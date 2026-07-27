Por qué el mundo vuelve a mirar a la Argentina con dólares en el horizonte

A doce días de la nota original, el contexto global sigue alineándose: reservas en alza, mayor confianza de inversores y un escenario internacional que, por primera vez en años, juega a favor del país.

El 15 de julio pasado, El Cronista tituló con optimismo: “Más dólares en el horizonte: por qué el mundo vuelve a jugar a favor de la Argentina”. Doce días después, los datos duros siguen validando esa lectura.

Las reservas internacionales del Banco Central acumularon otro incremento semanal y ya superan holgadamente los 40.000 millones de dólares netos, según los últimos informes oficiales. Pero lo más relevante no es solo el número: es de dónde viene esa liquidez y por qué el mundo parece dispuesto a seguir aportando.

El factor commodities sigue siendo clave. Los precios internacionales de la soja, el maíz y el trigo se mantienen en niveles elevados por la combinación de sequías en el hemisferio norte y demanda sostenida de China e India. Eso se traduce en una liquidación de exportaciones agropecuarias que, en lo que va de julio, corre un 18 % por encima del mismo período de 2025.

A eso se suma el regreso de los organismos multilaterales. El FMI y el Banco Mundial volvieron a destrabar desembolsos que estaban frenados desde hace más de un año. Fuentes del Palacio de Hacienda consultadas por Última Hora Diario confirman que el staff-level agreement del próximo trimestre ya tiene principio de acuerdo, lo que abriría la puerta a un nuevo tramo de financiamiento por unos 4.800 millones de dólares antes de fin de año.

Los mercados también lo perciben. El riesgo país se mantiene por debajo de los 650 puntos básicos, el bono Global 2030 opera con rendimientos cercanos al 7,8 % y los ADRs de empresas argentinas en Wall Street acumulan subas de entre 12 y 27 % en lo que va del año. No es euforia, pero sí una corrección clara respecto del desierto de confianza que reinó entre 2022 y 2024.

El mundo vuelve a “jugar a favor”, como decía la nota de El Cronista, por tres razones concretas. Primero, porque la Argentina logró estabilizar las cuentas fiscales y reducir la emisión monetaria, dos condiciones que cualquier inversor extranjero exige antes de poner un dólar. Segundo, porque la corrección cambiaria de diciembre de 2025 generó un tipo de cambio real competitivo que hoy beneficia a las exportaciones y desincentiva las importaciones innecesarias. Y tercero, porque el contexto geopolítico global (guerra en Ucrania, tensión en Taiwán, transición energética) vuelve atractivos a los países con recursos naturales y mano de obra calificada, un perfil que la Argentina cumple con creces.

Claro que no todo es color de rosa. El calendario electoral de 2027 ya empieza a aparecer en las conversaciones de los inversores institucionales, y la inflación, aunque bajó, todavía ronda el 3,8 % mensual. Además, la deuda en moneda local sigue siendo un punto de atención: el mercado quiere ver cómo se refinancia el tramo de LETES y BONCER que vence en el último trimestre.

Sin embargo, el tono cambió. Los informes de JP Morgan, Goldman Sachs y el Institute of International Finance ya no hablan de “riesgo Argentina” como sinónimo de default inminente. Ahora usan frases como “recuperación cíclica” y “ventana de oportunidad”.

Vayamos a la planilla, como diría un cronista de otra cancha. Según datos del INDEC y el BCRA, la balanza comercial acumula un superávit de 11.200 millones de dólares en los primeros seis meses del año. Las exportaciones de manufacturas de origen industrial crecieron 9 %, y las de servicios (principalmente software y turismo receptivo) subieron 14 %. Son números que, hace apenas 18 meses, parecían imposibles.

El mundo, en definitiva, no regala nada. Pero cuando un país ordena sus cuentas, reduce su déficit primario y genera excedentes comerciales, los dólares empiezan a llegar solos. No por simpatía, sino por conveniencia. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, la conveniencia y la Argentina parecen volver a coincidir.

Queda camino por recorrer. La sostenibilidad de esta tendencia dependerá de que se mantenga la disciplina fiscal, se avance en la desregulación de sectores clave y se logre un acuerdo político que le dé previsibilidad al rumbo más allá de 2027. Pero, por ahora, el horizonte se ve más verde que gris. Y los dólares, por una vez, parecen dispuestos a acompañar.