Semana financiera: acciones argentinas cayeron y el BCRA aceleró compras

Las acciones locales cerraron la semana con fuertes pérdidas mientras el Banco Central intensificó su intervención en el mercado de cambios. El contexto global y la cautela local explican el movimiento.

La plaza financiera local cerró una semana negativa para las acciones argentinas, con caídas generalizadas que reflejaron la cautela de los inversores ante el contexto internacional y la evolución de las variables domésticas. El S&P Merval acumuló una baja de más del 4% en la rueda del viernes y terminó el período con pérdidas cercanas al 6%, según datos de los principales operadores.

En paralelo, el Banco Central aceleró sus compras de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Según los registros oficiales, en los últimos días la entidad que preside Santiago Bausili acumuló adquisiciones por más de 250 millones de dólares, un ritmo superior al de semanas anteriores. Este movimiento busca reforzar las reservas netas en un momento de menor liquidación del agro.

Los bonos soberanos también mostraron volatilidad. El Global 2030 y el Bonar 2035 cedieron terreno, aunque cerraron con leve recuperación en la última jornada. Los analistas atribuyen la corrección a una toma de ganancias tras el rally de las últimas semanas y a la influencia de los mercados emergentes, que reaccionaron con nerviosismo ante las señales de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Desde el punto de vista cambiario, el dólar blue mantuvo una cotización estable en torno a los $1.380 para la compra y $1.410 para la venta en la city porteña. Mientras tanto, el dólar MEP y el CCL mostraron leves alzas pero sin romper las bandas de fluctuación que vienen respetando desde junio. El BCRA, por su parte, continuó con su política de crawling peg del 1% mensual, aunque el mercado ya descuenta una posible aceleración hacia fin de año.

Los ADR de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron la semana con saldo negativo. YPF cayó más del 7%, Mercado Libre retrocedió casi 5% y Globant perdió terreno pese a sus buenos resultados trimestrales. Solo algunos papeles del sector energético lograron cerrar en positivo, impulsados por el precio internacional del petróleo.

El contexto internacional pesó. La decisión de la Fed de mantener las tasas y los temores de una recesión en Europa generaron salida de capitales de los mercados emergentes. En ese marco, Argentina no fue excepción: los inversores prefirieron llevarse ganancias antes que exponerse a mayor volatilidad.

En el plano local, los datos de inflación de junio —que se conocieron la semana pasada— mostraron una desaceleración mensual al 3,8%, la cifra más baja en lo que va del año. Sin embargo, el mercado sigue atento a la evolución de las tarifas de servicios públicos y a posibles ajustes en el tipo de cambio que podrían impactar en la inflación de los próximos meses.

Los analistas consultados coinciden en que el BCRA tiene margen para seguir comprando dólares en lo que resta del tercer trimestre, siempre que la liquidación de la cosecha gruesa no se retrase demasiado. La entidad acumula ya reservas brutas por encima de los 38.000 millones de dólares, aunque las netas siguen en terreno negativo según estimaciones privadas.

Hacia adelante, el foco estará puesto en la renegociación de la deuda con el FMI y en los detalles del Presupuesto 2027 que el Gobierno enviará al Congreso en las próximas semanas. Ambos temas definirán en gran medida el humor de los mercados durante el segundo semestre.