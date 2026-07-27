El peso se fortaleció frente al dólar pese a las presiones de Trump

El tipo de cambio mostró una inesperada fortaleza del peso argentino este viernes 24 de julio de 2026, incluso ante las declaraciones del presidente estadounidense. Detalles del comportamiento del dólar.

El peso argentino sorprendió a los mercados este viernes 24 de julio de 2026 al mostrar una leve apreciación frente al dólar, a pesar de las tensiones generadas por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que habían generado expectativas de mayor presión sobre la moneda local.

Según datos del mercado, el dólar blue cerró la jornada con una baja de alrededor de 15 centavos en comparación con el cierre del jueves, cotizando en torno a los $1.320 para la compra y $1.350 para la venta en la city porteña. En el segmento oficial, el dólar mayorista se ubicó en $1.045, con una intervención moderada del Banco Central que logró sostener la cotización sin grandes esfuerzos.

"Ni Trump logró frenarlo", titularon algunos portales del norte del país, en referencia a que las amenazas del mandatario norteamericano sobre aranceles y posibles medidas contra economías emergentes no lograron quebrar la tendencia alcista del peso que se viene registrando en las últimas semanas.

Desde el punto de vista macro, analistas consultados atribuyen esta fortaleza a varios factores: por un lado, el ingreso de divisas por la liquidación de la cosecha gruesa que aún mantiene su ritmo; por otro, la acumulación de reservas que el BCRA viene logrando mes a mes. Además, la menor brecha entre el dólar oficial y los paralelos reduce incentivos a la dolarización de carteras.

En el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios), el tipo de cambio mayorista retrocedió dos pesos respecto del cierre anterior, lo que representa la mayor apreciación diaria del peso en lo que va de julio. Operadores del mercado cambiario coincidieron en que no se registraron movimientos especulativos relevantes pese a la incertidumbre internacional.

Mara Quaranta, especialista en economía de Última Hora Diario, señala que "si bien Trump genera ruido, el ancla fiscal y la política monetaria restrictiva siguen siendo los principales soportes de la cotización". Sin embargo, advierte que esta fortaleza puede ser transitoria si se profundiza alguna medida proteccionista desde Washington.

El dólar MEP y el CCL, por su parte, operaron con leves bajas y se mantuvieron por debajo de los $1.380, lo que mantiene la brecha en torno al 30% respecto del oficial, uno de los niveles más bajos de los últimos dos años.

Hacia adelante, el mercado ya mira con atención la próxima reunión del Fondo Monetario Internacional y las posibles señales que pueda dar el Gobierno argentino en materia de desregulación cambiaria. Por ahora, el peso resiste mejor de lo esperado incluso ante el factor Trump.