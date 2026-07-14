Darío Herrera arbitrará el Superclásico: su historial en los duelos entre River y Boca

El árbitro mendocino fue designado para el partido del 21 de septiembre por la Liga Profesional. Repasamos su performance en los clásicos anteriores.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó que Darío Herrera será el árbitro principal del Superclásico entre River y Boca, programado para el domingo 21 de septiembre en el Monumental.

El mendocino de 42 años ya tiene experiencia en estos choques de alto voltaje. Lleva dirigidos cuatro Superclásicos hasta la fecha, con un balance de dos victorias para River, una para Boca y un empate.

Su debut en el clásico se dio en 2016, en la Bombonera, con triunfo de River por 1-0 con gol de Lucas Alario. Aquella tarde mostró mano firme: sacó cuatro amarillas y no expulsó a nadie, aunque dejó algunas jugadas polémicas sin sanción clara.

En 2018 volvió a cruzar a los dos grandes, esta vez en el Monumental. Fue empate 2-2 en un partido vibrante. Herrera cobró un penal para cada lado y, según los registros de Opta, completó 92 minutos con alto nivel de acierto en decisiones disciplinarias.

El tercer Superclásico que pitó fue en 2021, nuevamente en la Bombonera. Boca ganó 1-0 con gol de Cristian Pavón. En ese encuentro Herrera expulsó a un jugador de River y repartió ocho tarjetas amarillas, lo que generó críticas de parte del millonario por algunos fallos en el segundo tiempo.

Su última aparición en el clásico fue en 2023, con victoria de River por 2-0 en el Monumental. Esa tarde el árbitro mendocino fue más acertado: apenas cuatro amarillas y un partido que fluyó con mayor naturalidad. Varios analistas coincidieron en que fue su mejor performance en un Superclásico.

Herrera llega al próximo duelo con 187 partidos dirigidos en Primera División. Según datos de la AFA, promedia 4,8 tarjetas amarillas por encuentro y 0,3 rojas. En la actual temporada de la Liga Profesional lleva 11 partidos, con un promedio de 5,1 amarillas.

El historial del árbitro con ambos equipos es bastante equilibrado. En 18 encuentros con River, el Millonario ganó 9, empató 5 y perdió 4. Con Boca, en 16 partidos, el Xeneize ganó 7, empató 6 y perdió 3.

Desde el VAR lo acompañará Facundo Tello como árbitro de video, con Ezequiel Brailovsky en la asistencia. La designación busca evitar las polémicas que rodearon al último Superclásico, donde el arbitraje de Yael Falcón Pérez generó fuerte malestar en Boca.

El partido del 21 de septiembre se jugará con las dos hinchadas presentes, luego de que la Justicia habilitara el ingreso de público visitante en los clásicos. Será el primer Superclásico con ambas parcialidades desde 2015.

Herrera, que viene de dirigir la final de la Copa Argentina 2024, es considerado uno de los árbitros con mejor presente en el fútbol argentino. Su estilo, más dialogado que el de otros colegas, podría ayudar a manejar la tensión natural de un River-Boca.

Vayamos a la planilla: en sus cuatro Superclásicos anteriores promedió 5,25 tarjetas amarillas por partido, una cifra dentro de la media para estos choques de alta temperatura. No expulsó a ningún jugador en los primeros tres, pero sí lo hizo en el más reciente.

El historial de Herrera en los clásicos muestra que, más allá de las inevitables polémicas, sus números son relativamente equilibrados. Ahora llega la prueba más exigente: un Monumental repleto con las dos hinchadas y con los dos equipos peleando por objetivos importantes en la tabla.