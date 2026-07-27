Iberdrola lidera las ganancias de las energéticas españolas en el primer semestre

A pesar de la inestabilidad geopolítica global, las principales compañías del sector energético de España cerraron los primeros seis meses del año con resultados positivos. Iberdrola se posiciona como la más destacada del grupo.

Las principales empresas energéticas de España lograron elevar sus ganancias durante el primer semestre de 2026, a pesar de la persistente volatilidad geopolítica que afecta a los mercados globales de energía.

Según los balances presentados en los últimos días, Iberdrola lidera el ranking con un crecimiento sólido en sus beneficios netos, seguido por Endesa, Naturgy y Repsol. El dato cobra relevancia en un contexto de precios fluctuantes del gas y el petróleo, tensiones en Ucrania y el Medio Oriente, y la transición acelerada hacia las renovables en Europa.

Iberdrola, la mayor generadora de energía eólica y solar de España, reportó un aumento interanual en su beneficio neto que superó las expectativas de los analistas. La diversificación de su portafolio, con fuerte presencia en Estados Unidos, Brasil y el Reino Unido, le permitió amortiguar los impactos de la inestabilidad en los precios energéticos europeos.

"La combinación de generación limpia, contratos a largo plazo y una gestión prudente de los riesgos nos permitió crecer incluso en un semestre complejo", señaló un vocero de la compañía en la presentación de resultados.

Endesa, controlada por el grupo italiano Enel, también cerró el período con números en verde, aunque con un crecimiento más moderado. Su estrategia de descarbonización y el peso de su negocio regulado en España fueron claves para mantener la rentabilidad.

Naturgy, por su parte, se benefició de la estabilización parcial de los precios del gas licuado, mientras que Repsol mostró una recuperación en su segmento de exploración y producción, compensando la menor demanda en algunos mercados europeos.

Los resultados llegan en un momento en que el Gobierno español y la Unión Europea continúan impulsando políticas de transición energética. La volatilidad geopolítica, lejos de frenar las inversiones, parece haber acelerado la apuesta por fuentes renovables y la independencia energética.

Sin embargo, analistas consultados advierten que el segundo semestre podría ser más desafiante. La posible evolución del conflicto en Ucrania, las decisiones de la OPEP y los precios del CO2 en el mercado europeo siguen siendo factores de riesgo.

Para el público argentino, estos movimientos de las grandes energéticas ibéricas tienen interés indirecto: varias de estas compañías (especialmente Iberdrola y Naturgy) tienen inversiones y activos en América Latina, incluyendo proyectos de generación renovable en nuestro país y en la región.

El buen desempeño del primer semestre refuerza la posición de las españolas como actores globales en la transición energética, en un año marcado por la necesidad de equilibrar rentabilidad, sostenibilidad y seguridad de suministro.