados de 2023 y se fue ganando minutos con solidez. Su partido ante Estudiantes no solo le valió el reconocimiento de la hinchada académica, sino que también le recordó a todo el fútbol argentino por qué los ex jugadores siempre tienen una historia especial cuando se cruzan con su pasado.

Ahora Racing espera rival en octavos. Estudiantes, en tanto, vuelve la mirada a la Liga Profesional y a la Copa Libertadores, donde todavía tiene chances de avanzar. Pero la imagen de Guerrico festejando con la camiseta de Racing quedará como la postal de la noche.